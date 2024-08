FC Marchfeld Donauauen siegt souverän gegen SC Neusiedl am See 1919

Details Samstag, 10. August 2024 00:03

Der FC Marchfeld Donauauen feierte mit 3:0 über den SC Neusiedl/See 1919 im zweiten Saisonspiel den 1. Saisonsieg und überhaupt den ersten Erfolg unter Neo-Coach Christoph Knirsch. Während die erste Halbzeit noch ausgeglichen verlief, dominierten die Gäste nach der Pause klar. Die Torschützen des Abends waren Benjamin Budimir, Nicolas Meister und Amar Helic, die ihre Mannschaft mit präzisen Abschlüssen zum verdienten Sieg führten. Neusiedl konnte hingegen im zweiten Durchgang nicht an die Leistung aus dem ersten Saisonspiel und der ersten Halbzeit anknüpfen und musste sich letztlich deutlich geschlagen geben. "Das Ergebnis war absolut leistungsgerecht, weil wir 2. Halbzeit deutlich besser waren", zog auch Marchfeld-Sportchef Ernst Baumeister ein zufriedenes Fazit.

Der FC Marchfeld kehrte mit 3 Punkten aus dem Burgenland zurück (Archivbild)

Ausgeglichene erste Halbzeit

Neusiedl startete gut in die Partie, die Niederösterreicher brauchten ein wenig, um in eben diese zu finden. Bereits in der ersten Minuten und mit dem ersten Angriff erarbeitete sich Gabriel Federer eine gefährliche Aktion, die jedoch von einem Marchfelder Verteidiger geklärt wurde - Arbnor Prenqi wäre der perfekte Abnehmer gewesen. In der Anfangsphase wirkten die Seestädter spritziger und versuchten durch hohes Pressing, die Gäste unter Druck zu setzen. "Wir hatten in der Innenverteidigung zwei Umstellungen zum ersten Spieltag, da hat man gesehen, dass es ein wenig gedauert hat bis wir im Spiel waren", hatte Baumeister eine Erklärung für die Findungsphase seiner Mannschaft. Die erste große Chance für Neusiedl bot sich in der 11. Minute, als Gäste-Goalie Mario Zocher zu hoch stand und Gabriel Federer vom Mittelkreis knapp das Tor verfehlte.

Gäste nehmen Fahrt auf

Marchfeld kam allmählich besser ins Spiel und hatte in der 18. Minute durch Benjamin Budimir die erste nennenswerte Gelegenheit. Sein flacher Abschluss wurde jedoch von Mathias Gindl im Tor von Neusiedl abgewehrt. In der Folgezeit entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel, in dem beide Mannschaften zu Chancen kamen. Neusiedl hatte in der 28. Minute eine Riesenchance, als Arbnor Prenqi nach einer schönen Kombination freigespielt wurde, aber Mario Zocher im Tor der Gäste verkürzte geschickt den Winkel. Trotz guter Chancen auf beiden Seiten blieb es zur Pause beim 0:0.

Dominanz der Gäste in der zweiten Halbzeit

Nach Wiederanpfiff gehörte das Spiel aber nur mehr der Knirsch-Elf, zeigte der FCM sofort seine Entschlossenheit - und wurde früh belohnt. In der 47. Minute ließ Benjamin Budimir seine Mannschaft nach Mihailovic-Vorlage mit einem wuchtigen Dropkick-Schuss ins rechte untere Eck erstmals jubeln. Marchfeld übernahm nun die Kontrolle über das Spiel und drängte Neusiedl in die Defensive. Die Unsicherheiten im Passspiel und die fehlende Kompaktheit in der Abwehr machten es den Gastgebern schwer, sich zu befreien.

Vorentscheidung

In der 57. Minute erhöhte Nicolas Meister auf 2:0, nachdem er eine perfekte Vorlage vom Torschützen des 1:0, Benjamin Budimir, nur noch ins Tor einschieben musste - die Vorentscheidung. Neusiedl zeigte kaum noch Gegenwehr und konnte keine gefährlichen Angriffe mehr initiieren. Marchfeld blieb hingegen weiterhin gefährlich und hatte in der 71. Minute durch Arbnor Prenqi eine weitere gute Gelegenheit, als sein Weitschuss knapp am Tor vorbeiging.

Deckel drauf

In der Schlussphase drängte Neusiedl zwar noch einmal, doch es waren die Gäste, die in der 89. Minute durch Amar Helic den Schlusspunkt setzten. Nach einem perfekt ausgespielten Konter traf Helic flach ins linke untere Eck zum 3:0.

Ernst Baumeister: "Das Ergebnis war aufgrund der zweiten Halbzeit leistungsgerecht. Vor dem Seitenwechsel war die Partie ausgeglichen. Wir haben ein wenig gebraucht reinzufinden, weil wir in der Innenverteidigung umstellen mussten. Mit Fortdauer haben wir aber immer mehr Zugriff bekommen und nach der Pause haben wir dann auch die Tore gemacht. In Summe ein richtig guter Auftritt der Mannschaft."





__________

SC Neusiedl am See 1919: Mathias Gindl - Daniel Fischer, Abdelrahman Shousha, Tomas Bockay, Maximilian Wodicka (K), Andre-Eric Tatzer - Lukas Umprecht, Daniel Toth, Gabriel Federer - Arbnor Prenqi, Daniel Markl



Ersatzspieler: Alexander Mödlhammer, Matej Maas, Niklas Streimelweger, Marek Rigo, Elias Tarzi, Matus Vlna



Trainer: Stefan Rapp

__________ FC Marchfeld Donauauen: Mario Zocher (K) - Marcel Thomas Heiden, Amar Helic, Francesco Lovric - Benjamin Budimir, Stephan Auer, Dobrica Tegeltija, Nicolas Meister, David Oroshi - Zoran Mihailovic, Marcel Tanzmayr



Ersatzspieler: Kilian Scharner, Eldis Bajrami, Pascal Sagmeister, Simeon Kohut, Petar Gluhakovic, Emil Harrer



Trainer: Christoph Knirsch , MSc

Regionalliga Ost: Neusiedl : FC Marchfeld Donauauen - 0:3 (0:0)

89 Amar Helic 0:3

57 Nicolas Meister 0:2

47 Benjamin Budimir 0:1