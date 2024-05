Wiener Sport-Club sichert den Sieg gegen TWL Elektra vor 3000 Zuschauern

Details Samstag, 11. Mai 2024 10:32

Ein packendes Stadtduell erlebten die Fans in der 27. Runde der Regionalliga Ost, als der Wiener Sport-Club auf TWL Elektra traf. In einem intensiven Spiel, das viele Höhepunkte bot und bis zur letzten Minute spannend blieb, setzte sich der Wiener Sport-Club mit einem knappen 2:1 durch. Die Partie war geprägt von kämpferischen Einsatz und taktischen Kniffen beider Teams.

Früher Rückschlag und rasche Antwort

Die Gäste von TWL Elektra erwischten den besseren Start in das Spiel. Schon in der 6. Minute brachte Filip Drljepan sein Team mit einem gut platzierten Schuss in Führung, was die frühe Dominanz von TWL Elektra unterstrich. Doch der Wiener Sport-Club zeigte sich keineswegs geschockt. Angeführt von ihrer leidenschaftlichen Heimkulisse fanden sie schnell zurück ins Spiel und erarbeiteten sich mehrere gute Chancen. Ihr Bemühen wurde in der 23. Minute belohnt, als Felix Kerber nach einer schönen Kombination den Ausgleich erzielte.

Wiener Sport-Club dreht das Spiel

Die Partie blieb auch nach dem Ausgleichstreffer intensiv und beide Teams suchten die Führung. Es war Philip Buzuk, der in der 36. Minute die Partie zu Gunsten der Hausherren drehte. Mit einem präzisen Schuss ins untere Eck ließ er dem Torhüter von TWL Elektra keine Chance und stellte auf 2:1. Dieser Treffer gab dem Wiener Sport-Club zusätzlichen Auftrieb und sie kontrollierten fortan das Spielgeschehen bis zur Halbzeit.

In der zweiten Hälfte entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, bei dem TWL Elektra alles versuchte, um den Ausgleich zu erzielen. Trotz mehrerer Wechsel und frischer Kräfte gelang es den Gästen jedoch nicht, die solide Verteidigung des Wiener Sport-Club ernsthaft in Bedrängnis zu bringen. Die Hausherren ihrerseits spielten clever und lauerten auf Konter, um das Spiel vorzeitig zu entscheiden. Doch weitere Tore fielen nicht mehr.

In den Schlussminuten erhöhte sich die Spannung nochmals, als Emmanuel Ojukwu in der 90. Minute die Gelb-Rote Karte sah und Wiener Sport-Club die letzten Minuten in Unterzahl bestreiten musste. TWL Elektra warf nun alles nach vorne, konnte aber die dichte Abwehr des Wiener Sport-Club nicht überwinden. Mit großer Erleichterung und lautem Jubel der Heimfans pfiff der Schiedsrichter das Spiel nach sechs Minuten Nachspielzeit ab.

Der Wiener Sport-Club feierte einen hart erkämpften Sieg, der ihnen wichtige Punkte im Kampf um die oberen Tabellenplätze sichert, während TWL Elektra trotz einer starken Leistung mit leeren Händen nach Hause gehen musste.

Stimme zum Spiel

"Es war ein verdienter Sieg heute mit vielen Zuschauern, die uns natürlich nach vorne gebracht haben. Der frühe Rückstand hat nichts an unserer Spielweise geändert und natürlich haben wir weiterhin nach vorne gespielt und konnten wenig später sogar ausgleichen. In der ersten Halbzeit waren wir weiterhin am Drücker und konnten in der 33. Minute sogar in Führung gehen", erklärte Sektionsleiter Stv. Adolf Solly. "Auch in der zweiten Halbzeit waren wir besser in der Partie, konnten aber unsere Chancen nicht in Tore umwandeln. Die Gäste waren hin und wieder gefährlich, jedoch waren wir die spielbestimmende Mannschaft und so schauen am Ende drei Punkte heraus", fügte Adolf Solly hinzu. "Wir sind mit den drei Punkten natürlich zufrieden und verfolgen weiterhin unser Ziel, die Wiener Viktoria noch einholen zu können, um einen ÖFB-Platz zu sichern. Wir werden in den letzten Partien alles geben und hoffen natürlich auf einen Patzer der Konkurrenz. Vor allem im letzten Spiel gegen Neusiedl hoffen wir, dass die Hütte bei uns vor dem Umbau nochmal so richtig voll ist und das wird die Mannschaft definitv auch nach vorne bringen", betonte Sektionsleiter Stv. Adolf Solly.

Wiener Sport-Club: Florian Prögelhof, Luka Gusic (K), David Rajkovic, Martin Pajaczkowski, Felix Kerber, Oguzhan Özlesen, Emmanuel Ojukwu, Samuel Oppong, Mirza Berkovic, Philip Buzuk, Pascal Macher



Ersatzspieler: Jakub Krepelka, Philipp Haas, Florian Gerstl, Lucas Pfaffl, Dominik Akrap, Liam Kratky



Trainer: Edvin Merdzic TWL Elektra: Nikola Sarcevic - Lukas Grgic, Leo Maros, Kristian Babic, Christoph Ochrana, Filip Drljepan - Patrick Salomon (K), Hamid Aminpur - Ognjen Sipka, Ali Diyar Alaca, Hakan Gökcek



Ersatzspieler: Azizze Touhami, Matej Milicevic, Emre Yilmaz, Alexander Krammer, Volkan Yilmaz, Josip Francesevic



Trainer: Herbert Gager

Regionalliga Ost: Wiener Sport-Club : TWL Elektra - 2:1 (2:1)

36 Philip Buzuk 2:1

23 Felix Kerber 1:1

6 Filip Drljepan 0:1