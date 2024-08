SV Oberwart behält gegen SR Donaufeld drei Punkte zu Hause

Details Freitag, 16. August 2024 23:09

Der SV Oberwart konnte sich in der 3. Runde der Regionalliga Ost gegen SR Donaufeld mit 3:1 durchsetzen. Die Heimmannschaft zeigte dabei vor allem in der zweiten Halbzeit eine starke Leistung und sicherte sich nicht unverdient die drei Punkte. Auch wenn Donaufeld einige Chancen liegen ließ. Für die Floridsdorfer reichte der zwischenzeitliche Ausgleich durch Antonio Babic nicht aus, um etwas Zählbares mitzunehmen.

Führung für Oberwart

Das Spiel begann mit hohem Tempo, und bereits in der 18. Minute konnte der SV Oberwart das erste Mal jubeln. Nach einer perfekt gezielten Hereingabe von rechts stand Lukas Ried goldrichtig und köpfte den Ball ins Tor. Der frühe Treffer setzte die Gäste aus Donaufeld unter Druck, die sich jedoch nicht unterkriegen ließen und auf den Ausgleich drängten.

SR Donaufeld hatte auch gleich einige gute Chancen, doch die Defensive von SV Oberwart stand sicher. So ging es mit der knappen 1:0-Führung für die Heimmannschaft in die Halbzeitpause.

Ausgleich und Entscheidung

Die zweite Halbzeit startete SR Donaufeld offensiv und wurde in der 60. Minute belohnt. Nach einem Eckball von rechts kam der Ball zu Antonio Babic, der von der Strafraumgrenze direkt ins kurze Eck traf. Die Antwort von SV Oberwart ließ jedoch nicht lange auf sich warten. Nur wenige Minuten später, in der 74. Minute, zeigte Csaba Mester seine Klasse. Nach einem Freistoß kurz nach der Mittelauflage sah er, dass der Tormann der Gäste zu weit aus dem Tor stand und schoss den Ball über ihn hinweg direkt ins Tor. Ein Geniestreich, der Oberwart wieder in Führung brachte.

Nur vier Minuten später fiel die endgültige Entscheidung zugunsten der Heimmannschaft. Nach einem Konter misslang die Abseitsfalle der Gäste, und Lukas Zapfel konnte unbedrängt alleine Richtung Tor laufen. Er platzierte seinen Schuss gekonnt ins kurze Eck und erzielte das 3:1 für SV Oberwart. Dieser Treffer in der 78. Minute machte den Sack endgültig zu und sicherte Oberwart den verdienten Sieg.

Stimmen zum Spiel:

Josef Michorl (Trainer Donaufeld): "Wir haben uns heute selbst geschlagen. Man muss dem Gegner aber gratulieren. Sie haben die Chancen auch genutzt. So haben wir eine Aufgabe unter der Woche, gleichzeitig aber in einer Woche schon wieder die Gelegenheit, anders aufzutreten und wieder drei Punkte zu holen. Wir haben gewusst, dass es keine einfache Partie wird gegen Oberwart. Man braucht sich nur den Kader anzuschauen. Wir wissen aber auch von unseren Stärken und werden das am Wochenende wieder anders lösen."

Peter Lehner (Koordinator Sport Oberwart): "Ich freue mich ungemein für unser Team. Sie haben sich heute für die harte Arbeit der letzten Wochen belohnt. Nach zwei Remis zum Start tut der heutige Sieg gegen einen solch starken Gegner wie Donaufeld extrem gut. Meiner Ansicht nach ist der Sieg nicht unverdient, wenngleich wir heute schon auch in entscheidenden Situationen das Momentum auf unserer Seite hatten. Genau dieses Momentum, das die letzten beiden Spiele nicht unbedingt auf unserer Seite war."

Regionalliga Ost: SV Oberwart : SR Donaufeld - 3:1 (1:0)

78 Lukas Zapfel 3:1

74 Csaba Mester 2:1

60 Antonio Babic 1:1

18 Lukas Ried 1:0

Foto: SV Oberwart/Mike Rodach