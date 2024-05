Spannung pur in Traiskirchen: FCM Traiskirchen und Kremser SC teilen sich die Punkte

Details Freitag, 10. Mai 2024 22:51

Ein dramatisches Unentschieden erlebten die Zuschauer im Spiel zwischen FCM Traiskirchen und Kremser SC. In einem spannungsgeladenen Match in der 27. Runde der Regionalliga Ost endete das Duell mit einem 2:2. Besonders in den Schlussminuten sorgten die Teams noch einmal für Nervenkitzel, wobei beide Mannschaften ihre Chancen auf den Sieg hatten, die größeren aber ganz klar die Hausherren. Bei denen feierte Jochen Wöhrer, der den unter der Woche zurückgetretenen Johann Kleer, als Trainer beerbte, sein Debüt.

Früher Führungstreffer und rasche Antwort

Die Partie begann furios mit einem frühen Tor von Nadir Ajanovic in der 7. Minute, der FCM Traiskirchen nach einem abgefälschten Schuss in Führung brachte. Dieses frühe Tor setzte die Gastgeber in eine komfortable Position, und sie dominierten die Anfangsphase des Spiels. Man verabsäumte es aber noch höher in Führung zu gehen. "Da hat uns etwas der Killerinstinkt gefehlt", hätte Wöhrer in dieser Phase gerne mehr Punch von seiner Mannschaft gesehen. Die Kremser nahmen die fehlende Konsquenz gerne an, ließen sich nicht lange bitten und reagierten prompt. In der 22. Minute gelang Kurt Starkl per Kopfball nach einem gut getimten Freistoß der Ausgleich, der die Gäste wieder ins Spiel brachte.

Nur zwei Minuten später zeigte Traiskirchen jedoch erneut seine Stärke. Deniz Pehlivan bewies seine Klasse, indem er sich geschickt im Strafraum durchsetzte und den Ball präzise zum 2:1 ins kurze Eck schob. Mit dieser erneuten Führung ging es in die Halbzeitpause, während der die Spannung auf dem Spielfeld spürbar blieb.

Ausgleich und vergebener Elfmeter

Nach der Pause versuchte der Kremser SC, den Druck zu erhöhen und kam in der 68. Minute durch einen weiteren Kopfball, diesmal von Simon Temper, der gerade erst eingewechselt worden war, zum verdienten 2:2-Ausgleich. Dieses Tor, erzielt nach einer präzisen Flanke aus einem Freistoß, brachte die Gäste zurück ins Spiel und setzte die Heimmannschaft unter Druck.

In den letzten Minuten des Spiels entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, bei dem beide Teams Chancen hatten, den Siegtreffer zu erzielen. Die beste Chance hatten aber die Traiskirchner, die in Person von Marc Helleparth in der 84. Minute einen Elfmeter vergaben. Auch den Nachschuss konnte Riegler stark parieren. Trotz einiger spannender Momente und hart umkämpfter Zweikämpfe blieb es jedoch beim 2:2, denn auch in der letzten Aktion im Spiel ging die Kugel über den Kasten von Krems-Keeper Riegler.

Jochen Wöhrer zu seinem Debüt: "Die Jungs haben es heute super gelöst, haben immer spielerische Mittel im Aufbau gesucht und frech herausgespielt. Über 90 Minuten müssen sie noch konsequenter gegen den Ball arbeiten und bei Standards einfach aggressiver agieren. Da darfst du dich nicht so abkochen lassen. Mit tuts leid für die Jungs, weil sie sich wirklich einen Sieg verdient gehabt hätten aber leider waren sie am Schluss nicht effektiv genug. Solche Spiele gibt es. Trotzdem können sie stolz sein."

FCM Flyeralarm Traiskirchen: Filip Dmitrovic (K) - Nicolas Zdichynec, Marvin Trost, Amar Helic, Alexander Leidinger, Michael Tercek - Robin Linhart, Nadir Ajanovic, Yannick Paul Maierhofer - Marc Helleparth, Deniz Pehlivan



Ersatzspieler: Foroutan Bagherian Rafsanjanipour, Fatih Balli, Benoit Onambele Baulay, Patrick Mijatovic, Niklas Schneider, Jan Kirchmayer



Trainer: Jochen Wöhrer , MBA

Kremser SC: Christoph Riegler - Kurt Starkl (K), Florian Sittsam, Matthäus Halmer, Damir Mehmedovic - Michael Ambichl, Felix Nachbagauer, Thomas Gurmann, Alec Flögel, Elias Felber - Benedikt Martic



Ersatzspieler: Anton Pfaller, Philipp Koglbauer, Simon Temper, Jannick Schibany, Marcel Pemmer, Paul Joseph Karch Jr.



Trainer: Thomas Flögel

Regionalliga Ost: Traiskirchen : Kremser SC - 2:2 (2:1)

68 Simon Temper 2:2

24 Deniz Pehlivan 2:1

22 Kurt Starkl 1:1

7 Nadir Ajanovic 1:0