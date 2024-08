Sahintürk-Goldtor bringt FC Mauerwerk Sieg gegen ASV Siegendorf

Details Freitag, 16. August 2024 22:54

Der FC Mauerwerk empfing am Freitagabend in der dritten Runde der Regionalliga Ost den ASV Siegendorf. Zum ersten Mal traten die Mannen von Trainer Ilco Naumoski am neuen Heimplatz - dem Ostbahn-XI-Platz - an. Und das brachte Glück, denn man konnte sich knapp mit 1:0 gegen den Aufsteiger durchsetzen. Das Spiel war bis zur zweiten Halbzeit torlos, doch ein Treffer von Ali Sahintürk in der 61. Minute entschied die Partie zugunsten der Gastgeber. Detail: ASV Siegendorf verliert damit zum ersten Mal nach 41 Spielen.

Ali Sahintürk hier noch im Dress von Stripfing

Starke Siegendorfer

Dabei sah es im ersten Durchgang so gar nicht nach drei Punkten für Mauerwerk aus. Die Siegendorfer waren nämlich das klar bessere Team und alles spielte sich in der Hälte der Hausherren ab. Es gab auch immer wieder gute Chancen nach Standardsituationen, doch das Leder wollte nicht ins Tor. Beide Teams versuchten im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit, über die Flügel gefährlich zu werden, doch die Abwehrreihen blieben standhaft. So ging es mit einem torlosen 0:0 in die Halbzeitpause.

Der entscheidende Moment

Nach der Pause zeigte Mauerwerk ein völlig anderes Gesicht. Plötzlich rollende Angriffe auf das Siegendorf-Tor, doch das Leder wollte zunächst nicht ins Tor. Die Offensive um Ali Sahintürk und Freud Codjo Gnindokponou erhöhte den Druck auf die Abwehr von Siegendorf aber zusehends.

Der entscheidende Moment des Spiels kam in der 61. Minute. Ali Sahintürk, der schon davor durch einige gute Aktionen aufgefallen war, nutzte eine Unachtsamkeit in der Abwehr von Siegendorf eiskalt aus. Er dribbelt sich an mehreren Gegenspielern vorbei und schließt mit einem Schlenzer mit seinem linken Fuß ins lange Eck ab.

Nach dem Führungstreffer zog sich der FC Mauerwerk etwas zurück und setzte auf Konter. Die Defensive, angeführt von Leon Najdovski und unterstützt durch den starken Torhüter Ertan Uzun, stand weiterhin sicher und ließ kaum Chancen für die Gäste aus Siegendorf zu. Mit fünf Minuten Nachspielzeit setzte Schiedsrichter den Schlusspunkt unter eine umkämpfte Partie. Trotz einiger intensiver Angriffe von Siegendorf in der Schlussphase, schafften es die Gäste nicht, das Abwehrbollwerk des FC Mauerwerk zu durchbrechen.

Stimme zum Spiel:

Ilco Naumoski (Trainer Mauerwerk): "Wir haben heute zwei Halbzeiten gesehen. Erste Halbzeit war richtig schlecht von uns, zweite Halbzeit dann aber richtig stark. Dann haben die Burschen gezeigt, was sie drauf haben. Ich habe in der Pause aber auch einiges umgestellt. Was mich besonders freut, ist, dass wir hinten stark stehen. Das war nie so beim FC Mauerwerk. Ich denke, dass wir den Sieg heute mehr wollten als der Gegner und in der zweiten Halbzeit haben wir alles reingehauen. Das Siegtor war ein Traumtor von Sahintürk, der bewiesen hat, dass er der beste Spieler der Liga sein kann, wenn er will. Das was wir hier leisten, ist oskarreif. 41 Spiele sind eine gewaltige Serie, die Siegendorf da zuletzt hingelegt hat. Davor habe ich großen Respekt. Insofern macht mich der Sieg noch stolzer. Willkommen in der Regionalliga Ost."

Regionalliga Ost: Mauerwerk : Siegendorf - 1:0 (0:0)

61 Ali Sahintürk 1:0