SC Neusiedl/See feiert zum Saisonauftakt 4:2-Torfestival gegen FavAC

Details Freitag, 02. August 2024 22:39

Der Saisonauftakt in die Saison 2024/25 der Regionalliga Ost ist dem SC Neusiedl/See 1919 mit einem 4:2-Heimsieg gegen den FavAC geglückt. Die Mannschaft von Trainer Stefan Rapp konnte dabei einen frühen 0:1-Rückstand und in Folge auch das Match drehen. "Es ist ein gelungener Auftakt, mit dem wir absolut zufrieden sein können", war Neusiedl-Sportchef Günter Gabriel mit dem ersten Ligaspiel zufrieden. Überragender Mann bei den Hausherren war Arbnor Prenqi mit einem Doppelpack und einem Assist.

Frühe Führung für die Gäste

Das Spiel begann mit einer dominanten Anfangsphase von Neusiedl am See. Zunächst ging ein Schuss aus knapp 5 Metern knapp am Kasten der Wiener vorbei. Kurz darauf ließ sich Prenqi bei einem Sprint aufs Tor von Stevica Zdravkovic abdrängen. Entgegen dem Spielverlauf gelang es jedoch den Gästen aus Wien, in der 14. Minute überraschend in Führung zu gehen. Deniz Pehlivan traf per Freistoß zum 0:1 für den FavAC. "Wir sind da in der Mauer allerdings wirklich schlecht gestanden, das darf nicht passieren, dass der da so vorbeischießen kann", monierte Sportchef Gabriel.

Neusiedl ließ sich von diesem Rückschlag jedoch nicht beirren und drängte, angeführt von einem überragenden Arbnor Prenqi auf den Ausgleich. In der 28. Minute war es schließlich soweit: Nach einer hervorragenden Vorarbeit von Prenqi, der über außen gut in die Mitte zog und dann einen scharfen Querpass spielte, konnte Daniel Markl zum verdienten 1:1 ausgleichen. Das war es bis zur Pause. Nach dem Pfiff des Unparteiischen, begleitete FavAC-Coach Dozhghar Kadir seine Mannschaft mit einer Schimpftirade in die Kabine.

Spannende zweite Halbzeit

Nach dem Seitenwechsel startete Neusiedl am See erneut stark und belohnte sich in der 50. Minute mit dem 2:1. Torschütze war wiederum Arbnor Prenqi, der damit seine starke Leistung im Spiel mit einem Kopfballtor nach Flanke von Marek Rigo unterstrich. FavAC versuchte zu reagieren, fand aber zunächst kein Durchkommen gegen die gut organisierte Abwehr der Hausherren. Auf der Gegenseite war aber ein Arbnor Prenqi, der heute Abend nicht zu halten war.

In der 67. Minute erhöhte er nach Umprecht-Lochpass auf 3:1. Dieser doppelte Torerfolg brachte die Hausherren in eine komfortable Position und stellte die Weichen schon ein wenig auf Sieg. Doch die Gäste aus Wien gaben nicht auf und kamen in der 80. Minute durch Cem Üstündag, der nach einem Eckball per Kopf an der zweiten Stange traf, zum Anschlusstreffer.

Die endgültige Entscheidung fiel in der 94. Minute, als Matus Vlna zum 4:2 für Neusiedl am See traf. Dieser Treffer besiegelte den Sieg für die Gastgeber und sorgte für ausgelassene Stimmung auf den Rängen. Der Saisonauftakt war gelungen.

Dieser Sieg in der ersten Runde der Regionalliga Ost wird den Spielern und Fans von Neusiedl am See sicherlich Selbstvertrauen geben. Für den FavAC war es kein gelungener Saisonauftakt.

Günter Gabriel (Sportchef Neusiedl): "Das Trainerteam und auch wir können absolut zufrieden sein. Wir haben auf den Rückstand gut reagiert, hätten aber davor schon ein Tor machen können. Beim Freistoß sind wir aber schlecht gestanden. Dann war Prenqi der überragende Mann, super dass er dem Spiel so den Stempel aufgedrückt hat. Beim 2:3 sind wir aber wieder schlecht gestanden, da dürfen nicht gleich zwei Leute alleine an der zweiten Stange stehen. Ich bin aber froh, dass uns der Sieg dann trotzdem gelungen ist. Darauf lässt sich aufbauen."

SC Neusiedl am See 1919: Mathias Gindl - Niklas Streimelweger, Daniel Fischer, Abdelrahman Shousha, Andre-Eric Tatzer, Maximilian Wodicka (K) - Lukas Umprecht, Daniel Toth - Arbnor Prenqi, Daniel Markl, Elias Tarzi



Ersatzspieler: Alexander Mödlhammer, Matej Maas, Tarik Rusovic, Marek Rigo, Gabriel Federer, Matus Vlna



Trainer: Stefan Rapp __________

FavAC: Stevica Zdravkovic (K), Arnel Mandalovic, Marko Stevanovic, Cem Üstündag, Gustavo Eduardo Castilho Silva, Brooklyn Prela, Deniz Pehlivan, Rei Okada, Yuri Fujikawa, Marko Markovic, Sanel Soljankic



Ersatzspieler: Nadi Zamani, Alphonse Denis Soppo, Toprak Galitekin, Karim Mohamed Diagne, Patryk Ciez, Mohammad Reza Habibi



Trainer: Dozhghar Kadir

Regionalliga Ost: Neusiedl : FavAC - 4:2 (1:1)

94 Matus Vlna 4:2

80 Cem Üstündag 3:2

67 Arbnor Prenqi 3:1

50 Arbnor Prenqi 2:1

28 Daniel Markl 1:1

14 Deniz Pehlivan 0:1