SK Rapid II dominiert gegen FC Mauerwerk und darf frühzeitg über Aufstieg jubeln

Details Freitag, 10. Mai 2024 21:49

In einer beeindruckenden Vorstellung in der 27. Runde der Regionalliga Ost setzte sich SK Rapid II zuhause mit einem souveränen 4:0 gegen FC Mauerwerk durch. Angeführt von einem herausragenden Tobias Hedl, der einen Hattrick erzielte, zeigte das Team von Rapid II eine dominante Leistung über die gesamte Spielzeit. Damit steht drei Runden vor Schluss der Aufstieg der jungen Hütteldorfer in die 2. Liga fest. Man kann zwar noch vom ersten Platz verdrängt werden, da Donaufeld aber gar nicht um die Lizenz angesucht hat, darf Rapid über den Aufstieg jubeln.

Starke Anfangsphase und die Führung durch Hedl

Das Spiel begann mit einem intensiven Start von SK Rapid II, die von der ersten Minute an den Ton angaben. Schon in der 11. Minute deutete sich die Überlegenheit der Heimmannschaft an, als sie die erste klare Chance des Spiels durch Jovan Zivkovic verzeichneten, dessen Schuss jedoch vom FC Mauerwerk Torhüter Oktay Kazan pariert wurde. Die anhaltende Druckphase der Rapidler führte schließlich in der 22. Minute zu einer weiteren großen Chance, die abermals ungenutzt blieb.

Die Hartnäckigkeit zahlte sich aus und in der 45. Minute brach Tobias Hedl den Bann. Nach einer Serie von Attacken und gutem Spielaufbau schloss Hedl eine präzise Flanke mit einem kraftvollen Kopfball ab, der das 1:0 markierte. Dieses Tor gab SK Rapid II den nötigen Schwung, und sie gingen mit einer verdienten Führung in die Halbzeitpause.

Hedls Hattrick entscheidet das Spiel

Unmittelbar nach Wiederanpfiff baute SK Rapid II ihre Führung weiter aus. In der 45. Minute trat Tobias Hedl erneut in Erscheinung, diesmal vom Elfmeterpunkt. Nach einem Foul im Strafraum verwandelte er sicher zum 2:0. Dieser schnelle Treffer gleich zu Beginn der zweiten Halbzeit schwächte den Widerstand von FC Mauerwerk zunehmend.

In der 55. Minute sorgte Hedl mit seinem dritten Tor des Abends, einem sehenswerten Schuss aus 18 Metern, für die Vorentscheidung. Der Stürmer, der an diesem Tag nicht zu stoppen war, brachte das Stadion zum Toben und stellte das Ergebnis auf ein klares 3:0. FC Mauerwerk konnte kaum eine Antwort finden und wirkte über weite Strecken des Spiels überfordert.

Den Schlusspunkt setzte Dennis Kaygin in der 63. Minute mit einem spektakulären Fernschuss von der Strafraumgrenze, der zum 4:0-Endstand führte. Dieses Tor unterstrich die technische Überlegenheit und das Selbstvertrauen von SK Rapid II, die das Spiel kontrollierten und verdient mit einem klaren Sieg vom Platz gingen.

Das Spiel endete mit einem beeindruckenden 4:0 für SK Rapid II, die damit ihre Position in der Liga festigten und eine bemerkenswerte Teamleistung zeigten, während FC Mauerwerk das Spiel zweifellos schnell hinter sich lassen möchte.

Regionalliga Ost: SK Rapid II : Mauerwerk - 4:0 (1:0)

63 Dennis Kaygin 4:0

55 Tobias Hedl 3:0

46 Tobias Hedl 2:0

46 Tobias Hedl 1:0

Foto: Josef Parak