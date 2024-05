Chancenwucher in Traiskirchen - FCM "schenkt" Draßburg einen Punkt

Details Samstag, 25. Mai 2024 17:48

In einem hart umkämpften Match in der 29. Runde der Regionalliga Ost trennten sich FCM Traiskirchen und ASV Draßburg mit einem 1:1-Unentschieden. Trotz zahlreicher Torchancen, verpassten die Hausherren einen Heimsieg. Für Interimstrainer Jochen Wöhrer war es das dritte Remis seit seiner Übernahme. Draßburg hielt sich mit dem Punkt im Kampf um den Klassenerhalt am Leben, muss am letzte Spieltag aber gewinnen und auf gegnerische Schützenhilfe hoffen.

Chancenreiche erste Hälfte bleibt ohne Treffer

Das Spiel begann schwungvoll, die Hausherren erspielten sich schnell ein Übergewicht. FCM Traiskirchen, angeführt von Kapitän Michael Tercek, erspielte sich früh erste Chancen, ging mit diesen aber unglaublich verschwenderisch um. Helleparth zweimal, sowie Mijatovic und Linhart scheiterten am überragenden Christopher Stadler im Tor der Gäste. Trotz Überlegenheit ging es mit einem 0:0 in die Kabinen.

Emotionale zweite Halbzeit mit Toren auf beiden Seiten

Die zweite Halbzeit brachte die ersehnten Tore, doch zunächst nicht auf der Seite, auf der man gerechnet hätte. In der 66. Minute brachte Niklas Lang Stille ins Stadion der Hausherren, als er für den ASV Draßburg nach einem Missverständnis in der Traiskirchner Defensive zur Stelle war und den Ball gekonnt im Netz unterbrachte. Die Führung der Gäste hielt jedoch nicht lange. Nur zwei Minuten später, in der 68. Minute, antwortete FCM Traiskirchen durch einen verwandelten Elfmeter von Michael Tercek, der souverän zum 1:1-Ausgleich traf. Dieses Tor folgte auf einen hektischen Moment im Strafraum, in dem Traiskirchen einen Penalty zugesprochen bekam.

Die verbleibenden Minuten des Spiels waren geprägt von weiteren Wechseln und Versuchen beider Mannschaften, den entscheidenden Treffer zu erzielen. ASV Draßburg führte mehrere Wechsel durch, wobei unter anderem Leon Koch, Raphael Federer und Marvin Zwickl frische Kräfte ins Spiel brachten. FCM Traiskirchen reagierte ebenfalls mit Wechseln, indem Fatih Balli und Maduma Roberto eingewechselt wurden. Trotz aller Bemühungen blieb es beim 1:1, was beide Teams dazu zwang, sich mit einem Punkt zufriedenzugegeben.

FCM Flyeralarm Traiskirchen: Foroutan Bagherian Rafsanjanipour - Nicolas Zdichynec, Marvin Trost, Amar Helic, Alexander Leidinger, Michael Tercek (K) - Robin Linhart, Niklas Schneider - Marc Helleparth, Patrick Mijatovic, Jan Kirchmayer



Ersatzspieler: Filip Dmitrovic, Petar Mijatovic, Maduma Roberto, Fatih Balli, Niko Frasz



Trainer: Jochen Wöhrer , MBA

__________ Draßburg: Christopher Stadler - Armin Pester, Lukas Rath, Alexander Sinabel - Nedim Muratcehajic, Stephan Schimandl, Tizian Marth, Julian Pointner, Florian Krutzler - Niklas Lang, Andreas Lemut (K)



Ersatzspieler: Bernd Aineter, Marvin Zwickl, Leon Koch, Raphael Federer, Visar Ziberi, Enrico Steiner



Trainer: Mario Pürrer

Regionalliga Ost: Traiskirchen : Draßburg - 1:1 (0:0)

68 Michael Tercek 1:1

66 Niklas Lang 0:1