SR Donaufeld gewinnt Fünf-Tore-Krimi gegen Kremser SC

Der SR Donaufeld traf am Samstagnachmittag auf den Kremser SC. Die Kremser wollten auf die Niederlage gegen den Wiener Sport-Club antworten, Donaufeld sich dieses Mal für den Einsatz belohnen. Das gelang, auch wenn dafür wieder ordentlich Kampf notwendig war. Das Spiel endete mit einem 3:2-Sieg für die Donaufelder.

Führung für die Gäste

Das Spiel begann mit hohem Tempo, und SR Donaufeld übernahm sofort die Kontrolle. Die erste ernsthafte Torchance hatten jedoch die Gäste: Hakan Gökcek versuchte es in der neunten Minute mit einem Volley aus der Ferne, der jedoch das Ziel verfehlte.

Donaufeld wirkte zwar sicherer am Ball, doch es fehlte an Durchschlagskraft im letzten Drittel. Kurz vor der Halbzeitpause schlug dann schließlich Krems eiskalt zu: In der 38. Minute konnte die Heimelf den Ball nur unzureichend klären, und Marcel Pemmer nutzte die Gelegenheit mit einem herrlichen Schlenzer ins lange Eck zur 1:0-Führung.

Donaufeld kommt zurück

Die zweite Halbzeit beginnt mit stärkeren Heimischen, die dieses Mal auch treffen. Bereits in der 48. Minute gelang der Ausgleich: Nach einer Freistoßflanke von Floris Van Zaanen drückte Marcel Holzer den Ball aus kurzer Distanz über die Linie. Die Heimelf setzte nach und wurde in der 64. Minute erneut belohnt: Nach einer Ecke von links scheiterte zunächst Phoenix Dominique Missi Tomp mit einem Kopfball, doch Mario Mandl nutzte den Abpraller und staubte unhaltbar zum 2:1 ab.

Die Gäste aus Krems gaben jedoch nicht auf und kämpften sich zurück ins Spiel. In der 79. Minute war es Leo Vielgut, der eine Flanke per Kopf ins Tor verlängerte und damit den 2:2-Ausgleich erzielte. Doch die Freude der Gäste währte nicht lange: Nur eine Minute später sorgte Holzer für die Entscheidung. Nach einer präzisen Flanke setzte er sich im Luftduell durch und köpfte den Ball zum 3:2-Endstand ins Netz.

Stimme zum Spiel:

Josef Michorl (Trainer SR Donaufeld): "Wir haben gewusst, dass das eine enge Partie wird heute. Auch die Hitze hat das seinige hinzugetan, aber das ist für beide Teams gleich. Ich bin mit der Leistung zufrieden. Die Burschen haben das wieder gut gemacht und dieses Mal haben wir uns für das belohnt, was wir investiert haben. Vorige Woche ist es dann nur ein Punkt geworden. Wir können sicher noch mehr, aber Krems ist ja nicht irgendein Gegner. Das muss man schon auch klar sagen. Solche Spiele musst du dann erst gewinnen. Ich denke, dass die drei Punkte auch verdient waren. Wir sind im Soll, ich freue mich sehr, dass die Mannschaft so schnell zusammengefunden hat."

Regionalliga Ost: SR Donaufeld : SG Kremser SC/Rehberg - 3:2 (0:1)

78 Marcel Holzer 3:2

78 Leo Vielgut 2:2

64 Mario Mandl 2:1

46 Marcel Holzer 1:1

35 Marcel Pemmer 0:1

Foto: Anja Haller / AH Sportfotos