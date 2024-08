Wiener Sport-Club gibt 2:0 gegen SV Oberwart aus der Hand

Details Montag, 12. August 2024 08:26

Der Wiener Sport-Club traf am Samstagnachmittag - zum ersten Mal im Trainingszentrum spielend, nachdem der WSC-Platz gerade saniert wird - in der Regionalliga Ost auf den SV Klöcher Bau Oberwart. Die Hernalser hatten sich dementsprechend viel vorgenommen, um die Premiere erfolgreich zu gestalten. Es sah auch schon sehr gut aus, denn man führte mit 2:0. Dann kamen die Gäste aus dem Burgenland aber zurück und holten sich einen Punkt.

Starker Beginn der Hausherren

In den ersten 15 Minuten tasteten sich die Mannschaften zunächst ab. Dann übernehmen aber zusehends die Gastgeber das Kommando auf dem Platz und es sollte nich lange dauern, ehe es 1:0 steht. Philip Buzuk fasste sich in der 20. Minute ein Herz, zog ab und der Ball passt punktgenau.

Das Spiel entwickelte sich nach diesem Treffer zunehmend intensiver. Beide Mannschaften suchten ihre Chancen, doch es war erneut der Wiener Sport-Club, der kurz vor dem Halbzeitpfiff zuschlagen konnte. Martin Pajaczkowski erhöhte in der 45. Minute auf 2:0. Doch die Freude über das zweite Tor währte nur kurz. Noch vor dem Pausenpfiff versenkte Marvin Schuster das Leder zum 1:2 im eigenen Tor.

Dramatische zweite Halbzeit

Die Oberwarter starteten dann besser in die zweite Halbzeit und nahmen den Schwung vom Ende der ersten Halbzeit mit. Lukas Ried erzielte in der 48. Minute den Ausgleich für SV Oberwart und stellte das Spiel auf den Kopf. Damit war wieder alles offen. Mit dem Ausgleichstreffer im Rücken machen die Gäste munter weiter und wollen nachlegen. Dann bricht die Schlussphase an und in der 89. Minute kassiert Dominik Doleschal von SV Oberwart die Rote Karte und musste den Platz verlassen. Trotz der numerischen Unterlegenheit wehrte sich Oberwart tapfer gegen die Angriffe des Wiener Sport-Clubs.

Stimmen zum Spiel:

David Krapf Günther (Sektionsleiter Wiener Sport-Club): „Leider haben wir heute ein 2:0 aus der Hand gegeben, was uns ganz klar nicht passieren darf. Für uns alle fühlt es sich wie eine Niederlage an, auf jeden Fall zwei verlorene Punkte. Wir hätten unseren Fans gerade zu Hause gerne drei Punkte geschenkt. Die wären auch absolut möglich gewesen."

Jürgen Csandl (Trainer Wiener Sport-Club): "Es fühlt sich natürlich nicht gut an, wenn man ein 2:0 aus der Hand gibt. Andererseits war es absolut verdient. Wir hätten vielleicht ganz am Schluss die Angriffe nach dem Ausschluss der Oberwarter noch besser zu Ende spielen können. Aber okay, Oberwart hat das gut wegverteidigt. Mit dem Saisonstart sind wir trotzdem zufrieden, gerade in Anbetracht, dass wir doch einige neue Spieler haben und ja auch unsere Spiele nicht am bekannten Untergrund spielen."

Regionalliga Ost: Wiener Sport-Club : SV Oberwart - 2:2 (2:1)

48 Lukas Ried 2:2

47 Eigentor durch Marvin Schuster 2:1

45 Martin Pajaczkowski 2:0

20 Philip Buzuk 1:0

Foto: SVO/Mike Rodach