Last-Minute-Punkt für Aufsteiger SV Gloggnitz bei SV Oberwart

Details Freitag, 02. August 2024 23:47

"Gefühlt ist das Ergebnis natürlich wie ein Sieg", kannte die Freude bei Thomas Eckbauer, nach dem 2:2 seines SV druckmittel.at Gloggnitz gegen den SV Klöcher Bau Oberwart keine Grenzen. Im Auftaktspiel der Regionalliga Ost lieferten sich die beiden Teams ein echtes Offensivspektakel. Einen frühen Rückstand konnten die Burgenländer gegen den Aufsteiger im Lauf der Partie drehen, ehe man tief in der Nachspielzeit der zweiten Halbzeit doch noch den Ausgleich kassierte und man somit nur über einen statt drei Punkten "jubeln" konnte. Überragender Mann war Dominik Sulzer im Tor der Niederösterreicher, der seine Mannschaft vor der Pause vor einem deutlichen Rückstand bewahrte. Für Gloggnitz-Spieler Marc Ortner endete der Arbeitstag im Spital Oberwart.

Gegen Austria Klagenfurt verlor man, gegen Oberwart gab es nun einen Punkt

Intensive erste Halbzeit

"Wir haben eigentlich gut in die Partie gefunden, unsere erste gute Chance auch gleich nutzen können", analysierte Eckbauer den Beginn der Partie. Bereits in der 19. Minute gelang den Gästen aus Gloggnitz der erste Treffer. Nach einem weiten Abschlag von Torwart Dominik Sulzer, der über die gesamte Verteidigung flog, setzte sich Patrick Handler im Laufduell durch und überhob den Torhüter von der Strafraumgrenze zum 0:1. Ein genialer Moment, der den Gloggnitzern die frühe Führung, den Auftakt nach Maß einbrachte.

Die SV Oberwart, angetrieben von ihren Fans, ließ sich von diesem Rückschlag jedoch nicht entmutigen und drängte auf den Ausgleich. In der 36. Minute hatten sie eine große Chance, als eine präzise Flanke von links einen Kopfball nur knapp vom Gästetorhüter abgewehrt wurde. Auch davor und danach war Sulzer mehrmals auf dem Posten, brachte die Hausherren rund um Trainer Gernot Plassnegger ein wenig zur Verzweiflung.

Beim Ausgleich chancenlos

Der Ausgleich lag in der Luft und kurz vor der Pause fiel er dann auch. Nach einem Eckball von links, köpfte Lukas Ried den Ball ins lange Eck und stellte damit auf 1:1. Dieser Treffer war mehr als verdient und brachte die Heimfans zum Jubeln.

Dramatik in der Schlussphase

"Wir haben gemerkt, dass sich Oberwart auf unser Spiel eingestellt hat und haben deshalb in der Pause unser System auf ein 4-2-3-1 geändert", gab Eckbauer nach dem Match zu Protokoll. In der Tat standen die Niederösterreicher nach der Pause kompakter. Eine knappe Viertelstunde vor Schluss konnte Oberwart das Match dann allerdings drehen. In der 74. Minute brachte Csaba Mester die SV Oberwart nach einem kraftvollen Angriff mit 2:1 in Führung. Der Jubel im Stadion war riesig, und es schien, als ob die Heimmannschaft auf dem Weg zu drei wichtigen Punkten in der ersten Runde war.

Doch der Aufsteiger gab nicht auf und kämpfte weiter. Die entscheidende Szene ereignete sich in der Nachspielzeit, als Marc Ortner mit einem gestreckten Bein in Gesichthöhe im Strafraum der Hausherren niedergestreckt wurde. In der 95. Minute verwandelte Josef Pross den fälligen Elfmeter und brachte Gloggnitz noch einen Zähler. Beide Mannschaften zeigten großen Einsatz und verdienten sich jeweils einen Punkt zum Saisonauftakt.

Thomas Eckbauer (Trainer SV Gloggnitz): "Gefühlt ist das Ergebnis natürlich wie ein Sieg, wenn du das denn Gernot Plassnegger fragst, wird er aber etwas anderes sagen. In Summe müssen wir uns bei Dominik Sulzer bedanken, der uns in Halbzeit eins im Spiel gehalten hat. Oberwart hatte in Summe schon mehr vom Spiel. Nach der Pause war es besser, und gerade als ich mir gedacht habe, dass wir besser im Spiel sind, bekommen wir das 2:1. Zum Glück hat Marc Ortner am Ende noch den Kopf hingehalten. Jetzt liegt er im Spital ganz in der Nähe. Ich glaube er hat den einen oder anderen Zahn eingebüßt. Wir sind aber natürlich richtig glücklich so in die Saison zu starten."

_________

SV Klöcher Bau Oberwart: Christopher Stadler - Adam Peter Woth, Stefan Johannes Pfeifer, Sam Schutti, Johannes Polster, Patrick Farkas - Simon Radostits, Stefan Wessely (K), Csaba Mester, Christoph Halper - Lukas Ried



Ersatzspieler: Daniel Glander, Dominik Doleschal, Lukas Zapfel, Sebastian Schwarz, Lars Joachim Postmann, Stefan Rakowitz



Trainer: Gernot Plassnegger

_________ SV druckmittel.at Gloggnitz: Dominik Sulzer - Moritz Leo Kneißl, Gerald Peinsipp, Kevin Szar, Daniel Rosenbichler - Raphael Pirollo, Ömer Özbek (K), Daniel Pichler, Marc Ortner - Patrick Handler, Josef Pross



Ersatzspieler: Christoph Hackl, Mathias Haller, Manuel Schwarz, Florian Buchegger, Emir Han Özdemir, Amin Mahmoudi



Trainer: MA Thomas Eckbauer

Regionalliga Ost: SV Oberwart : Gloggnitz - 2:2 (1:1)

95 Josef Pross 2:2

74 Csaba Mester 2:1

44 Lukas Ried 1:1

19 Patrick Handler 0:1