Heimpleite gegen SC Wiener Viktoria - hat FC Mauerwerk Abstiegskampf schon verloren?

Details Samstag, 20. April 2024 21:02

Durch ein 3:0 holte sich SC Wiener Viktoria drei Punkte bei FC Mauerwerk Immo. Auf dem Papier ging Wiener Viktoria als Favorit ins Spiel gegen FC Mauerwerk – der Verlauf der 90 Minuten zeigte, weshalb dem so war. Im Hinspiel hatte SC Wiener Viktoria das bessere Ende für sich reklamiert und einen 2:0-Sieg geholt. Für Mauerwerk schnürt sich die Abstiegs-Schlinge immer weiter zu. Sechs Runden vor Saisonende liegt man acht Punkte vom sicheren Ufer entfernt.





Schobesberger mit Doppelpack

Für das 1:0 und 2:0 war Philipp Schobesberger verantwortlich. Der Akteur traf gleich zweimal ins Schwarze (30./39.). Bevor allerdings die Gäste treffen, vergeben die Gastgeber eine Top-Chance wenige Meter vor dem Tor. Das erste Tor von Schobesberger war dann besonders bitter für die Truppe von Coach Ilco Naumoski - der Goalie der Heimischen spielte den Ball direkt zu Schobesberger und der lässt sich nicht zwei Mal bitten. Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten.

Mauerwerk mit voller Offensive

Im zweiten Durchgang setzen die Hausherren alles auf eine Karte und riskieren. Man will unbedingt den Anschlusstreffer, läuft dann aber in einen Konter. Der dritte Streich von Wiener Viktoria war Daniel Hölbling vorbehalten (63.). Letztlich fuhr der Gast von Trainer Toni Polster einen souveränen Erfolg ein, dessen Grundstein im ersten Spielabschnitt gelegt worden war.

Mauerwerk muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Mit lediglich 16 Zählern aus 24 Partien stehen die Gastgeber auf dem Abstiegsplatz. Im Sturm von FC Mauerwerk Immo stimmt es ganz und gar nicht: 19 Treffer konnte er in dieser Saison erst erzielen. FC Mauerwerk verbuchte insgesamt zwei Siege, zehn Remis und zwölf Niederlagen. Seit fünf Spielen wartet Mauerwerk schon auf einen dreifachen Punktgewinn.

Bei SC Wiener Viktoria präsentierte sich die Abwehr angesichts 37 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (41). Durch den Erfolg verbesserte sich Wiener Viktoria im Klassement auf Platz sechs. Neun Siege, neun Remis und sechs Niederlagen hat SC Wiener Viktoria momentan auf dem Konto. Nach acht Spielen ohne Sieg bejubelte Wiener Viktoria endlich wieder einmal drei Punkte.

FC Mauerwerk Immo tritt am Freitag, den 26.04.2024, um 19:00 Uhr, bei FC Marchfeld Donauauen an. Einen Tag später (16:00 Uhr) empfängt SC Wiener Viktoria SC Neusiedl am See 1919.

Stimme zum Spiel:

Ilco Naumoski (Trainer Mauerwerk): "Die Niederlage ist wieder sehr bitter, weil keiner weiß, warum wir so deutlich verloren haben. Andererseit - Viktoria hat das gut gemacht, wir haben sie aber auch zu den Toren eingeladen. Wir müssen weiterkämpfen."

Aufstellungen:

FC Mauerwerk Immo: Oktay Kazan, Tome Kitanovski, Bozidar Veskovac, Wilfried Domoraud (K), Brooklyn Jacques Barataud, Ertugrul Tuysuz, Strahinja Bosnjak, Tobias Gabris, Maksym Yesyp, Freud Codjo Gnindokponou, Leon Najdovski



Ersatzspieler: Arian Benjamin Bilic, Zak Borenyi Amantana, Ergün Özel, Loren Limani, Alper Öztürk, Sandro Kristianidi



Trainer: Ilco Naumoski

Wiener Viktoria: Günther Arnberger (K) - Philipp Knasmüllner, Borisz Grozdic, Patrick Wessely, Dominik Rotter - Nikolaj Sinik, Alexander Jovanovic, Daniel Hölbling - Bough Kevin Guy Roland Bangai, Gustavo Eduardo Castilho Silva, Philipp Schobesberger



Ersatzspieler: Matthias Sadilek, Roman Yalovenko, Kenan Basagic, Faisal Nadiri, Mario Moser



Trainer: Anton Polster

Regionalliga Ost: FC Mauerwerk Immo – SC Wiener Viktoria, 0:3 (0:2)

63 Daniel Hölbling 0:3

39 Philipp Schobesberger 0:2

30 Philipp Schobesberger 0:1

Foto: Wiener Viktoria