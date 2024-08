Überlegene Vorstellung: TWL Elektra dominiert SC Wiener Viktoria mit 4:0

Details Freitag, 16. August 2024 23:18

TWL Elektra feierte in der 3. Runde der Regionalliga Ost gegen den Club von Trainer Toni Polster (der am Freitag überraschend aber nicht auf der Bank saß), SC Wiener Viktoria, einen klaren und hochverdienten 4:0-Heimsieg. Nachdem man in den ersten beiden Partien nach Führung noch jeweils den Ausgleich kassierte, ließ man sich diesmal die Führung nicht mehr nehmen, sondern baute den Vorsprung in Halbzeit zwei sogar noch aus. Für die Elf von Trainer Herbert Gager schlussendlich der erste Saisonsieg.

Frühe Führung durch Gager

Zu Beginn taten sich die Hausherren schwer, brauchten knapp 15 Minuten um ins Spiel zu finden. Danach war man aber zunehmend überlegen. Kurz darauf konnte man sich auch schon mit der Führung belohnen. Nach einem präzisen Pass durch die Mitte stand Manuel Gager alleine vor dem Torwart, umspielte ihn geschickt und schob den Ball ins leere Tor zum 1:0 ein. Dies war der Auftakt für eine Serie von Angriffen der Gastgeber, die sich in der Folgezeit immer wieder Chancen erspielten.

SC Wiener Viktoria bemühte sich, ins Spiel zu finden, doch die Abwehr von TWL Elektra stand sicher und ließ kaum gefährliche Situationen zu. Die Hausherren zeigten sich entschlossen, ihre Führung auszubauen, während die Gäste Schwierigkeiten hatten, in die gegnerische Hälfte vorzudringen. "Wir hätten vor der Pause noch locker das 2:0 machen müssen, haben da aber beste Chancen ausgelassen", war für Gager die erneut mangelnde Chancenauswertung der einzige Kritikpunkt vor der Pause.

2:0 als Vorentscheidung

In der zweiten Halbzeit setzte TWL Elektra seine dominante Vorstellung fort. Nur elf Minuten nach Wiederanpfiff gelang es Tobias Fischer, die Führung auf 2:0 zu erhöhen. Fischer verwandelte eine präzise Vorlage sicher und machte damit auch schon den Deckel drauf.

Die Gastgeber blieben das klar bessere Team und drängten auf ein weiteres Tor, um die Vorentscheidung herbeizuführen. Das gelang ihnen schließlich n der 74. Minute, als Arben Kokollari nach einem Eckball aus zehn Metern den Ball unter die Latte knallte und das 3:0 markierte.

Gager setzt den Schlusspunkt

In der 80. Minute machte Manuel Gager mit seinem zweiten Treffer des Abends alles klar. Aus etwa 18 Metern schoss er präzise mit dem linken Fuß und ließ dem Torhüter keine Chance. Dieser Treffer zum 4:0 war der krönende Abschluss einer beeindruckenden Vorstellung von TWL Elektra, die das Spiel über die gesamte Dauer hinweg kontrollierten.

Herbert Gager: "Es gibt heute absolut nichts zu meckern, verdient mit 4:0 gewonnen. Wir haben heute aus den vielen Chancen auch unsere Tore gemacht, das hat mir gut gefallen. Gegen Siegendorf und Traiskirchen hätten wir schon gewinnen müssen, heute ist es uns endlich gelungen. Man muss bescheiden bleiben aber wir hätten noch mehr Tore machen müssen, waren in einer Situation schon am gegnerischen Torhüter vorbei und schießen dann den Verteidiger an der Torlinie an. Das ist aber trotzdem heute keine Kritik, ich möchte der Mannschaft zum ersten Saisonsieg gratulieren."

_________

TWL Elektra: Nikola Sarcevic - Lukas Grgic, Christoph Ochrana, Filip Drljepan, Antonio Paric - Patrick Salomon (K), Kengo Ohira, Manuel Gager, Josip Francesevic - Ognjen Sipka, Tobias Fischer



Ersatzspieler: Sebastian Bacu, Hamid Aminpur, Arben Kokollari, Calvin Stifter, Merzak Bouguerzi, Oskar Neumann



Trainer: Herbert Gager

_________ Wiener Viktoria: Matthias Sadilek - Fränz Sinner, Borisz Grozdic (K), Arthur Vozenilek, Paul Sahanek - Alexander Jovanovic, Nico Löffler, Clemens Seidl, Nico Ruziczka - Bough Kevin Guy Roland Bangai, Dominik Rotter



Ersatzspieler: Aleksandar Aleksic, Philipp Knasmüllner, Patrick Wessely, Mika Friz, Paul Staudinger



Trainer: Anton Polster

Regionalliga Ost: TWL Elektra : Wiener Viktoria - 4:0 (1:0)

80 Manuel Gager 4:0

74 Arben Kokollari 3:0

56 Tobias Fischer 2:0

22 Manuel Gager 1:0