Dank Sahanek-Goldtor: SV Leobendorf bezwingt SC Neusiedl am See

Details Freitag, 10. Mai 2024 22:20

In einem spannenden Match der 27. Runde der Regionalliga Ost konnte der SV Sparkasse Leobendorf einen knappen 1:0-Sieg gegen SC Neusiedl am See 1919 erringen. Das entscheidende Tor fiel früh im Spiel, was die Gastgeber dazu brachte, den Rest der Partie überwiegend defensiv zu agieren.

Anpfiff mit früher Führung

Das Spiel begann energiegeladen im Stadion von SV Leobendorf. Schon in der 10. Minute brachte Marco Sahanek die Heimmannschaft mit einem geschickten Treffer in Führung. Der Eckball ging direkt an Freund und Feind vorbei ins Tor. Dieser frühe Treffer setzte den Ton für den Rest der Halbzeit, in der Leobendorf versuchte, das Spiel zu kontrollieren und weitere Chancen zu kreieren.

Die Gäste aus Neusiedl am See waren sichtlich bemüht, den Ausgleich zu erzielen, fanden jedoch nicht den richtigen Weg durch die gut organisierte Defensive der Leobendorfer. Eine potenzielle Chance für Neusiedl kam in Form eines Abseitstores in der 41. Minute, das durch Leobendorfs Oliver Pranjic erzielt wurde, aber nicht anerkannt wurde, was die Gastmannschaft frustrierte und den Halbzeitstand von 1:0 bestätigte.

Zweite Halbzeit ohne große Highlights

Die zweite Halbzeit bot weniger offensives Spektakel und verlieft ohne nennenswerte Höhepunkte, was teilweise auf die taktischen Wechsel beider Teams zurückzuführen war. Neusiedl am See versuchte mit frischen Kräften die Wende zu schaffen, indem sie in der 60. Minute David Strmsek durch Elias Tarzi ersetzten, gefolgt von weiteren Wechseln in der 79. Minute. Doch auch die frischen Beine konnten nicht den erwünschten Effekt erzielen.

Auch SV Leobendorf frischte seine Reihen auf, wobei Oliver Pranjic in der 70. Minute das Feld für Jason Sprinzer räumte. Die Schlussminuten sahen weitere Wechsel bei Leobendorf. Als das Spiel in der 90. Minute endete, feierten die Spieler und Fans von SV Leobendorf den wichtigen Sieg, der ihnen drei weitere Punkte in der Liga sicherte.

Der Sieg von SV Leobendorf gegen SC Neusiedl am See war zwar knapp, zeigte aber die Effektivität der Heimmannschaft bei der Verteidigung ihres frühen Vorsprungs und die Entschlossenheit, wichtige Punkte in der fortgeschrittenen Saisonphase zu sammeln. Während Leobendorf die Früchte ihres Erfolgs genießt, muss Neusiedl am See auf die nächsten Spiele hoffen, um ihre Position zu verbessern.

Stimme zum Spiel:

Lukas Fürhauser (Trainer Leobendorf): "Ich bin mit dem Sieg natürlich zufrieden, denke aber auch, dass wir verdient gewonnen haben. Wir haben gewusst, dass es eine enge Partie wird. Der Gegner hat im Winter kräftig investiert. Das hat sich jetzt auch gezeigt. Wir nehmen die drei Punkte natürlich gerne mit und bereiten uns schon wieder auf das nächste Match vor."

Aufstellungen:

SV Leobendorf: Lukas Schwaiger - Michael Lechner, Robert Bencun, Fabian Hauer, Thomas Bartholomay (K) - Sascha Viertl, Marco Sahanek, Oliver Pranjic, Marco Hofer, Luka Mirkovic - Marco Miesenböck



Ersatzspieler: Marco Roskopf, Abdul Barut, Stefan Baldia, Daniel Fischer, Jason Sprinzer, Manuel Botic



Trainer: Lukas Fürhauser

SC Neusiedl am See 1919: Mathias Gindl - Niklas Streimelweger, David Strmsek, Tomas Bockay, Lukas Gatti - Daniel Toth (K), Andre-Eric Tatzer, Marcel Toth - Raul Bucur, Arbnor Prenqi, Lukas Haubenwaller



Ersatzspieler: Philipp Köhle, Matej Maas, Michal Maas, Raphael Strasser, Elias Tarzi, Patrick Sonnleitner



Trainer: Stefan Rapp

Regionalliga Ost: Leobendorf : Neusiedl - 1:0 (1:0)

10 Marco Sahanek 1:0