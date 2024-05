FC Marchfeld Donauauen dreht Spiel und besiegt Kremser SC in einem dramatischen 3:2

Details Samstag, 25. Mai 2024 17:38

In einem nervenaufreibenden Match der 29. Runde der Regionalliga Ost gelang es dem FC Marchfeld Donauauen, einen frühen Rückstand gegen den Kremser SC zu drehen und das Spiel mit einem spannenden 3:2 für sich zu entscheiden. Für Ernst Baumeister, von dessen Vorgänger Hannes Friesenbichler sich der Club unter der Woche getrennt hatte, war es ein erfolgreiches Comeback auf der Trainerbank.

Früher Vorteil für die Gäste

Die Begegnung begann schwungvoll, als der Kremser SC bereits in der 8. Minute durch Benedikt Martic in Führung ging. Nach einem schnellen Konter und einem präzisen Querpass stand Martic richtig und schob den Ball locker ins Netz, was den Gästen einen frühen Vorsprung bescherte. Der FC Marchfeld Donauauen, angeführt von ihrem Kapitän Eldis Bajrami, antwortete mit erhöhtem Druck, konnte aber in der ersten Halbzeit keine bedeutenden Chancen kreieren.

Kurz vor der Halbzeitpause, in der 38. Minute, zeigte Nicolas Meister seine Klasse, indem er den gegnerischen Torwart umkurvte und trotz dichtem Verkehr vor dem Tor den Ausgleich erzielte. Doch die Freude währte nicht lange, denn Thomas Gurmann brachte die Kremser nur wenige Minuten später, nach einem schnell ausgeführten Freistoß, wieder in Führung.

Dramatik bis zum Schlusspfiff

Die zweite Hälfte begann mit einem motivierten FC Marchfeld Donauauen, der auf den Ausgleich drängte. Ihre Bemühungen wurden in der 56. Minute belohnt, als Pascal Sagmeister nach einer Reihe von Abprallern den Ball über die Linie drückte und zum 2:2 ausglich. Das Spiel war nun vollständig offen, und beide Teams suchten nach der Möglichkeit, den Sieg zu erringen.

Die Spannung erreichte ihren Höhepunkt in der Nachspielzeit. Nicolas Meister wurde zum Helden des Abends, als er in der 90. Minute erneut zuschlug. Mit einem präzisen Schuss ins lange Eck besiegelte er den 3:2-Endstand für den FC Marchfeld Donauauen. Dieses Tor löste ekstatische Jubelstürme unter den heimischen Fans aus, die erleichtert und begeistert zugleich waren, als der Schiedsrichter das Spiel beendete.

Ernst Baumeister: "Es war ein super Spiel, die Jungs haben wirklich bis zum Schluss alles gegeben. Auch Krems hat enorm stark agiert. Am Ende wollten wir es wohl ein bisschen mehr, haben das Glück quasi erzwungen."

FC Marchfeld Donauauen: Mario Zocher - Markus Nowotny, Francesco Lovric, Simeon Kohut, Julian Buchta - Pascal Sagmeister, Eldis Bajrami (K), Francis Bolland, Benjamin Budimir, Nicolas Meister - Daniel Markl



Ersatzspieler: Erik Kindl, Marcel Thomas Heiden, Mikhail Kalini, Corvin Aussenegg, David Oroshi, Joel Richards



Trainer: Thomas Keller , BEd

__________ Kremser SC: Christoph Riegler - Kurt Starkl, Simon Temper (K), Florian Sittsam, Damir Mehmedovic - Felix Nachbagauer, Thomas Gurmann, Marcel Pemmer, Alec Flögel, Elias Felber - Benedikt Martic



Ersatzspieler: Anton Pfaller, Florian Bauer, Philipp Koglbauer, Jannick Schibany, Armin Trkic, Paul Joseph Karch Jr.



Trainer: Thomas Flögel

Regionalliga Ost: FC Marchfeld Donauauen : Kremser SC - 3:2 (1:2)

92 Nicolas Meister 3:2

56 Pascal Sagmeister 2:2

45 Thomas Gurmann 1:2

38 Nicolas Meister 1:1

8 Benedikt Martic 0:1