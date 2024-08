Young Violets siegen dank Hosiner-Doppelpack beim SV druckmittel.at Gloggnitz

Details Samstag, 10. August 2024 08:43

"Am Ende muss ich sagen ist das wirklich eine unglückliche und unverdiente Niederlage, die schon sehr weh tut." Für Thomas Eckbauer und den SV druckmittel.at Gloggnitz endete das erste Heimspiel in der Regionalliga Ost mit einer 0:2-Niederlage gegen die Young Violets Austria Wien. Die Partie in der Kammer-Arena sah am Ende einen Sieger, der deutlich abgeklärter und effizienter agierte. Für Trainer Eckbauer waren die Gratulationen zu einer guten Leistung nach dem Match, nur einer schwacher Trost. Mann des Spiels war Austria-Stürmer Philipp Hosiner mit einem Doppelpack.

Abgefälschter Freistoß zur Gäste-Führung

Die ersten Minuten der Partie gehörten den Hausherren, die auch früh die erste Torchance vorfanden. In der 11. Minute verzeichneten die Gloggnitzer ihre erste nennenswerte Möglichkeit, doch Jonas Überbacher im Tor der Young Violets, reagierte glänzend und verhinderte den frühen Rückstand. "Wir haben sie im Vorfeld gut analysiert, wussten wie sie spielen werden", war Eckbauer mit der Anfangsphase zufrieden.

Nach einer Phase mit wenigen Torchancen auf beiden Seiten, kam es in der 22. Minute zur ersten gefährlichen Aktion der Gäste, aus der man aber kein Kapital schlagen konnte. In der 35. Minute war es abersoweit: Philipp Hosiner brachte die Young Violets mit einem glücklich abgefälschten Freistoß in Führung. Dominik Sulzer im Tor der Niederösterreicher hatte keine Abwehrchance, war am Weg ins andere Eck überrascht worden. Die Gastgeber versuchten bis zur Halbzeitpause noch den Ausgleich zu erzielen, hatten jedoch Pech im Abschluss oder scheiterten an Überbacher. Auf der Gegenseite hielt aber auch Sulzer seine Mannschaft mit guten Paraden im Spiel.

Zweite Halbzeit: Effizienz schlägt zu

Die zweite Halbzeit startete mit hohem Tempo und die SV Gloggnitz versuchte den Rückstand schnellstmöglich aufzuholen. In der 47. Minute rollte der Ball wieder und das Spiel wurde erneut spannend. Die Gloggnitzer zeigten sich entschlossen und kamen in der 58. und 65. Minute zu guten Chancen, doch erneut war es Überbacher im Tor der Wiener, der seiner Mannschaft die Null hielt.

Während die Eckbauer-Elf immer besser ins Spiel fand und den Druck erhöhte, ihre Chancen aber nicht nutzen konnte, schlugen die Young Violets eiskalt zu. In der 67. Minute war es erneut Philipp Hosiner, der den Ball im Netz unterbrachte und damit den Spielstand auf 2:0 erhöhte.

In weiterer Folge hatten die Hauhserren noch den ein oder anderen guten Ansatz, nur einmal wurde man allerdings wirklich gefährlich. Überbacher war bereits bezwungen, der Gloggnitz-Spieler brachte die Kugel aber nicht im Tor unter. Die Young Violets Austria Wien sicherten sich mit einem 2:0-Auswärtssieg drei wichtige Punkte in der Regionalliga Ost.

Thomas Eckbauer: "In Summe ist es richtig bitter, weil es eine unglückliche und unverdiente Niederlage ist. Wir waren super eingestellt, die Jungs haben unser Taktikvorhaben auch perfekt umgesetzt aber leider hat die Kaltschäuzigkeit vor dem Tor gefehlt. Die hatte wiederum die Austria und dann verlierst du 0:2 und weißt eigentlich gar nicht so wirklich warum. Wir können aber mit dem Gezeigten absolut zufrieden sein, war es doch eine deutliche Steigerung zu letzter Woche. Wir wissen, dass wir auch mit den besten Mannschaften der Liga mithalten können. Jetzt gilt es das auch noch in einen Sieg umzuwandeln. Nächste Woche in Leobendorf wird das aber um nichts einfacher."

__________

SV druckmittel.at Gloggnitz: Dominik Sulzer - Mathias Haller, Moritz Leo Kneißl, Gerald Peinsipp, Kevin Szar, Daniel Rosenbichler - Ömer Özbek (K), Marc Ortner, Amin Mahmoudi - Patrick Handler, Josef Pross



Ersatzspieler: Botond Fönyedi, Lukas Gruber, Raphael Pirollo, Manuel Schwarz, Daniel Pichler, Frederik Großmann



Trainer: MA Thomas Eckbauer

__________ Young Violets Austria Wien: Jonas Überbacher, Valentin Toifl, Philipp Maybach, Dominik Nisandzic, Romeo Mörth, Mikolaj Sawicki, Philipp Hosiner (K), Julian Roider, Lars Stöckl, Konstantin Aleksa, Nicola Wojnar



Ersatzspieler: Stefan Blazevic, Lorian Metaj, Fabian Jankovic, Marijan Österreicher, Marcel Stöger, Julian Höller



Trainer: Maximilian Uhlig Foto: Anne-Sophie Danner-Fellinger

Regionalliga Ost: Gloggnitz : Young Violets - 0:2 (0:1)

67 Philipp Hosiner 0:2

35 Philipp Hosiner 0:1