17-jähriger Aleksa schießt Young Violets zu Dreier gegen Toni Polsters SC Wiener Viktoria

Details Freitag, 02. August 2024 22:30

Was für ein packendes Auftaktspiel in der Regionalliga Ost! Die Young Violets von Austria Wien haben sich gegen den SC Wiener Viktoria mit 1:0 durchgesetzt. Das entscheidende Tor hat Konstantin Aleksa in der 57. Minute geschossen. Damit gelingt den Favoritenern im Duell mit Toni Polsters Viktorianern ein Dreier und damit ein Saisonstart nach Maß.

Chancenreiche erste Halbzeit

Das Spiel ging gleich voll los und beide Teams hatten in der Anfangsphase gute Chancen. Die erste richtig gute Möglichkeit hatten die Young Violets in der 15. Minute, als Philipp Hosiner den Ball an die Stange setzte. Nur wenige Minuten später hatte Hosiner erneut eine Großchance, diesmal ging sein Kopfball aber knapp über das Tor.

Auch der SC Wiener Viktoria zeigte sich offensiv stark. In der 21. Minute ging ein Kopfball von Altmeister Dominik Rotter, der vor einer Woche mit einem Doppelpack den DSV Leoben aus dem ÖFB-Cup kickte (zum Bericht) knapp über das Tor der Young Violets. Nur eine Minute später hatten die Gäste wieder eine weitere gute Chance, die aber auch nicht genutzt wurde.

Kurz vor der Halbzeitpause vergaben beide Teams noch einmal gute Möglichkeiten. Mikolaj Sawicki schlenzte den Ball in der 41. Minute etwa knapp am langen Eck vorbei. So ging es mit einem torlosen Unentschieden in die Kabinen.

Jungspund trifft

Auch die zweite Halbzeit war wieder spannend und so, wie die erste aufgehört hatte. Kurz nach dem Wiederanpfiff hatten die Young Violets eine große Möglichkeit, die sie aber nicht nutzen konnten. In der 51. Minute ging ein Kopfball der Gäste knapp drüber. Das Spiel blieb dementsprechend weiterhin offen.

In der 54. Minute Julian Roider mit einer guten Aktion, aber der Torhüter der Meidlinger konnte den Ball aus dem Kreuzeck fischen. Dann kam die entscheidende Szene des Spiels: Ein Ball wird von Mörth abgefangen, schneller Pass in die Tiefe auf Konstantin Aleksa, der den Ball trocken ins lange Eck schiebt.

Nach dem Führungstreffer machten die Young Violets weiter das Spiel und versuchten das 2:0 zu erzielen. Nach einer Ecke wäre es beinahe so weit gewesen. In der Folge riskieren die Polster-Mannen mehr, werfen alles nach vorne, was auch notwendig ist, wenn es noch mit Zählbarem klappen soll. Doch die Jungveilchen brachten die drei Punkte über die Zeit und starten wunschgemäß in die Saison.

Stimmen zum Spiel:

Max Uhlig (Trainer Young Violets): „Ich bin heute sehr zufrieden mit dem Ergebnis aber vor allem der Leistung meines Teams. Die Viktoria ist eine sehr routinierte Mannschaft, die letzte Woche Leoben im Cup ausschalten konnte. Wir waren von Anfang an dominant, haben eine Vielzahl an Torchancen herausgespielt und hätten auf jeden Fall früher den Sack zumachen müssen. Sinnbildlich für unseren Weg freut es mich, dass der 17-jährige Konstantin Aleksa das Vertrauen mit dem Goldtor zurückgezahlt hat.“

Dominik Rotter (Spieler Viktoria): "Ehrlich gesagt hatte die Austria in der ersten Halbzeit die besseren Chancen! Da hätten wir uns nicht beschweren dürfen, wenn es da 1:0 steht! Mit einem 0:0 sind wir in die zweite Halbzeit gestartet, wo wir dann durch einen Eigenfehler das ärgerliche 0:1 hinnehmen mussten! Letztendlich war es einfach zu wenig von uns!"

Aufstellungen:

Young Violets Austria Wien: Jonas Überbacher, Valentin Toifl, Philipp Maybach, Dominik Nisandzic, Romeo Mörth, Mikolaj Sawicki, Philipp Hosiner (K), Julian Roider, Lars Stöckl, Konstantin Aleksa, Nicola Wojnar

Ersatzspieler: Michel Dorow, Fabian Jankovic, Marijan Österreicher, Nermin Bajraktarevic, Marcel Stöger, Julian Höller

Trainer: Maximilian Uhlig

Wiener Viktoria: Matthias Sadilek - Fränz Sinner, Borisz Grozdic (K), Arthur Vozenilek, Patrick Wessely, Paul Sahanek - Alexander Jovanovic, Nico Löffler, Clemens Seidl, Nico Ruziczka - Dominik Rotter

Ersatzspieler: Dominik Braunsteiner, Philipp Knasmüllner, Bough Kevin Guy Roland Bangai, Mika Friz, Paul Staudinger

Trainer: Anton Polster

Regionalliga Ost: Young Violets : Wiener Viktoria - 1:0 (0:0)

57 Konstantin Aleksa 1:0

Foto: Anne-Sophie Danner-Fellinger