Kein Sieger bei Kracher zwischen FC Marchfeld Donauauen und SR Donaufeld

Details Freitag, 02. August 2024 21:51

Im ersten Spiel der neuen Saison in der Regionalliga Ost trennten sich der FC Marchfeld Donauauen und SR Donaufeld im Duell zweier Titelmitfavoriten mit einem 2:2. Beide Teams spielten von Anfang an offensiv und hatten viele gute Momente. Marcel Holzer schoss zwei Tore für die Gäste. Benjamin Budimir und Dobrica Tegeltija sicherten dem FC Marchfeld Donauauen das Unentschieden.

Bessere Donaufelder

Die Gäste - mit Selbstvertrauen in Folge des sensationellen ÖFB-Cup-Erfolges gegen Bundesligist Altach (zum Bericht) finden gut ins Match und hatten in der 7. Minute eine gute Freistoßchance aus 20 Metern, schossen aber zu schwach. Torhüter Mario Zocher hatte aber keine Probleme. In der 21. Minute fiel dann das erste Tor des Spiels. Marcel Holzer brachte SR Donaufeld mit einem mit 1:0 in Führung - schöner Stanglpass und der Offensivspieler bleibt eiskalt. Der FC Marchfeld Donauauen gab nicht auf und schoss in der 37. Minute das 1:1. Der Treffer kam kurz vor der Pause und gab dem Heimteam neuen Schwung.

Dramatik bis zur letzten Minute

Nach der Pause ging es genauso weiter wie vor der Pause. Beide hatten weiterhin Chancen, aber das Spiel großteils im Mittelfeld statt. In der 64. Minute schoss Marcel Holzer das zweite Tor für die Gäste. Er traf per Kopfball nach einer schönen Flanke.

Doch der FC Marchfeld Donauauen zeigte erneut große Moral. Nur drei Minuten später, in der 67. Minute, erzielte Dobrica Tegeltija den Ausgleich zum 2:2 - ein Freistoß war an Freund und Fein vorbeigegangen und schon steht es 2:2. Damit ist wieder alles offen und beide Mannschaften versuchten die Entscheidung herbeizuführen, es blieb aber beim Unentschieden.

Stimme zum Spiel:

Josef Michorl (Trainer Donaufeld): "Ich bin mit der Leistung sehr zufrieden, mit dem Ergebnis aber leider nicht. Aber so ist das in der Regionalliga Ost. Es ist alles sehr eng. Es war eine tolle Partie für das Publikum. Ich denke, dass wir dem Sieg näher waren, auch weil wir zwei Mal in Führung lagen. Aber okay, wir müssen den Punkt mitnehmen. Nächste Woche wartet schon der nächste starke Gegner mit Krems auf uns. Wir werden uns bestmöglich vorbereiten."

Aufstellungen:

FC Marchfeld Donauauen: Mario Zocher - Markus Nowotny (K), Amar Helic, Simeon Kohut - Benjamin Budimir, Stephan Auer, Nicolas Meister, David Oroshi, Julian Buchta - Zoran Mihailovic, Marcel Tanzmayr

Ersatzspieler: Kilian Scharner, Francesco Lovric, Eldis Bajrami, Pascal Sagmeister, Dobrica Tegeltija, Petar Gluhakovic

Trainer: Christoph Knirsch , MSc

SR Donaufeld: Tobias Bencsics - Lukas Gatti, Silvio Apollonio, Phoenix Dominique Missi Tomp, Philip Schneider (K) - Antonio Babic, Masse Scherzadeh, Floris Van Zaanen, Ilija Petkovic - Marcel Holzer, Manuel Wolf

Ersatzspieler: Jakob Neubauer, Tunahan Mercan, Florian Gerstl, Mario Mandl, Lukas Schöfl, Simon Rehm

Trainer: Josef Michorl

Regionalliga Ost: FC Marchfeld Donauauen : SR Donaufeld - 2:2 (1:1)

67 Dobrica Tegeltija 2:2

64 Marcel Holzer 1:2

37 Benjamin Budimir 1:1

21 Marcel Holzer 0:1