Entscheidender Schritt zum Klassenerhalt? Khodadadzada schießt FavAC zu drei Punkten gegen Ardagger/Viehdorf

FavAC trug gegen Ardagger/Viehdorf einen knappen 1:0-Erfolg davon. Einen packenden Auftritt legte Favoritner AthletikClub dabei jedoch nicht hin. Das Hinspiel hatten beide Mannschaften ohne Tore über die Bühne gebracht. Mit diesem Sieg machen die Gastgeber einen möglicherweise wesentlichen Schritt in Richtung Klassenerhalt - wenn es bei drei Absteigern bleibt. Die Gastgeber liegen jetzt vier Punkte vor Ardagger auf Rang 13. Sechs Spiele sind noch zu spielen.

Umkämpfte Partie

Von der ersten Minute an sieht das Publikum Abstiegskampf pur am FavAC-Platz. Die beiden Teams schenkten sich nichts, kämpften um jeden Zentimeter, waren aber gleichzeitig darauf bedacht, in der Defensive ja keine Fehler zu machen. Ein früher Gegentreffer wäre richtungsweisend. Der Unparteiische setzte mit dem Halbzeitpfiff dem torlosen Treiben auf dem Feld vorläufig ein Ende.

FavAC legt vor

Im zweiten Durchgang sind es dann die Favoritener, die mehr riskieren. Man wittert die Chance auf die so wichtigen drei Punkte. Und dieser Treffer sollte auch gelingen. FavAC kam vor 200 Zuschauern erst spät zum 1:0, das Ali Khodadadzada in der 68. Minute gelang. Mit der Führung im Rücken wolllen die Heimischen nachlegen, während Ardagger jetzt alles in die Schlacht werfen muss, wenn es noch mit Zählbarem klappen soll. Es bleibt aber dabei. Am Ende machte ein Tor den Unterschied zwischen den Gastgebern und dem SG Ardagger Steine&Mehr Viehdorf aus.

Die Leistungssteigerung von Favoritner AthletikClub lässt sich in der Rückrundentabelle ablesen, wo FavAC einen deutlich verbesserten siebten Platz einnimmt. Die Hinserie schloss man auf Rang 14 ab. Insbesondere an vorderster Front kommt FavAC nicht zur Entfaltung, sodass nur 25 erzielte Treffer auf das Konto von Favoritner AthletikClub gehen. Favoritner AthletikClub bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt fünf Siege, neun Unentschieden und zehn Pleiten. FavAC erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien acht Zähler.

Der Ardagger/Viehdorf ist in der Rückrunde noch ohne Sieg. Gerade einmal drei Punkte fuhren die Gäste bisher ein. Ardagger/Viehdorf muss man vor allem fehlende Durchschlagskraft im Angriff attestieren: Kein Team der Regionalliga Ost markierte weniger Treffer als der SG Ardagger Steine&Mehr Viehdorf. Vier Siege, acht Remis und zwölf Niederlagen hat der Ardagger/Viehdorf momentan auf dem Konto. In neun ausgetragenen Spielen kam Ardagger/Viehdorf in der laufenden Rückrunde nicht über ein Unentschieden hinaus.

Favoritner AthletikClub bleibt mit diesem Erfolg weiterhin auf dem 13. Platz. Trotz der Niederlage fiel der SG Ardagger Steine&Mehr Viehdorf in der Tabelle nicht zurück und bleibt damit auf Platz 14.

Nächster Prüfstein für FavAC ist FCM Flyeralarm Traiskirchen (Freitag, 19:30 Uhr). Der Ardagger/Viehdorf misst sich am selben Tag mit SV Klöcher Bau Oberwart (20:00 Uhr).

Stimme zum Spiel:

Dozhghar Kadir (Trainer FavAC): "Was soll ich sagen. Die Leistung gestern war phänomenal. Es ist nicht leicht gegen einen so tief stehenden Gegner zu spielen und konzentriert zu bleiben. Die Leistung war wirklich top. Die Mannschaft wirft alles in das Spiel und hat sich belohnt. Ich bin wirklich sehr stolz."

Aufstellungen:

FavAC: Stevica Zdravkovic (K) - Marko Stevanovic, Marc Ortner, Zvonimir Ziger - Niklas Immanuel Alozie, Mirza Jatic, Eriya Omura, Arnel Mandalovic, Cem Üstündag - Zoran Mihailovic, Benjamin Mustafic



Ersatzspieler: Orkun Tankaz, Alphonse Denis Soppo, Ali Khodadadzada, Allan Wan Kut Kai, Viktor Petrovic, Antonio Vidovic



Trainer: Werner Alexander Stern

SG Ardagger Steine&Mehr Viehdorf: Sebastian Aigner - Richard Aigner (K), Franz Kaltenbrunner, Florian Elser - Jonas Killinger, Martin Grubhofer, David Kandutsch, Jakob Köstler - Toprak Ilke Galitekin, Alexander Weinstabl, Ferdinand Unterbuchschachner



Ersatzspieler: Moritz Herbst, Elias Reickersdorfer, Thomas Grubhofer, Sebastian Weniger, Dusan Zuza, Maximilian Kerschner



Trainer: Michael Unterberger

Regionalliga Ost: Favoritner AthletikClub – SG Ardagger Steine&Mehr Viehdorf, 1:0 (0:0)

68 Ali Khodadadzada 1:0

