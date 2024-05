ASV Draßburg erringt überraschenden Sieg gegen die Young Violets

Details Samstag, 11. Mai 2024 10:33

In einem spannenden Match der 27. Runde in der Regionalliga Ost konnte der ASV Draßburg einen knappen 1:0 Erfolg gegen die Young Violets verbuchen. Das einzige Tor des Spiels fiel bereits in der ersten Halbzeit und wurde von Stephan Schimandl erzielt, welches letztendlich den Ausschlag für den Sieg gab.

Anpfiff und frühe Führung für Draßburg

Das Spiel zwischen den Young Violets und dem ASV Draßburg begann energiegeladen. Die Mannschaften traten mit voller Besetzung an, wobei die Young Violets durch Spieler wie Kenan Jusic und Philipp Hosiner und der ASV Draßburg durch Akteure wie Christopher Stadler und Stephan Schimandl vertreten wurden. Bereits in der 32. Minute gelang es Stephan Schimandl, die Gäste in Führung zu bringen. Nach einer präzisen Vorlage konnte er den Ball im Netz der Young Violets versenken und somit das 0:1 erzielen. Trotz weiterer Bemühungen beider Teams blieb dies der einzige Treffer in der ersten Hälfte.

Zweite Halbzeit: Disziplinprobleme und vergebene Chancen

In der zweiten Halbzeit versuchten die Young Violets, den Rückstand aufzuholen und wechselten in der 65. Minute Philipp Maybach gegen Lorian Metaj aus, um frische Kräfte ins Spiel zu bringen. Der ASV Draßburg reagierte ebenfalls mit einem Wechsel: Julian Pointner kam in der 71. Minute für Marko Grubesic. Trotz der frischen Beine auf dem Feld konnten die Young Violets jedoch nicht den entscheidenden Treffer erzielen. Ihre Bemühungen wurden weiter erschwert, als Osman Abdi in der 82. Minute die Gelb-Rote Karte sah und somit das Feld vorzeitig verlassen musste. Mit einem Spieler weniger auf dem Feld hatten die Young Violets noch größere Schwierigkeiten, den Druck auf das gegnerische Tor zu erhöhen.

Die letzten Minuten des Spiels waren geprägt von intensiven Bemühungen der Young Violets, den Ausgleich zu erzielen, während der ASV Draßburg sich darauf konzentrierte, den knappen Vorsprung über die Zeit zu bringen. Trotz fünf Minuten Nachspielzeit gelang es den Young Violets nicht, den Ball im Tor unterzubringen, und das Spiel endete mit einem 0:1 Sieg für den ASV Draßburg.

Das entscheidende Tor von Stephan Schimandl erwies sich als ausreichend für Draßburg, um alle drei Punkte mit nach Hause zu nehmen. Für die Young Violets war es eine frustrierende Niederlage, vor allem wegen der verpassten Chancen und der Disziplinprobleme gegen Ende des Spiels. Der ASV Draßburg konnte mit diesem Sieg wichtige Punkte im Kampf um die oberen Tabellenplätze sammeln, während die Young Violets die Partie als verpasste Gelegenheit betrachten müssen.

Stimme zum Spiel

"Natürlich ist es bitter, wenn du solche Partien verlierst, aber in der Tabelle sind wir gesichert und wir können weiterhin mit jungen Spielern auflaufen", erklärte Sportlicher Leiter Manuel Takacs. "Wir sind nicht wirklich in die Partie gekommen und haben auch durch die starke Verteidigung der Draßburger wenig Chancen gehabt. Nach dem 1:0 mussten wir uns erstmal wieder fangen und konnten in der ersten Halbzeit keine klare Chance mehr erarbeiten. In Halbzeit zwei waren wir etwas besser, aber auch die Draßburger konnten sich ihre Chancen erarbeiten. Mit etwas Glück hätten wir auch den Ausgleich erzielen können, aber auf der anderen Seite hätte auch das 2:0 fallen können", fügte Sportlicher Leiter Takacs hinzu. "Im Endeffekt verlieren wir die Partie mit 1:0, sind jedoch in der Tabelle weiterhin gesichert. Es geht weder nach unten noch nach oben und jetzt liegt in den letzten drei Partien natürlicher der Fokus darauf, dass wir nochmals die jungen Spieler auflaufen lassen und, dass die sich weiterhin entwickeln können", betonte Sportlicher Leiter Manuel Takacs.

Young Violets Austria Wien: Kenan Jusic - Aleksa Ilic, Nicola Wojnar, Petar Markovic - Osman Abdi, Mikolaj Sawicki, Philipp Maybach, Marcel Stöger, David Ewemade - Rocco Sutterlüty, Philipp Hosiner (K)



Ersatzspieler: Jonas Überbacher, Lorian Metaj, Nermin Bajraktarevic, Julian Roider, Romeo Mörth, Marijan Österreicher



Trainer: Mag. Stephan Helm

Draßburg: Christopher Stadler - Marko Markovic (K), Armin Pester, Lukas Rath, Alexander Sinabel - Nedim Muratcehajic, Stephan Schimandl, Marko Grubesic, Florian Krutzler, Tomas Nagy - Niklas Lang



Ersatzspieler: Bernd Aineter, Marvin Zwickl, Leon Koch, Julian Pointner, Enrico Steiner



Trainer: Mario Pürrer

Regionalliga Ost: Young Violets : Draßburg - 0:1 (0:1)

32 Stephan Schimandl 0:1