Kampf und Krampf: Remis zwischen SC Wiener Viktoria und SV Oberwart

Details Sonntag, 12. Mai 2024 13:07

Im spannenden Duell der 27. Runde der Regionalliga Ost endete das Match zwischen SC Wiener Viktoria und SV Klöcher Bau Oberwart mit einem 1:1 Unentschieden. Trotz zahlreicher Chancen auf beiden Seiten konnten die Teams erst in der Schlussphase des Spiels jeweils ein Tor erzielen. Dominik Rotter und Erik Csaba Burai waren die Torschützen dieses intensiven Matches, das über weite Strecken allerdings nicht zu überzeugen wusste. "Es war über 90 Minuten ein taktisches Geplänkel, ein eher enttäuschender Auftritt und wohl wenig spannend für die Zuschauer", fand Viktoria-Co-Trainer Kurt Castek wenig Positives an der Partie.

Ein ausgeglichenes Spiel von Anfang an

Das Spiel begann pünktlich um 16 Uhr, und schon von den ersten Minuten an taten sich beide Teams schwer ein geordnetes Spiel aufzuziehen. Beide Mannschaften agierten zunächst vorsichtig, ohne allzu große Risiken einzugehen. Dies führte zu einem torlosen, aber umkämpften ersten Durchgang, der die Zuschauer auf eine spannende zweite Hälfte hoffen ließ.

Spannung bis zum Schluss

Nach der Halbzeitpause änderte sich jedoch wenig am Spiel der beiden Mannschaften. Oberwart konzentrierte sich auf die eigene Defensive und versuchte sein Heil im Konter zu finden. Als dann schon keiner mehr daran glaubte, fielen dann doch noch Tore. Dominik Rotter brachte die Heimmannschaft nach starker Vorlage von Sturm-Kollege Philipp Schobesberger in Führung und ließ die Anhänger der Wiener Viktoria jubeln. Doch die Freude währte nicht lange, denn SV Oberwart schlug in der 89. Minute zurück. Der kurz zuvor eingewechselte Erik Csaba Burai erzielte im so lange erhofften Konter den Ausgleich und sorgte damit für einen dramatischen Höhepunkt kurz vor Schluss. Sein Tor in den letzten Minuten sicherte SV Oberwart einen wichtigen Punkt im Kampf gegen den Abstieg.

Obwohl beide Teams weitere Chancen hatten, blieb es beim 1:1, und das Spiel endete mit diesem gerechten Unentschieden. Die Schlussphase war geprägt von intensiven Angriffen und verteidigenden Aktionen, bei denen beide Seiten zeigten, wie wichtig ihnen dieser Punkt war.

Das Unentschieden spiegelt die Leistung beider Teams in einem Spiel wider, das keine der Mannschaften verdient gehabt hätte zu gewinnen.

Kurt Castek: "Es war über 90 Minuten taktisches Geplänkel ohne Spielwitz und mit nur ganz wenigen Offensivaktionen, die tatsächlich gelungen wären. Unsere Weitschüsse waren eher harmlos. Ärgerlich ist, dass wir kurz vor Schluss in Führung liegend in einen Konter laufen. Da muss sich die Mannschaft intelligenter anstellen, das Risiko wäre nicht notwendig gewesen. Jetzt wird es mit dem ÖFB-Cup-Platz nochmal eng, der Wiener Sport-Club liegt ja nur zwei Punkte hinter uns."

Wiener Viktoria: Matthias Sadilek - Fränz Sinner, Borisz Grozdic (K), Arthur Vozenilek, Patrick Wessely, Paul Sahanek, Dominik Rotter - Nikolaj Sinik, Alexander Jovanovic, Daniel Hölbling - Philipp Schobesberger



Ersatzspieler: Günther Arnberger, Philipp Knasmüllner, Bough Kevin Guy Roland Bangai, Roman Yalovenko, Mario Moser



Trainer: Anton Polster

SV Klöcher Bau Oberwart: Marton Horvath - Marko Dusak, Sebastian Schwarz, Michael Huber, Patrick Farkas - Adam Peter Woth, Simon Radostits, Lukas Ried, Stefan Wessely, Csaba Mester - Thomas Herrklotz (K)



Ersatzspieler: Daniel Glander, Erik Csaba Burai, Lukas Zapfel, Rajko Rep, Adam Bendeguz Horvath, Kilian Koch



Trainer: Gernot Plassnegger

Regionalliga Ost: Wiener Viktoria : SV Oberwart - 1:1 (0:0)

89 Erik Csaba Burai 1:1

81 Dominik Rotter 1:0