ASV Siegendorf 1930 dreht Aufsteiger-Duell gegen Sportunion Mauer

Details Freitag, 09. August 2024 22:07

Im Duell der Aufsteiger zwischen ASV Siegendorf und Sportunion Mauer setzte sich am Ende der Gastgeber mit 3:1 durch. Die Siegendorfer mussten aber zunächst einem Rückstand hinterherlaufen, drehten die Partie aber noch dank einer starken zweiten Halbzeit. Damit stehen die Siegendorfer jetzt bei vier Punkten aus zwei Spielen.

Mauer dominiert und geht in Führung

Die Mauerer finden besser ins Spiel und setzen den Gegner unter Druck. Es sollte auch nicht lange dauern, ehe es die ersten Gelegenheiten gibt. In der 15. Minute geht ein Kopfball knapp am Tor vorbei. In der 27. Minute war es dann so weit. Lange Ball auf Marco Elbl, der drei Gegenspieler aussteigen lässt und trifft. Mit der Führung im Rücken wollten die Gäste nachlegen, woraus aber nichts wird. Es geht mit dem 1:0 dann auch in die Pause.

Siegendorf dreht Spiel

Nach der Halbzeitpause agiert die Heimmannschaft wesentlich entschlossener. Und der Einsatz sollte belohnt werden. Es gibt Foulelfmeter und Dominik Wydra traf zum 1:1. Damit ist wieder alles offen und die Siegendorfer geben weiter Gas. In der 78. Minute ist es passiert. Lukas Grozurek trifft nach einem schönen Stanglpass und tut das, was ein Stürmer tun muss.

Die Maurer sind sichtlich geschockt. Man will schnell ins Spiel zurückfinden, in der 83. Minute sorgte Michael Tercek aber für die endgültige Entscheidung. Wieder ein Stanglpass und wieder zappelt das Leder im Kasten. Das ist es dann gewesen.

Stimmen zum Spiel:

Ken Pokorny (Sportlicher Leiter Mauer): "Das war heute eine nicht unverdiente Niederlage, am Schluss aber komplett unnötig. Wir haben eine gute erste Halbzeit gespielt und sind auch verdient in Führung gegangen, haben dann aber nach dem Elfer in der zweiten Halbzeit völlig den Faden verloren. Die Burschen haben aufgehört, Fußball zu spielen. Die sich ergebenden Konter haben wir dann leider außerdem extrem unsauber und schlecht zu Ende gespielt. Schade, denn ich denke, es war heute mehr drin."

Stefan Handl (Sektionsleiter Siegendorf): "Ich denke, dass der Sieg in Ordnung geht. Die Burschen haben das heute sehr gut gemacht. Vier Punkte aus zwei Spielen ist auch schwer in Ordnung. Das hätten wir vor der Saison auch genommen, wenn es uns jemand vorausgesagt hätte. Mauer hat aber speziell in der ersten Halbzeit guten Fußball gespielt und es uns schwer gemacht. Unser Fokus liegt jetzt aber schon wieder auf der nächsten Partie, wo wieder ein guter Gegner wartet."

Regionalliga Ost: Siegendorf : Sportunion Mauer - 3:1 (0:1)

83 Michael Tercek 3:1

78 Lukas Grozurek 2:1

64 Dominik Wydra 1:1

27 Marco Elbl 0:1

Foto: ASV Siegendorf