Trotz Führung und Überzahl verpasst SC Neusiedl/See Auswärts-"Dreier" beim Kremser SC/Rehburg

Details Freitag, 16. August 2024 23:03

"Wir haben es verabsäumt den Sack zuzumachen und das ist schon ärgerlich, zumal wir in Führung lagen und einen Mann mehr hatten." Für den SC Neusiedl/See und Trainer Stefan Rapp war das 1:1 in Krems wenig zufriedenstellend, verpasste man doch einen Auswärtssieg, der aufgrund lange andauernder Dominanz auch verdient gewesen wäre. Und obwohl man nach Gelb-Rot für Krems-Spieler Thomas Alexiev eine halbe Stunde mit einem Mann mehr agieren konnte, kassierte man in der Schlussphase doch noch den Ausgleich.

Neusiedl am Drücker

Das Spiel begann mit hohem Tempo und besser startenden Kremsern, die bereits in der 6. Minute die erste Torchance zu verzeichnen hatten. Diese blieb jedoch ungenutzt und ab dann übernahm Neusiedl immer mehr das Kommando. In der 21. Minute kam es nach Foulspiel im Strafraum der Hausherren zu einem Elfmeter für Neusiedl. Diese Gelegenheit ließ sich Arbnor Prenqi nicht entgehen und verwandelte den Strafstoß sicher zur 1:0-Führung für die Gäste. "Wir hätten danach eigentlich nachlegen müssen, hatten drei Chancen auf das 2:0", sah Rapp die Chancenverwertung seiner Mannschaft kritisch. Bis zur Pause blieb es beim 1:0.

Aufholjagd in Unterzahl

In der zweiten Halbzeit sah man zunächst ein ähnliches Bild und der SG Kremser SC/Rehberg sich einer zusätzlichen Herausforderung gegenüber. In der 63. Minute wurde Thomas Alexiev mit Gelb-Rot des Feldes verwiesen. Neusiedl hatte im Anschluss gute Chancen, unter anderem einen Stangenschuss. Die Körpersprache der Burgenländer war in der Phase aber zu locker, man war sich wohl etwas zu sicher - und das sollte sich rächen.

Krems zu Zehnt zum Ausgleich

Der Einsatz der Niederösterreicher wurde schließlich kurz vor Schluss belohnt. In der 89. Minute gelang Marcel Pemmer mit einem super Abschluss ins lange Eck der Ausgleichstreffer für den SG Kremser SC/Rehberg.

Nach zwei Minuten Nachspielzeit endete die Partie mit einem 1:1-Unentschieden. Neusiedl konnte mit dem Punkt nicht zufrieden sein, was auch Stefan Rapp im Anschluss im Interview bekräftigte. I

Stefan Rapp: "Wir haben es verabsäumt den Sack zuzumachen und das ist schon ärgerlich, zumal wir in Führung lagen und einen Mann mehr hatten. Irgendwie war die Körpersprache nach dem Ausschluss zu selbstsicher, da waren die Jungs nicht konzentriert genug. Die Undiszipliniertheiten haben uns in diesem Fall dann zwei Punkte gekostet, so kannst du das auf Dauer natürlich nicht machen. Vor dem Spiel wäre der Punkt schon in Ordnung gewesen, aktuell sind wir aber enttäuscht."

__________

SG Kremser SC/Rehberg KM I: Christoph Riegler - Fabian Eggenfellner, Thomas Alexiev, Simon Temper (K), Florian Sittsam, Tobias Messing - Philipp Koglbauer, Marcel Pemmer, Thomas Gurmann, Hakan Gökcek, Leo Vielgut -



Ersatzspieler: Jonas Maurer, Florian Bauer, Benedikt Martic, Marius Schmidt, Matthäus Halmer, Paolo Jager



Trainer: Jochen Fallmann

__________ SC Neusiedl am See 1919: Mathias Gindl - Niklas Streimelweger, Abdelrahman Shousha, Tomas Bockay, Maximilian Wodicka (K), Andre-Eric Tatzer - Marek Rigo, Lukas Umprecht, Daniel Toth - Arbnor Prenqi, Elias Tarzi



Ersatzspieler: Alexander Mödlhammer, Matej Maas, Daniel Fischer, Daniel Markl, Gabriel Federer, Aleksa Markovic



Trainer: Stefan Rapp

Regionalliga Ost: SG Kremser SC/Rehberg : Neusiedl - 1:1 (0:1)

89 Marcel Pemmer 1:1

23 Arbnor Prenqi 0:1