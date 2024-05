Neusiedl/See sichert sich den Sieg gegen FC Marchfeld Donauauen

Details Freitag, 03. Mai 2024 22:49

"Heute hatten wir auch das notwendige Glück, das uns in den letzten Spielen wohl ein wenig gefehlt hat", freute sich Stefan Rapp über das zurückgekehrte Glück für sein Team. In einem spannenden Fußballabend setzte sich SC Neusiedl am See 1919 mit einem überzeugenden 3:1 gegen den FC Marchfeld Donauauen durch. In einer Partie, die von intensiven Momenten und entscheidenden Toren geprägt war, bewiesen die Gastgeber ihre Stärke und ließen den Gästen kaum eine Chance, das Ruder herumzureißen. Die Tore fielen dabei hauptsächlich in der zweiten Hälfte, was die Zuschauer bis zum Schlusspfiff in Atem hielt.

Ein hart umkämpftes erstes Halbzeit

Die erste Halbzeit begann mit hohem Tempo, wobei beide Teams versuchten, früh im Spiel die Oberhand zu gewinnen. Neusiedl agierte zunächst ein wenig zu passiv. Die Gäste aus Niederösterreich trafen nach einem guten Angriff die Stange. Trotz mehrerer Chancen auf beiden Seiten blieb das Tor zunächst unberührt. Erst in der 45. Minute konnte Neusiedl am See durch einen von Arbnor Prenqi sicher verwandelten Elfmeter in Führung gehen. Dieses Tor kurz vor der Halbzeitpause setzte ein klares Zeichen und sorgte für einen mentalen Vorteil für die Heimmannschaft.

Neusiedl am See dominiert die zweite Hälfte

Die zweite Halbzeit begann, wie die erste endete, mit einem Paukenschlag von Neusiedl am See. Lukas Haubenwaller baute die Führung in der 48. Minute durch einen weiteren Elfmeter auf 2:0 aus. Dieser schnelle Treffer direkt nach der Pause verstärkte den Druck auf FC Marchfeld Donauauen, die nun einem Zwei-Tore-Rückstand hinterherliefen. Neusiedl am See nutzte die sich bietenden Räume geschickt aus und erhöhte in der 60. Minute durch Elias Tarzi sogar auf 3:0. Dieses Tor schien die Vorentscheidung zu sein, auch wenn die Gäste noch nicht aufgaben.

Gäste schaffen kein Comeback

FC Marchfeld Donauauen zeigte Charakter und kämpfte sich zurück ins Spiel. In der 75. Minute gelang Joel Richards der Ehrentreffer zum 3:1. Dieses Tor gab den Gästen kurzzeitig Hoffnung, doch trotz intensiver Bemühungen konnten sie den Abstand nicht weiter verkürzen. Die letzten Minuten des Spiels waren geprägt von taktischen Wechseln und einigen hart umkämpften Zweikämpfen, doch das Ergebnis blieb unverändert.

Als der Schlusspfiff ertönte, stand ein verdienter 3:1-Sieg für Neusiedl am See fest. Mit diesem Ergebnis sicherten sie sich wichtige Punkte und zeigten eine starke Teamleistung, die ihnen Selbstvertrauen für die kommenden Aufgaben geben dürfte. FC Marchfeld Donauauen hingegen muss sich von dieser Niederlage erholen und auf die nächsten Spiele fokussieren, um zurück in die Erfolgsspur zu finden.

Stefan Rapp: "Wir hatten heute in den richtigen Situationen das notwendige Glück. Etwas das uns in den letzten Spielen gefehlt hat. Man darf auch nicht vergessen, dass unsere Personaldecke seit Langem schon sehr dünn ist. Das macht es natürlich nicht einfacher. Jetzt hat es aber gepasst, das gibt uns auch Selbstvertrauen für die nächsten Runden."

SC Neusiedl am See 1919: Mathias Gindl - Niklas Streimelweger, David Strmsek, Tomas Bockay, Maximilian Wodicka (K), Lukas Gatti - Daniel Toth, Elias Tarzi - Raul Bucur, Arbnor Prenqi, Lukas Haubenwaller



Ersatzspieler: Philipp Köhle, Matej Maas, Michal Maas, Raphael Strasser, Matus Vlna, Tugay Arslan



Trainer: Stefan Rapp

FC Marchfeld Donauauen: Mario Zocher - Markus Nowotny (K), Francesco Lovric, Simeon Kohut, David Oroshi, Julian Buchta - Francis Bolland, Benjamin Budimir, Corvin Aussenegg, Nicolas Meister - Daniel Markl



Ersatzspieler: Erik Kindl, Mikhail Kalini, Pascal Sagmeister, Eldis Bajrami, Emil Harrer, Joel Richards



Trainer: Hannes Friesenbichler , BSc

Regionalliga Ost: Neusiedl : FC Marchfeld Donauauen - 3:1 (1:0)

75 Joel Richards 3:1

60 Elias Tarzi 3:0

48 Lukas Haubenwaller 2:0

46 Arbnor Prenqi 1:0