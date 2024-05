FavAC ringt Wiener Viktoria einen Punkt ab und baut Vorsprung auf Ardagger aus

Details Freitag, 03. Mai 2024 23:09

In der 26. Runde der Regionalliga Ost war die Mannschaft von der Wiener Viktoria zu Gast beim formstarken FavAC. Die Mannschaft vom FavAC ist seit fünf Spielen ungeschlagen und möchte diese Serie auch gegen die Wiener Viktoria fortsetzen. Auf der anderen Seite ist die Mannschaft von Toni Polster ebenso in einer starken Form und konnte in den letzten fünf Spielen ebenso keine Punkte liegen lassen. Für den FavAC ist es sehr wichtig auch in dieser Partie zu punkten und den Konkurrenten von den unteren Tabellenrängen weiterhin fern zu bleiben. Für die Wiener Viktoria ist in der Tabelle noch alles möglich und auch sie möchten beim FavAC keine Punkte liegen lassen.

Starke Leistung reicht nicht für drei Punkte

"Wir sind sehr stark in die Partie gestartet und haben auch über weite Strecken die deutlich bessere Mannschaft. Wir sind besser gewesen und hatten auch ein wenig Pech mit zwei Stangenschüssen", erklärte Trainer Dozhghar Kadir. "Ich bin trotzdem sehr zufrieden und freue mich für die Mannschaft, weil sie sehr stark gespielt hat. Wir hatten gute Chancen, konnten aber kein Tor erzielen. Wir werden jetzt weiterhin Gas geben und wollen in jeder Partie weiter so stark spielen. Jetzt ist jedes Spiel ein Endspiel und wir müssen darauf achten, dass wir in jeder Partie spielen und keine Punkte liegen lassen", fügte Trainer Dozhghar Kadir hinzu. "Nächste Woche gegen Marchfeld Donauauen, wird nicht leicht, jedoch denke ich, dass wir auch gegen Marchfeld gut spielen werden und sind zuversichtlich, dass wir einen Punkt mitnehmen können", betonte Trainer Dozhghar Kadir.

Torloses Remis nach Chancenwucher

Für beide Mannschaft eine wichtige Partie, um tabellerisch Plätze gut zu machen. Die Hausherren, aber auch die Gäste von Toni Polster sind zurzeit in einer starken Form und wollen diese starke Form nochmals untermauern. Die Hausherren beginnen gut in der Partie und erspielen sich bereits in den Anfangsminunten einige Chancen. Die Hausherren haben auch nach zwei Stangenschüssen noch nicht genug und greifen weiterhin an. Von den Gästen kommt in der ersten Halbzeit fast gar nichts. Nach dem Seitenwechsel, sind die Gäste etwas mutiger und kommen auch mal einem Treffer gefährlich nahe, jedoch spielen beide Torhüter eine überragende Partie und halten ihren Kasten sauber. Knapp zehn Minuten vor Schluss sind die Hasherren nochmals mehr am Drücker, können jedoch nicht die entscheidende Lücke finden, um ein Tor zu erzielen. Die Mannschaften trennen sich mit 0:0.

FavAC: Stevica Zdravkovic (K) - Marko Stevanovic, Alphonse Denis Soppo, Marc Ortner, Zvonimir Ziger - Niklas Immanuel Alozie, Mirza Jatic, Allan Wan Kut Kai, Cem Üstündag - Zoran Mihailovic, Benjamin Mustafic



Ersatzspieler: Nadi Zamani, Kader Bamba, Ali Khodadadzada, Viktor Petrovic, Abdelrahman Shousha, Antonio Vidovic



Trainer: Dozhghar Kadir

Wiener Viktoria: Günther Arnberger (K) - Fränz Sinner, Borisz Grozdic, Arthur Vozenilek, Patrick Wessely, Paul Sahanek, Dominik Rotter - Nikolaj Sinik, Alexander Jovanovic, Daniel Hölbling - Philipp Schobesberger



Ersatzspieler: Matthias Sadilek, Philipp Knasmüllner, Bough Kevin Guy Roland Bangai, Roman Yalovenko, Mario Moser



Trainer: Anton Polster