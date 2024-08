Umkämpftes Remis zwischen Young Violets und Wiener Sport-Club

Details Sonntag, 18. August 2024 08:34

Die Young Violets trafen am Samstagnachmittag in Regionalliga Ost auf den Wiener Sport-Club. Die Veilchen wollten unbedingt den dritten Sieg im dritten Spiel einfahren, daraus wurde aber nichts. Das Spiel endete mit einem 0:0 - eine Nullnummer, die sich aber jedenfalls Tore verdient gehabt hätte. So geben die Young Violets nun erstmals Punkte ab, doch auch der WSC ist noch ungeschlagen.

Abtasten und Defensivarbeit

Die Gäste finden besser ins Spiel. Buzuk und Beljan verfehlen jeweils aus aussichtsreichter Position. Die beste Chance hat Oppong, der von Wunsch angespielt wurde, der aber in Überbacher seinen Meister fand (10.). Dann wurde die Partie ausgeglichener, verlegte sich zusehends ins Mittelfeld. Die Violets verteidigten fortan konsequenter und wussten den kurz darauf einsetzenden Starkregen in deutliche Feld- und Chancenüberlegenheit umzumünzen.

Philipp Hosiner lupfte in dieser Phase den Ball von der Grundlinie aus aufs Tordach, Sawicki ließ Gusic stehen und traf aus zwölf Metern nur das Außennetz, Hosiner Schuss aus halblinker Position touchierte die Querlatte.

Spannung bis zum Schluss

Im zweiten Durchgang ist die Partie aus Sicht der Young Violets zunächst zerfahren. Die Hernalser haben dann dementsprechend die Top-Chance auf die Führung: Pajaczakowski sah den mitgelaufenen Pfaffl, dessen Hereingabe in höchster Not zur Ecke geklärt wurde (49.).

25 Minuten vor Schluss zeigten die Veilchen auf: Nach einem misslungenen Abschlag stürmten Hosiner, Mörth und Aleksa in Überzahl auf das Gäste-Tor zu, doch wurde Letzterer von Goalie Prögelhof entscheidend gestört. Das ist es dann auch gewesen. Die Partie endet mit der Einwechslung des Veilchens Marko Raguž - nach zwei Jahren Leidenszeit.

Stimme zum Spiel:

Max Uhlig (Trainer Young Violets): „Die Kulisse war für Regionalliga-Verhältnisse einfach überragend. In den ersten 10, 15 Minuten hat man gemerkt, dass das auch für die Spieler etwas Großes war. Da war der Sport-Club einfach stärker. Dann haben wir begonnen, das Spiel zu kontrollieren, hatten einen Lattentreffer. Auch in der zweiten Hälfte hatten wir die größeren Chancen. Insgesamt geht das 0:0 in Ordnung. Ich denke, der Sport-Club wird am Saisonende eher oben in der Tabelle zu finden sein. Wir haben jetzt drei Mal zu Null gespielt, ohne uns hinten reinzustellen, die Jungs machen das richtig gut. Es freut uns natürlich, was mit den Jungen passiert. Philipp Maybach trainiert bei der Kampfmannschaft mit, Konsti Alexa hat letzte Woche gegen den WAC aufgezeigt. Marko (Raguž) ist ein richtig guter Typ, ein super Charakter. Davon konnten wir uns gestern beim Abschlusstraining überzeugen. Er hat sich sofort eingegliedert, ist irrsinnig bodenständig, geht mit den Jungen gut um. Für ihn geht's jetzt darum, sich langsam wieder heranzutasten.“

David Krapf-Günther (Sektionsleiter WSC): „Eine hart umkämpfte Partie die in beide Richtungen hätte ausgehen können, kein einfaches Spiel und viele leider nicht gut zu Ende gespielte Aktionen. Wir müssen noch ein wenig konsequenter im letzten Drittel werden.“

Jürgen Csandl (Trainer WSC): "Ich denke, das war ein gerechtes Remis. Wir hätten gewinnen können, aber auch der Gegner hat Chancen gehabt. Wir haben unsere Chancen leider nicht gut zu Ende gespielt. Wir hätten meiner Meinung auch einen Handelfmeter kriegen müssen. Die Violets hatten dafür einen Lattenschuss. Insofern passt das Ergebnis so. Für uns fühlt sich positiv an. Wir blicken - aufgrunddessen wie wir gespielt haben - positiv und zuversichtlich in die nächste Runde."

Foto: Anne-Sophie Danner-Fellinger