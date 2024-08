TWL Elektra verpasst Auswärtssieg bei FCM Traiskirchen

Details Samstag, 10. August 2024 00:19

In der 2. Runde der Regionalliga Ost trafen Freitagabend FCM Traiskirchen und TWL Elektra aufeinander und trennten sich dabei 1:1. Die Hausherren konnten dabei nicht an der Leistung aus der Auftaktrunde in Leobendorf, als man 2:1 gewinnen konnte anknüpfen. Für die Elektra und Trainer Herbert Gager gab es im zweiten Saisonspiel das zweite Unentschieden. "Schade, denn es wäre für uns deutlich mehr drinnen gewesen", sah er seine Mannschaft als die aktivere und bessere.

Erstes Abtasten

Das Spiel begann ohne große spielerische Höhepunkte. In den ersten zwanzig Minuten tasteten sich beide Teams ab, ohne dass eine Mannschaft nennenswerte Chancen herausspielen konnte. "Wir waren gut auf sie eingestellt, haben sie eigentlich im Griff gehabt", war Gager mit der Vorstellung seiner Mannschaft in der Anfangsphase nicht unzufrieden. Es blieb zunächst beim 0:0, da die Abwehrreihen sicher standen und keine klaren Möglichkeiten zuließen.

Linhart-Traumtor bringt Traiskirchner Führung

In der 24. Minute jedoch gelang FCM Traiskirchen der Durchbruch. Nach einer präzisen Flanke von der linken Seite nahm Robin Linhart den Ball gekonnt mit der Brust an, überwand mit einem eleganten Heber den Verteidiger im Strafraum und schloss trocken ins linke Eck ab. Ein wunderschönes Tor, das den Gastgebern die verdiente 1:0-Führung brachte.

Nur zehn Minuten später kam es zu einer kuriosen Szene, die zum Ausgleich für TWL Elektra führte. Nach einem missglückten Rückpass von Torwart Aleksandar Mirkovic geriet der Verteidiger unter Druck und versuchte, den Ball aus der Gefahrenzone zu schlagen. Dabei traf er jedoch den Rücken eines heraneilenden Tobias Fischer, von dem der Ball ins Tor prallte. Das unglückliche Slapstick-Tor bescherte TWL Elektra das 1:1. "Ein gerechtes Ergebnis", war Gager der Meinung.

Intensive zweite Halbzeit ohne weitere Tore

Beide Mannschaften kamen mit neuem Elan aus der Kabine und suchten in der zweiten Halbzeit den Führungstreffer. Das Spiel wurde intensiver, wobei insbesondere die Defensivabteilungen beider Teams gefordert waren. Zu sehr anstecken vom Spiel ließ sich TWL-Co-Trainer Peter Hammerschmidt, der wegen zu heftiger Kritik auf die Tribüne verwiesen wurde.

Ab dann spielten hauptsächlich die Wiener. Trotz einiger vielversprechender Angriffe und Chancen, wollte der Ball jedoch nicht mehr den Weg ins Netz finden. Beide Teams mussten sich schließlich mit dem Zähler zufrieden geben. Nach Schlusspfiff sah auch noch Noah Lederer wegen zu heftiger Kritik seine zweite Gelbe Karte und fehlt damit nächste Woche gegen Aufsteiger Union Mauer.

Herbert Gager: "Wir hätten heute deutlich mehr mitnehmen können. Wir waren sehr gut auf Traiskirchen eingestellt, haben ihnen anfangs eigentlich keinen Raum zur Entfaltung gegeben. Vor der Pause war es ausgeglichen, nach dem Seitenwechsel waren wir klar besser. Die Chancen die wir nicht gemacht haben, sind uns am Ende aber auf den Kopf gefallen. Schade, weil da wäre durchaus 3 Punkte möglich gewesen. Aber so ist Fußball, das nächste Mal müssen wir es besser machen."

_________

FCM Traiskirchen: Aleksandar Mirkovic - Julian Mihalits, Denis Adamov, Marvin Trost (K), Kevin Sostarits - Philipp Schobesberger, Robin Linhart, Niklas Schneider, Noah Lederer, Elias Felber - Stephan Schimandl



Ersatzspieler: Nick Giuliani, Luka Makrisevic, Benoit Onambele Baulay, Julian Sams, Georg Braun, Emre Yilmaz



Trainer: Stefan Horniatschek

__________ TWL Elektra: Nikola Sarcevic - Lukas Grgic, Christoph Ochrana, Filip Drljepan, Antonio Paric - Patrick Salomon (K), Manuel Gager, Josip Francesevic - Ognjen Sipka, Tobias Fischer, Oskar Neumann



Ersatzspieler: Sebastian Bacu, Hamid Aminpur, Kengo Ohira, Arben Kokollari, Calvin Stifter, Raphael Grabmüller



Trainer: Herbert Gager

Regionalliga Ost: Traiskirchen : TWL Elektra - 1:1 (1:1)

34 Tobias Fischer 1:1

24 Robin Linhart 1:0