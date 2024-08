Knoten geplatzt - Überlegener 5:0-Sieg für SV Leobendorf gegen SV Gloggnitz

Details Samstag, 17. August 2024 20:59

"Uns ist endlich der Knoten geplatzt und dann konnte die Mannschaft auch zeigen, was sie drauf hat", war Leobendorf-Sektionsleiter Patrik Batoha nach dem klaren 5:0 gegen den SV druckmittel.at Gloggnitz sehr zufrieden. Trotz eines verspäteten Spielbeginns aufgrund eines Unwetters zeigte die Heim-Mannschaft von Anfang an ihre Dominanz. Besonders Marco Sahanek und Benjamin Mustafic glänzten mit ihren Treffern und führten die Leobendorfer zu einem verdienten Sieg.

Zunächst umkämpft aber Leobendorf eiskalt vor dem Tor

Nach einer Verzögerung durch ein Unwetter startete das Spiel mit 13 Minuten Verspätung. Die Gäste aus Gloggnitz kamen zunächst gut ins Spiel und hatten in der 10. Minute durch Josef Pross die erste große Chance, doch sein Schuss aus halbrechter Position traf nur die Latte. Leobendorf fand allmählich besser ins Spiel und hatte in der 25. Minute ihre erste gute Gelegenheit, als Oliver Pranjic eine flache Hereingabe auf Benjamin Mustafic brachte, die jedoch von Dominik Sulzer im Tor der Gloggnitzer vereitelt wurde. "In der ersten halben Stunde war es eine umkämpfte Partie, in der Gloggnitz durchaus gefährlich war und seine Chancen hatte", war die erste Halbzeit für Batoha kein Selbstläufer.

Leobendorf ließ aber nicht nach und erzielte schließlich das erste Tor in der 38. Minute. Nach einer Flanke von der rechten Seite und einem Zögern von Sulzer im Tor der Gäste, schob Oliver Pranjic aus kürzester Distanz ein. Nur drei Minuten später erhöhte Marco Sahanek nach einer Hereingabe von links aus halbrechter Position mit einem überlegten Schuss ins lange Eck auf 2:0. Kurz vor der Pause hatte Pranjic erneut eine große Chance, traf aber nur die Innenstange. Trotz eines ausgeglichenen Spiels konnte Leobendorf zur Halbzeit eine komfortable 2:0-Führung mit in die Kabine nehmen.

Leobendorf macht alles klar

Der Beginn der zweiten Halbzeit wurde durch starken Regen erschwert, doch das hinderte Leobendorf nicht daran, die Führung weiter auszubauen. In der 59. Minute schob Benjamin Mustafic nach einer unübersichtlichen Aktion ins leere Tor ein und erhöhte auf 3:0. In der 74. Minute folgte das nächste Tor, als eine abgefälschte Hereingabe überraschend im Tor der Gäste landete. Marco Hofer war der Torschütze und brachte die SV Leobendorf mit 4:0 in Führung.

In der 87. Minute setzte Marco Sahanek den Schlusspunkt und traf mit seinem zweiten Tor des Tages erneut aus halbrechter Position, diesmal von knapp außerhalb des Strafraums, genau ins lange Eck. Mit diesem Treffer stellte er den 5:0-Endstand her. Die SV Gloggnitz konnte dem Offensivdrang der Leobendorfer nichts mehr entgegensetzen und musste sich geschlagen geben.

Am Ende des Spiels stand ein hochverdienter Sieg für die SV Leobendorf, das seine Chancen eiskalt nutzte und die Gäste klar dominierte. In der ersten halben Stunde hätte die Partie aber auch einen anderen Verlauf nehmen können.

Patrik Batoha: "Uns ist endlich der Knoten geplatzt und dann konnte die Mannschaft auch zeigen, was sie drauf hat. Es war letzte Woche schon gut, auch diesmal hat die Mannschaft gut kombiniert und eine starke Leistung gezeigt. Am Ende hätte es dann durchaus sogar noch höher ausgehen können, weil wir sogar noch Chancen vergeben haben."

SV Leobendorf: Lukas Schwaiger - Robert Bencun, Fabian Hauer, Thomas Bartholomay (K) - Abdul Barut, Dusan Lazarevic, Marco Sahanek, Oliver Pranjic, Bernhard Hahn, Luka Mirkovic - Benjamin Mustafic



Ersatzspieler: Marco Roskopf, Michael Lechner, Sascha Viertl, Oliver Kruder, Philipp Klein, Marco Hofer



Trainer: Lukas Fürhauser

__________ SV druckmittel.at Gloggnitz: Dominik Sulzer - Mathias Haller, Moritz Leo Kneißl, Gerald Peinsipp, Kevin Szar, Daniel Rosenbichler - Raphael Pirollo, Ömer Özbek (K), Marc Ortner - Patrick Handler, Josef Pross



Ersatzspieler: Botond Fönyedi, Lukas Gruber, Manuel Schwarz, Michael Gotsiridse, Daniel Pichler, Amin Mahmoudi



Trainer: MA Thomas Eckbauer

Regionalliga Ost: Leobendorf : Gloggnitz - 5:0 (2:0)

87 Marco Sahanek 5:0

74 Marco Hofer 4:0

59 Benjamin Mustafic 3:0

41 Marco Sahanek 2:0

38 Oliver Pranjic 1:0