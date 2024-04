Kurios: Ersatz-Tormann bekommt Feldminuten bei SC Neusiedl/See gegen FCM Traiskirchen

Details Samstag, 20. April 2024 10:48

"Es war ein Hin und Her und am Ende hätten beide Mannschaften gewinnen können", sah Drazen Grujicic kein leichtes Spiel für sein Team. Neben der Tatsache, dass die Zuschauer ein gutes Spiel zwischen SC Neusiedl am See 1919 und FCM Flyeralarm Traiskirchen sahen, gab es auch ein Kuriosum zu beobachten. Die Gäste aus Niederösterreich mussten aufgrund von zahlreichen Verletzten knapp 10 Minuten vor Schluss ihren Ersatztormann Foroutan Bagherian Rafsanjanipour als Feldspieler einwechseln. Das Spiel selber änderte nach einem richtigen Schlagabtausch mit 2:2.

Starker Beginn für Traiskirchen

Wie auch schon in den letzten Spielen, erwischten die Jungs von Trainer Hans Kleer einen guten Beginn und konnten sich früh in der Partie belohnen. Amar Helic zog über rechts auf und spielte einen scharfen Stangelpass in die Mitte, wo Deniz Pehlivan an der ersten Stange einschob (21.)

Erneut Unkonzentriertheiten

"Wir haben es aber wie in den letzten Runden nicht geschafft die Konzentration hoch zu halten", kritisierte Grujicic die Phase nach dem Führungstreffer. Ein Ball wurde statt ins Seiten- ins Torout geklärt. Der anschließende Eckball kam zu Marcel Toth und der glich nur wenig später für Neusiedl am See aus (27.). Danach ging es hin und her, Neusiedl schlug kurz vor der Pause nochmal zu. Arbnor Prenqi nutzte die Chance für Neusiedl und köpfte das 2:1 für die Burgenländer.

Volley-Hammer zum 2:2

Die Reaktion folgte nach dem Seitenwechsel. Nach einem abgefälschten Steckpass knallte Marc Helleparth aus knapp 20 Metern volley drauf und traf via Innenstange zum 2:2 (52.).

Ersatztorhüter sammelt Feldminuten

Die Verletztenliste bei den Traiskirchnern hatte zur Folge, dass lediglich drei Feldspieler auf der Ersatzbank saßen. So wurde Ersatzkeeper Foroutan Bagherian Rafsanjanipour in Minute 83 für Michael Tercek eingewechselt und sorgte damit für eine Seltenheit. Beide Teams schossen noch je einmal an die Stange, schlussendlich blieb es aber beim 2:2.

Drazen Grujicic: "Es war für beide Mannschaften mehr drinnen, ein ständiges hin und her. Wir müssen in Anbetracht der vielen Verletzten eigentlich zufrieden sein aber wir schaffen es nicht über längere Zeit konzentrierte Leistungen zu bringen."

Am kommenden Samstag tritt Neusiedl bei SC Wiener Viktoria an, während Traiskirchen einen Tag zuvor Favoritner AthletikClub empfängt.

SC Neusiedl am See 1919: Mathias Gindl - Tomas Bockay, Maximilian Wodicka (K), Lukas Gatti - Marek Rigo, Matus Vlna, Andre-Eric Tatzer, Marcel Toth - Raul Bucur, Arbnor Prenqi, Lukas Haubenwaller



Ersatzspieler: Philipp Köhle, Andreas Pittnauer, Elias Tarzi, Patrick Sonnleitner, Tugay Arslan



Trainer: Stefan Rapp

FCM Flyeralarm Traiskirchen: Filip Dmitrovic (K) - Fatih Balli, Marvin Trost, Benoit Onambele Baulay, Amar Helic, Michael Tercek - Nadir Ajanovic, Yannick Paul Maierhofer, Niklas Schneider - Marc Helleparth, Deniz Pehlivan



Ersatzspieler: Foroutan Bagherian Rafsanjanipour, Petar Mijatovic, Patrick Mijatovic, Alexander Leidinger



Trainer: Johann Kleer

Regionalliga Ost: SC Neusiedl am See 1919 – FCM Flyeralarm Traiskirchen, 2:2 (2:1)

52 Marc Helleparth 2:2

46 Arbnor Prenqi 2:1

27 Marcel Toth 1:1

21 Deniz Pehlivan 0:1