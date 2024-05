SR Donaufeld sichert sich den Sieg gegen Ardagger/Viehdorf

Details Sonntag, 12. Mai 2024 21:23

Am Freitagabend trafen der Sportclub Union Ardagger und SR Donaufeld in der 27. Runde der Regionalliga Ost aufeinander. In einem spannenden Match setzte sich SR Donaufeld mit einem 2:0 gegen die Heimmannschaft durch. Marcel Holzer erwies sich als Schlüsselfigur für Donaufeld, indem er beide Tore erzielte.

Erste Halbzeit: Frühe Führung für Donaufeld

Das Spiel begann energiegeladen mit dem Anpfiff um 19:30 Uhr. Beide Teams starteten motiviert, doch SR Donaufeld dominierte früh das Spielgeschehen. Die erste große Wendung des Matches ereignete sich in der 22. Minute, als Dobrica Tegeltija von Donaufeld die gelb-rote Karte erhielt und sein Team in Unterzahl weitermachen musste. Trotz des numerischen Nachteils gelang es Donaufeld in der 28. Minute, durch Marcel Holzer in Führung zu gehen. Holzer zeigte seine Klasse, indem er gekonnt den Ball im Netz der Gastgeber versenkte, was das Spiel auf 0:1 stellte.

Zweite Halbzeit: Holzer sichert den Sieg

Nach der Pause kämpfte Ardagger/Viehdorf energisch um den Ausgleich, aber trotz mehrerer Wechsel und frischer Kräfte gelang es ihnen nicht, die solide Verteidigung von Donaufeld zu durchbrechen. Ardagger/Viehdorf machte mehrere Wechsel zwischen der 60. und 70. Minute, brachte Lukas Kiehberger, Florian Elser und Toprak Ilke Galitekin ins Spiel, konnte jedoch keine signifikanten Chancen kreieren.

Auf der anderen Seite nutzte Donaufeld seine Chancen effizient. In der 85. Minute erzielte Marcel Holzer sein zweites Tor des Abends und erhöhte damit auf 0:2 für Donaufeld. Dieses Tor, kurz vor Schluss des Spiels, demoralisierte die Heimmannschaft und stellte die Weichen für Donaufeld auf Sieg.

Trotz späterer Versuche von Ardagger/Viehdorf, das Blatt zu wenden, endete das Spiel mit einem 0:2 Sieg für SR Donaufeld. Das Spiel wurde nach einer Nachspielzeit von vier Minuten abgepfiffen, wobei der Endstand die Überlegenheit von Donaufeld in diesem wichtigen Auswärtsspiel bestätigte.

Der heutige Erfolg für SR Donaufeld, angeführt von einem herausragenden Marcel Holzer, war ein entscheidender Schritt in ihrer Kampagne in der Regionalliga Ost. Für Ardagger/Viehdorf war es eine enttäuschende Heimniederlage, aus der sie lernen und auf die sie aufbauen müssen, wenn sie in den verbleibenden Runden der Saison erfolgreich sein wollen.

Regionalliga Ost: Ardagger/Viehdorf : SR Donaufeld - 0:2 (0:1)

85 Marcel Holzer 0:2

28 Marcel Holzer 0:1