SC Wiener Viktoria und SV Leobendorf trennen sich mit einem 1:1-Unentschieden

Details Sonntag, 11. August 2024 09:15

"Beim Hinfahren hätte ich den Punkt noch gerne genommen. Jetzt nach dem Spiel, sind wir dann nicht mehr so zufrieden." Patrik Batoha, Sektionsleiter des SV Sparkasse Leobendorf, konnte sich über das 1:1 beim SC Wiener Viktoria nicht gänzlich freuen. Nachdem die erste Halbzeit ohne Tore blieb, gab es nach der Pause doch noch Tore zu sehen. Die Gastgeber gingen durch Nico Ruziczka in Führung, doch Bernhard Hahn konnte für die Gäste kurz darauf ausgleichen. Das Spiel war geprägt von intensiven Zweikämpfen und einem aufregenden Finish.

Match auf Augenhöhe

Beide Teams kassierten zum Auftakt vergangene Woche eine Niederlage. Die Elf von Trainer Toni Polster unterlag den Young Violets 0:1, Leobendorf musste sich zuhause Traiskirchen mit 1:2 geschlagen geben. Und die Niederösterreicher legten stark los, hatten gleich zu Beginn die erste Torchance. Danach kamen aber die Hausherren auf, übernahmen das Kommando. "In der Phase haben wir uns ein wenig schwer getan, die Jungs sind dann aber wieder besser ins Spiel gekommen", sah Batoha nur eine kurze Schwächephase. In der 22. Minute sorgte eine, aufgrund der hohen Temperaturen notwendige Trinkpause für eine kurze Unterbrechung. Leobendorf hatte auch danach mehr vom Spiel, schön anzusehen war dieses allerdings nicht unbedingt. Viele Zweikämpfe und Unterbrechungen verhinderten ein flüssiges Spiel.

Statt 0:1 doch 1:0

Nach dem Seitenwechsel kam dann mehr Bewegung in die Partie. In der 56. Minute war dann ein Aufreger: Nach einer Ecke von Oliver Pranjic segelte Viktoria-Keeper Sadilek am Ball vorbei. Dieser landete von einem Kopf eines Leobendorfers abgefälscht im Tor der Wiener, doch plötzlich fiel ein Pfiff. Der Schiedsrichter gab Foul, was die Leobendorfer überhaupt nicht verstanden. In Gedanken noch bei dem nicht gegebenen Treffer, konnte man einen schnellen Gegenzug der Hausherren nicht unterbinden, Nico Ruziczka nutzt das aus und traf zum 1:0 für den SC Wiener Viktoria.

Schnelle Antwort

Die Weinviertler wussten aber zu reagieren. Nur drei Minuten später, in der 59. Minute, gelang den Gästen der Ausgleich durch Bernhard Hahn, der per Weitschuss ins Kreuzeck zum 1:1 traf.

Intensive Schlussphase

Mit dem Ausgleich wurde das Spiel immer intensiver. Die Mannschaften kämpften um jede Möglichkeit, den Siegtreffer zu erzielen, und die Zweikämpfe wurden härter. Leobendorf hatte mehr vom Spiel und auch die besseren Chancen, konnte diese aber nicht nutzen. Am Ende blieb es beim für Leobendorf eher enttäuschenden, für die Gastgeber aber zufriedenstellenden Ergebnis.

Patrik Batoha: "Beim Hinfahren hätte ich den Punkt noch gerne genommen. Jetzt nach dem Spiel, sind wir dann nicht mehr so zufrieden. Die Leistung war heute sehr gut. Sowohl kämpferisch als auch was die Einstellung betrifft. Der letzte Wille war absolut da. Leider haben sich die Jungs nicht belohnen können. Auch Toni Polster hat gemeint, dass sie effektiver waren. Das tut uns natürlich weh, weil wir uns nach der Auftaktniederlage gerne einen Sieg geholt hätten. Aber grundsätzlich sind wir zufrieden und wir arbeiten daran, nächste Woche den ersten Sieg zu holen."

Wiener Viktoria: Matthias Sadilek - Fränz Sinner, Borisz Grozdic (K), Arthur Vozenilek, Paul Sahanek - Alexander Jovanovic, Nico Löffler, Clemens Seidl, Nico Ruziczka - Paul Staudinger, Dominik Rotter



Ersatzspieler: Aleksandar Aleksic, Philipp Knasmüllner, Bough Kevin Guy Roland Bangai, Patrick Wessely, Mika Friz



Trainer: Anton Polster

__________ SV Leobendorf: Lukas Schwaiger - Robert Bencun, Fabian Hauer, Thomas Bartholomay (K) - Abdul Barut, Dusan Lazarevic, Sascha Viertl, Marco Sahanek, Oliver Pranjic, Bernhard Hahn - Benjamin Mustafic



Ersatzspieler: Marco Roskopf, Michael Lechner, Oliver Kruder, Philipp Klein, Marco Hofer, Luka Mirkovic



Trainer: Lukas Fürhauser Fotos: Josef Parak

Regionalliga Ost: Wiener Viktoria : Leobendorf - 1:1 (0:0)

59 Bernhard Hahn 1:1

56 Nico Ruziczka 1:0