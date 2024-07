SR Donaufeld-Trainer Michorl nach ÖFB-Cup-Sensation: "Müssen Sieg richtig einordnen!"

Details Sonntag, 28. Juli 2024 10:16

SR Donaufeld aus der Regionalliga Ost ist am Samstag die große Sensation im ÖFB-Cup gelungen (zum Spielbericht). Die Truppe von Trainer Josef Michorl hat den Favoriten aus dem Bewerb gekickt, und zwar mit 2:0. Im Gespräch mit LIGAPORTAL verrät der Coach, was notwendig war, um dem Bundesligisten ein Bein zu stellen.

Ein frühes Tor in der ersten Halbzeit und ein spätes Tor in der zweiten Halbzeit hat letztlich für den Donaufelder Aufstieg in die zweite Runde des ÖFB-Cups gesorgt. Trainer Michorl ist dementsprechend glücklich: "Genau solche Momente wünscht man sich im ÖFB-Cup. Ich muss meinen Jungs ein Kompliment aussprechen. Das war wirklich stark", so der Übungsleiter, der aber betont, auch schon mal auf der anderen Seite gestanden zu sein.

Dementsprechend sei es für einen Bundesligaklub nicht einfach, gegen Amateure zu spielen - vor allem wenn das Spiel nicht so verläuft, wie man es sich wünscht. "Wenn die Profis ein frühes Tor schießen, wird es noch schwerer. Wenn aber der Underdog ein frühes Tor schießt, dann fangen die Profis nachzudenken an", so Michorl.

Im Match gegen Altach haben die Gäste aber über die gesamten 90 Minuten kein echtes Mittel gefunden gegen die gut stehende Donaufeld-Defensive. "Wir wollten Kombination aus kompakter Defensive und mutiger Offensive auf den Platz bringen. Das ist uns gelungen. Ich denke, dass der Sieg nicht unverdient war, auch wenn der Gegner über einzelne Phasen logischerweise mehr Ballbesitz hatte."

Was Michorl besonders freut: Das Spiel gegen die Altacher zeigte, dass man die neuen Spieler bereits gut integrieren konnte. "Das ist nicht selbstverständlich in einer so kurzen Vorbereitung. Wir sind wirklich glücklich", so der Trainer, der aber auch davor warnt, abzuheben. "Auch wenn es eine Riesenüberraschung ist, müssen wir das Spiel richtig einordnen. Nächste Woche beginnt die Meisterschaft. Dort braucht es die gleiche Einstellung wie gegen Altach", so der Trainer.

Foto: Anja Haller / AH Sportfotos