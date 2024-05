Ardagger/Viehdorf wahrt mit Last-Minute-Tor gegen Young Violets Chance auf Klassenerhalt

Details Samstag, 25. Mai 2024 10:25

Im spannungsgeladenen Match der 29. Runde in der Regionalliga Ost sicherte sich der Sportclub Union Ardagger einen knappen, aber verdienten 2:1-Sieg gegen die Young Violets. Das Spiel, das erst verspätet angepfiffen wurde, hielt die Fans bis in die Nachspielzeit in Atem, bevor Ferdinand Unterbuchschachner in der 90. Minute das entscheidende Tor erzielte. Ardagger wahrt damit die Chance auf den Klassenerhalt. Nachdem aus der 2. Liga kein Verein in die Regionalliga Ost absteigt, gibt es nur zwei Absteiger. Derzeit liegt Ardagger punktegleich mit FC Mauerwerk auf Platz 14 und damit in sicherem Gewässer. Mauerwerk hat allerdings derzeit noch ein Spiel weniger.

Erste Halbzeit: Ein zähes Ringen ohne Tore

Die Anfangsphase des Spiels zeigte zwei Teams, die sich nichts schenkten. Trotz ambitionierter Angriffsversuche beider Mannschaften blieben klare Torchancen aus. Die Young Violets versuchten es immer wieder über ihre schnellen Außen, während Ardagger mit konzentriertem Defensivverhalten dagegenhielt. Auch nach mehreren Wechseln in der zweiten Halbzeit, unter anderem brachte Ardagger/Viehdorf frische Kräfte mit Martin Grubhofer, Gabriel Spreitzer und Florian Schleindlhuber, konnte zunächst kein Durchbruch erzielt werden.

Aufregende Schlussphase mit drei Toren

Der Knoten löste sich erst in der 72. Minute, als Romeo Mörth die Gäste aus Wien in Führung brachte. Nach einer präzisen Flanke von der rechten Seite köpfte Mörth den Ball unhaltbar für den Torwart von Ardagger/Viehdorf ins Netz. Doch der Heimverein ließ sich nicht entmutigen und antwortete schnell. Martin Grubhofer, der erst in der 56. Minute eingewechselt wurde, erzielte in der 83. Minute den Ausgleich. Sein Tor, ein gut platzierter Schuss von außerhalb des Strafraums, brachte neuen Schwung ins Spiel der Ardagger/Viehdorfer.

Die Partie schien auf ein Unentschieden hinauszulaufen, bis in der letzten Minute der regulären Spielzeit Ferdinand Unterbuchschachner zum Helden wurde. Nach einem Freistoß, der im Strafraum für Verwirrung sorgte, reagierte Unterbuchschachner am schnellsten und stocherte den Ball über die Linie zum 2:1. Die dramatische Schlussphase wurde noch durch eine Rote Karte gegen Michael Unterberger von Ardagger/Viehdorf in der 79. Minute überschattet, was die Heimmannschaft nicht daran hinderte, den Sieg über die Zeit zu bringen.

Stimme zum Spiel:

Stephan Helm (Trainer Young Violets): "Wir zahlen aktuell sehr viel Lehrgeld. Heute hätten wir trotz allem was mitnehmen müssen. Wir haben das Spiel am Ende viel zu leicht aus der Hand gegeben. Es wartet noch sehr viel Arbeit auf uns. Es ist jetzt noch eine Runde zu spielen, die wir natürlich erfolgreich gestalten wollen."

Aufstellungen:

SG Ardagger Steine&Mehr Viehdorf: Moritz Herbst - Richard Aigner (K), Franz Kaltenbrunner, Thomas Grubhofer, Florian Elser - Jonas Killinger, David Kandutsch, Jakob Köstler - Alexander Weinstabl, Lukas Kiehberger, Ferdinand Unterbuchschachner



Ersatzspieler: Sebastian Aigner, Elias Reickersdorfer, Gabriel Spreitzer, Toprak Ilke Galitekin, Florian Schleindlhuber, Martin Grubhofer



Trainer: Michael Unterberger

Young Violets Austria Wien: Kenan Jusic, Lorian Metaj, Aleksa Ilic, Rocco Sutterlüty, Osman Abdi, Nermin Bajraktarevic, Mikolaj Sawicki, Aron Mester, Philipp Hosiner (K), David Ewemade, Romeo Mörth



Ersatzspieler: Jonas Überbacher, Dominik Nisandzic, Julian Roider, Konstantin Aleksa



Trainer: Mag. Stephan Helm

Regionalliga Ost: Ardagger/Viehdorf : Young Violets - 2:1 (0:0)

94 Ferdinand Unterbuchschachner 2:1

83 Martin Grubhofer 1:1

72 Romeo Mörth 0:1