Wiener Sport-Club überrascht beim Kremser SC

Details Samstag, 03. August 2024 22:50

Im Rahmen der ersten Runde der Regionalliga Ost gewann der Wiener Sport-Club mit 3:1 gegen Kremser SC. Die Begegnung war taktisch anspruchsvoll und schnell. Die Gäste waren vor dem Tor aber effektiver und konnten sich so einen doch etwas überraschenden Sieg in der Wachau holen. Die Kremser konnten nur noch den Ehrentreffer erzielen, die Niederlage war aber nicht mehr abzuwenden.

Späte Führung für die Gäste

Das Spiel war lange von einem Abtasten geprägt. Zwar hatte Krems mehr Spielanteile, doch das Leder wollte nicht so richtig in die gefährliche Zone. Die besten Möglichkeiten vereitelte WSC-Goalie Florian Prögelhof. Als schon niemand mehr mit einem Treffer rechnet, führen die Gäste. Nicholas Wunsch drückt das Leder über die Linie. Kurz darauf geht es in die Kabinen.

Wiener Sport-Club zieht davon

Im zweiten Durchgang schalten die Kremser einen Gang nach oben, was auch notwendig ist, wenn es mit Zählbarem klappen soll. Anstatt des 1:1 führen die Gäste dann mit 2:0. Bis dahin dauert es aber noch eine Weile, denn bis dahin ist das Spiel wieder ein gewisses Abtasten mit Vorteilen für die Hernalser.

Die Kremser machen sich in der 67. Minute dann auch noch selbst das Leben schwer, indem Philipp Koglbauer nach einem harten Foulspiel mit Gelb-Rote Karte vom Platz musste. Mit einem Mann weniger auf dem Platz hatten die Kremser nun eine noch schwerere Aufgabe vor sich.

Nur fünf Minuten später, in der 72. Minute, erhöhte Felix Kerber für den Wiener Sport-Club auf 2:0. Der Wiener Sport-Club setzte nach und erzielte in der 75. Minute das 3:0 durch Philip Buzuk. Dieses Mal war es ein Konter, der die Kremser Hintermannschaft überforderte. Doch die Kremser gaben nicht auf und kamen in der 78. Minute durch Hakan Gökcek zum Ehrentreffer vom Elfmeterpunkt. Das ist es dann aber gewesen. Nach etwas mehr als 90 Minuten das Spiel vorbei.

Stimme zum Spiel:

David Krapf Günther (Sektionsleite Wiener Sport-Club): „Wir sind in der ersten Halbzeit etwas holprig in unser erstes Pflichtspiel gestartet, die eine oder andere Abstimmung hat noch nicht gegriffen und in der Phase war Krems richtig gut drauf. Ab der 30. Minute haben wir besser ins Spiel gefunden und uns dann mit der zweiten Großchance auch belohnt zum idealen Zeitpunkt knapp vor der Pause. Den Schwung haben wir gut in die zweite Hälfte mitgenommen und dann mit unserem Spiel-Rhythmus weitere Chancen kreiert, das 2:0 und 3:0 gemacht, am Ende müssen wir es trockener runter spielen. Drei Punkte auswärts in Krems sind nicht einfach zu holen und ein perfekter Start in die Saison. Hut ab vor Krems, nach der sicher kräftezehrenden Begegnung mit Sturm auch heute wieder trotz einiger Ausfälle ein starker Gegner.“

Aufstellungen:

SG Kremser SC/Rehberg KM I: Christoph Riegler - Fabian Eggenfellner, Thomas Alexiev, Simon Temper (K), Florian Sittsam, Tobias Messing - Philipp Koglbauer, Marcel Pemmer, Thomas Gurmann, Hakan Gökcek, Leo Vielgut -

Ersatzspieler: Jonas Maurer, Florian Bauer, Christoph Kolm, Marius Schmidt, Julian Kolm, Paolo Jager

Trainer: Jochen Fallmann

Wiener Sport-Club: Florian Prögelhof - Leonardo Ivkic, Marvin Schuster, Luka Gusic (K), Lucas Pfaffl - Martin Pajaczkowski, Nicholas Wunsch, Eren Keles, Mirza Berkovic, Philip Buzuk - Joel Richards

Ersatzspieler: Florian Steiger, Felix Kerber, Dominik Akrap, Samuel Oppong, Miroslav Beljan, Pascal Macher

Trainer: Marcel Mujanovic

Regionalliga Ost: SG Kremser SC/Rehberg : Wiener Sport-Club - 1:3 (0:1)

78 Hakan Gökcek 1:3

75 Philip Buzuk 0:3

72 Felix Kerber 0:2

44 Nicholas Wunsch 0:1

Foto: Anja Haller / AH Sportfotos