FC Marchfeld Donauauen dreht das Spiel gegen FavAC zum 3:1 Heimsieg

Details Freitag, 10. Mai 2024 22:04

Im spannenden Duell der 27. Runde der Regionalliga Ost zeigte sich der FC Marchfeld Donauauen über weite Strecken von seiner besten Seite. Nach einem Rückstand drehte das Team das Spiel gegen den Favoritner AthletikClub und sicherte sich einen verdienten 3:1-Sieg. Die Fans im Stadion erlebten eine Achterbahn der Gefühle, besonders kurz vor der Halbzeit, als die Hausherren innerhalb kurzer Zeit das Spiel drehten. "Speziell nach dem Ausgleich und der Führung unmittelbar danach hatten wir das Spiel unter Kontrolle", war FCM-Sportchef Ernst Baumeister mit dem Auftritt seiner Jungs über weite Strecken zufrieden. Diesmal nicht mit von der Partie war FCM-Trainer Friesenbichler, der eine Rot-Sperre absitzen musste und von "Co" Thomas Keller, vertreten wurde.

Statt klarer Führung plötzlich Rückstand

Das Spiel mit drückenden Gastgebern, die von Beginn an tonangebend auftraten. Der FavAC, der zuletzt fünf Spiele in Folge unbesiegt blieb, musste sich zunächst auf die Defensive konzentrieren. Und dabei hatte man genug zu tun. Gleich drei hochkarätige Torchancen fanden die Niederösterreicher vor. Außerdem traf man die Stange. "Da hätten wir eigentlich mindestens mit 2:0 führen müssen", sah Baumeister wie sich sein Team nicht belohnen konnte. Und wie es so oft im Fußball vorkommt: Die Tore die du nicht machst, bekommst du. Und so war es auch diesmal. Allan Wan Kut Kai kam nach einer knappen halben Stunde aus gut 25 Metern zum Abschluss und versenkte die Kugel genau im Kreuzeck zur Führung für die Wiener (29.). Statt klarer Führung, hieß es also Rückstand für Mannsdorf.

Schneller Doppelschlag vor der Pause

Die Hausherren ließen sich davon aber wenn, nur sehr wenig beeindrucken und kamen noch vor der Pause durch zwei schnelle Treffer zurück und gingen sogar in Führung. In der 41. Minute gelang Daniel Markl nach Stanglpass von Nicolas Meister der Ausgleich. Nur zwei Minuten später, kurz vor der Halbzeitpause, drehte David Oroshi das Spiel vollständig. Er ließ FavAC-Goalie Zdravkovic im Eins-gegen-Eins keine Chance (43.).

Die Entscheidung in der zweiten Hälfte

In der zweiten Halbzeit hatte der FC Marchfeld alles im Griff, ließ die letzte Entschlossenheit aber ein wenig fehlen. Trotzdem konnte man noch einen enorm wichtigen Treffer drauflegen. Nicolas Meister traf mit einem Freistoß zunächst die gegnerische Mauer, der Nachschuss saß dann aber (55.). Diese Führung gab dem Team sichtlich Selbstvertrauen und die Kontrolle über das Spielgeschehen. FavAC versuchte, zurückzuschlagen, brachte jedoch trotz einiger Wechsel keine gefährliche Offensivaktion mehr zustande. Joel Richards, der erst in der 82. Minute eingewechselt wurde, sah kurz vor Ende die Gelb-Rote Karte (90.+4).

Dennoch behielt die Heimmannschaft die Oberhand und brachte das Spiel trotz Unterzahl und neun Minuten Nachspielzeit zu einem erfolgreichen Abschluss. Der 3:1-Sieg wurde von den Fans mit großem Jubel aufgenommen und bestätigte einmal mehr die Heimstärke des FC Marchfeld Donauauen in dieser Saison.

Ernst Baumeister: "Es war in Summe ein gutes Spiel von uns. Wir hätten uns vor dem 0:1 nur schon belohnen müssen, zumindest mit 2:0 führen. Wir hatten das Spiel aber über weite Strecken unter Kontrolle, auch nach dem Gegentreffer. In der zweiten Halbzeit haben wir gut verwaltet. Der FavAC wurde nicht mehr gefährlich."

FC Marchfeld Donauauen: Mario Zocher - Markus Nowotny, Simeon Kohut, Petar Gluhakovic, David Oroshi, Julian Buchta - Eldis Bajrami (K), Francis Bolland, Benjamin Budimir, Nicolas Meister - Daniel Markl



Ersatzspieler: Erik Kindl, Marcel Thomas Heiden, Francesco Lovric, Mikhail Kalini, Pascal Sagmeister, Joel Richards



Trainer: Thomas Keller , BEd

FavAC: Stevica Zdravkovic (K) - Marko Stevanovic, Alphonse Denis Soppo, Marc Ortner - Mirza Jatic, Allan Wan Kut Kai, Eriya Omura, Abdelrahman Shousha, Arnel Mandalovic - Zoran Mihailovic, Antonio Vidovic



Ersatzspieler: Nadi Zamani, Kader Bamba, Ali Khodadadzada, Denis Adamov, Viktor Petrovic



Trainer: Dozhghar Kadir

Regionalliga Ost: FC Marchfeld Donauauen : FavAC - 3:1 (2:1)

55 Nicolas Meister 3:1

43 David Oroshi 2:1

41 Daniel Markl 1:1

29 Allan Wan Kut Kai 0:1