SR Donaufeld patzt bei Draßburg

Aus der eigenen Favoritenstellung konnte SR Donaufeld gegen ASV Draßburg kein Kapital schlagen und erlitt eine überraschende 2:4-Niederlage. Wer hätte das gedacht? Draßburg wuchs über sich hinaus und fügte SR Donaufeld eine Pleite zu. Das Hinspiel hatte SR Donaufeld mit 3:0 für sich entschieden. Durch den gleichzeitigen Sieg von Tabellenführer Rapid liegt ebendieser nun sieben Punkte voraus und es sind nur noch fünf Spiele zu spielen.

Wolf legt vor

Dabei beginnt die Partie nach Wunsch der Donaufelder. Für den Führungstreffer der Gäste zeichnete Manuel Wolf verantwortlich (7.) er steht goldrichtig und lässt dem gegnerischen Goalie keine Chance. Die Gastgeber schlagen aber zurück. Stephan Schimandl schockte SR Donaufeld und drehte die Partie mit seinem Doppelpack für ASV Draßburg (17./41.). Damit hatten die Gäste aus Wien nicht gerechnet. Draßburg hatte zur Pause eine knappe Führung auf dem Zettel stehen.

Draßburg legt nach

Im zweiten Durchgang agiert Donaufeld offensiver und sollte in einen Konter laufen. Tizian Marth erhöhte für die Gastgeber auf 3:1 (76.). Die Gäste schlagen dann aber zurück. Marcel Holzer traf zum 2:3 zugunsten von SR Donaufeld (83.). Jetzt wirft die Truppe von Trainer Michorl alles nach vorne, muss aber schließlich noch ein Tor hinnehmen. In der Nachspielzeit besserte Schimandl seine Torbilanz nochmals auf, als er in der 92. Minute seinen dritten Tagestreffer für ASV Draßburg erzielte. Mit Ablauf der Spielzeit schlug Draßburg SR Donaufeld 4:2.

ASV Draßburg muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Mit 19 ergatterten Punkten steht Draßburg auf Tabellenplatz 15. Mit 55 Toren fing sich ASV Draßburg die meisten Gegentore in der Regionalliga Ost ein. Fünf Siege, vier Remis und 16 Niederlagen hat Draßburg derzeit auf dem Konto.

Der Patzer von SR Donaufeld zog im Klassement keine Folgen nach sich. Erfolgsgarant von SR Donaufeld ist die funktionierende Offensivabteilung, die mit 57 Treffern den Liga-Bestwert aufzeigt. SR Donaufeld weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von 13 Erfolgen, sieben Punkteteilungen und fünf Niederlagen vor. Mit dem Gewinnen tut sich SR Donaufeld weiterhin schwer, sodass man schon das dritte Spiel sieglos blieb.

ASV Draßburg tritt am Freitag, den 03.05.2024, um 19:30 Uhr, bei Team Wiener Linien Elektra an. Einen Tag später (15:30 Uhr) empfängt SR Donaufeld die Young Violets Austria Wien.

Stimme zum Spiel:

Josef Michorl (Trainer Donaufeld): "Das war heute leider nicht genug. Vielleicht braucht es das aber auch einmal, um sich wieder auf die Tugenden zu besinnen. Wir haben nicht schlecht gespielt, aber nicht alles reingeworfen, was uns sonst auszeichnet. Das wird dann leider bestraft, sieht man bis in die Bundesliga."

Regionalliga Ost: ASV Draßburg – SR Donaufeld, 4:2 (2:1)

92 Stephan Schimandl 4:2

83 Marcel Holzer 3:2

76 Tizian Marth 3:1

41 Stephan Schimandl 2:1

17 Stephan Schimandl 1:1

7 Manuel Wolf 0:1

Foto: Anja Haller - AH Sportfotos