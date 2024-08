Nach SV Leobendorfs 1:2 gegen FCM Traiskirchen: "Mit solchen Auftritten schwer, Spiele zu gewinnen!"

Details Montag, 05. August 2024 18:16

Im ersten Spiel der Regionalliga Ost lieferten sich der SV Leobendorf und der FCM Traiskirchen ein packendes Duell, das erst in der Schlussphase entschieden wurde. Trotz einer frühen Führung der Hausherren durch Oliver Pranjic, drehte Philipp Schobesberger von Traiskirchen das Spiel mit zwei Treffern und sicherte seinem Team den Sieg. Wir haben die Stimmen zum Spiel.

Torloser Beginn

Die erste Halbzeit gestaltete sich zunächst ausgeglichen, jedoch konnten beide Teams keine zwingenden Torchancen herausspielen. Das sollte sich ändern. In der 23. Minute gelang es Oliver Pranjic vom SV Leobendorf, die Abwehr von FCM Traiskirchen zu überwinden und das 1:0 zu erzielen. Dieser Treffer resultierte aus einem schlimmen Patzer in der Defensive der Gäste, was Pranjic eiskalt ausnutzte.

Schobesberger das Spiel

Nach dem Seitenwechsel kamen die Gäste besser ins Spiel und erhöhten den Druck auf die Abwehr von Leobendorf. In der 52. Minute war es dann Philipp Schobesberger, der für den FCM Traiskirchen den Ausgleich erzielte. Schobesberger nutzte eine Unaufmerksamkeit in der Abwehr von Leobendorf und schoss den Ball unhaltbar ins Netz.

Die Partie blieb spannend und beide Mannschaften hatten ihre Chancen, doch es dauerte bis zur 84. Minute, bevor erneut Schobesberger zuschlug. Mit seinem zweiten Treffer des Abends brachte er den FCM Traiskirchen mit 2:1 in Führung. Die Gastgeber aus Leobendorf versuchten noch einmal alles, um den Ausgleich zu erzielen, doch die Defensive von Traiskirchen hielt stand.

Stimmen zum Spiel:

Lukas Fürhauser (Trainer Leobendorf): "Mit solchen Partien wird es schwer, dass du Partien gewinnst. So ehrlich muss man sein. Wir hätten uns aber einen Punkt verdient. Ein Remis wäre wohl auch verdient gewesen. Man muss aber auch sagen, dass wir spielerisch gegen St. Pölten im Cup besser waren als gegen Traiskirchen. Aber okay, wir müssen weiter fokussiert bleiben. Es wartet mit dem Spielg gegen die Viktoria auf Kunstrasen schon die nächste Herausforderung, der wir uns stellen müssen. Wir wissen aber, wo wir ansetzen müssen. Wir werden gut trainieren und alles reinhauen, damit am Wochenende ein anderes Ergebnis herausschaut."

Stefan Horniatschek (Trainer Traiskirchen): "Ich bin mit dem Ergebnis natürlich zufrieden. Die Burschen haben das sehr ordentlich gemacht, auch wenn natürlich noch Luft nach oben ist spielerisch. Aber in Leobendorf zu gewinnen, ist schon einmal eine gute Sache. Es gibt einfache Gegner, gegen die man in die Saison starten kann. Insofern freuen wir uns natürlich über die drei Punkte und bereiten uns schon wieder auf das nächste Spiel vor. Es gibt eigentlich keine einfachen Gegner in der Regionalliga Ost. Insofern braucht es jetzt Woche 100 Prozent Konzentration und Einsatz, damit wir wieder erfolgreich auftreten. Das war wir gegen Leobendorf gezeigt haben, stimmt mich schon einmal positiv."

Regionalliga Ost: Leobendorf : Traiskirchen - 1:2 (0:0)

84 Philipp Schobesberger 1:2

52 Philipp Schobesberger 1:1

23 Oliver Pranjic 1:0

Foto: Anja Haller / AH Sportfotos