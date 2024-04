Kremser SC mit Arbeitssieg gegen den ASV Draßburg

Details Samstag, 20. April 2024 00:13

In der 24. Runde der Regionalliga Ost war der ASV Draßburg zu Gast beim Kremser SC. Nachdem die Draßburger letzte Woche gegen direkten Konkurrenten von Oberwart eine Niederlage einstecken mussten, wird der Klassenerhalt immer schwieriger umzusetzen und nun sind in Krems fast schon drei Punkte Pflicht, um die Konkurrenz nicht aus den Augen zu verlieren. Für die Kremser ist es nach dem 1:1 gegen Donaufeld eine leichtere Aufgabe, jedoch dürfen sie auch diesen Gegner nicht unterschätzen. Die Kremser sind in der Rückrunde noch ohne Sieg und wollen es gegen den ASV Draßburg schaffen einen Dreier einzufahren.

Frühe Führung erneut verspielt

"Wir waren anfänglich gut in der Partie und sind auch früh in Führung gegangen. Allerdings waren wir danach wie so oft in dieser Saison nicht mehr anwesend die nächsten paar Minuten und geraten innerhalb von zehn Minuten in Rückstand", erklärte Obmann Stv. Peter Bauer. "Wir waren danach die deutlich bessere Mannschaft und konnten uns auch einige Torchancen erspielen. Die erste Halbzeit gehörte nach dem 2:1 komplett uns und wir hatten zahlreiche Chancen, diese Partie sogar zu drehen", fügte Peter Bauer hinzu. "In der zweiten Halbzeit waren die Kremser die ersten 15 Minuten besser und konnten durch einen individuellen Fehler auf 3:1 erhöhen. Nach der roten Karte für Krems waren wir aber wieder voll in der Partie konnten jedoch keine Chance mehr verwerten", erklärte Obmann Stv. Bauer. "Jetzt wird natürlich der Klassenerhalt immer schwieriger, aber es ist jedoch abzuwarten, was in den oberen Ligen passiert und wie das mit den Lizenzen laufen wird. Wir werden sicher nicht aufgeben und werden in jeder Partie weiterhin 100% geben", betonte Obmann Stv. Peter Bauer.

Eiskalte Kremser holen ersten Dreier

Die Gäste starteten gut in die Partie, um mal wieder drei Punkte einfahren zu können und konnten in der fünften Spielminute durch Niklas Lang mit 1:0 in Führung gehen. Die Hausherren blieben wenig beeindruckt und konnten wenige Minunten später bereits ausgleichen und alles wieder auf null stellen. Mit einem Doppelschlag der Kremser haben die Draßburger, jedoch nicht gerechnet und so war es Kurt Starkl der in dreizehnten Minute die Hausherren mit 2:1 in Führung brachte. Danach beruhigte sich die Partie und die Draßburger bekamen die Oberhand über die Partie. Sie erspielten sich ein paar gute Chancen, jedoch blieb es beim 2:1 Pausenstand. Nach der Pause waren die Kremser wieder stärker in der Partie und konnten ihren kleinen Vorteil nutzen und auf 3:1 in Minute 59 erhöhen. Kurz darauf kam es nach einer Tätlichkeit gegen die Draßburger zu einem Ausschluss und so mussten die Hausherren mit einem Mann weniger weitermachen. Nach einem verschossenen Elfmeter war das Momentum wieder auf Seiten der Draßburger, diese konnten jedoch daraus kein Kapital schlagen und die Partie endete mit 3:1.

Kremser SC: Christoph Riegler - Kurt Starkl (K), Florian Sittsam, Matthäus Halmer - Michael Ambichl, Felix Nachbagauer, Thomas Gurmann, Marcel Pemmer, Alec Flögel, Elias Felber - Benedikt Martic



Ersatzspieler: Anton Pfaller, Simon Temper, Michal Vrana, Jannick Schibany, Armin Trkic



Trainer: Christoph Reisinger

Draßburg: Christopher Stadler - Marko Markovic (K), Armin Pester, Lukas Rath - Nedim Muratcehajic, Stephan Schimandl, Marko Grubesic, Tizian Marth, Florian Krutzler - Niklas Lang, Andreas Lemut



Ersatzspieler: Bernd Aineter, Raphael Schuster, Julian Pointner, Raphael Federer, Tomas Nagy, Alexander Sinabel



Trainer: Mag. Michael Porics