Sportunion Mauer feiert Heimsieg gegen FCM Traiskirchen

Details Sonntag, 18. August 2024 09:29

Sportunion Mauer empfing in der dritten Runde der Regionalliga Ost den FCM Traiskirchen. Man hatte sich viel für das Spiel vorgenommen und konnte vor eigenem Publikum- wie schon in der erste Runde gegen Mauerwerk - überzeugen. Das Spiel endete mit einem 3:1-Sieg für die Heimischen.

Frühe Führung für Mauer

Bereits in der 8. Minute konnte Thomas Komornyik nach einem schönen Zuspiel aus dem Mittelfeld das erste Tor für die Hausherren erzielen. Mit einem präzisen Schuss ließ er Traiskirchens Torhüter Aleksandar Mirkovic keine Chance und stellte früh auf 1:0. Der frühe Treffer verlieh den Mauerern zusätzliche Sicherheit. Sie kontrollierten das Spielgeschehen und ließen die Gäste aus Traiskirchen kaum zur Entfaltung kommen. In der 36. Minute war es dann Philip Kurz, der nach einer sehenswerten Kombination im Strafraum zum 2:0 erhöhte. Kurz nutzte eine Unsicherheit in der Defensive der Niederösterreicher und schob den Ball souverän ins Netz. Bis zur Halbzeitpause blieb es beim 2:0, wobei die Gäste aus Traiskirchen nur selten gefährlich vor dem Tor der Sportunion Mauer auftauchten.

Traiskirchen riskiert

Nach dem Seitenwechsel drängte die Sportunion Mauer weiter auf das gegnerische Tor und belohnte sich bereits in der 53. Minute mit dem dritten Treffer. Diesmal war es Jason Sprinzer, der nach einem schnellen Konter eiskalt abschloss und den Vorsprung auf 3:0 ausbaute. Die Offensive der Heimischen zeigte sich weiterhin in bester Spiellaune.

Erst in der 60. Minute konnte FCM Traiskirchen ein Lebenszeichen von sich geben. Robin Linhart erzielte nach einem schnellen Angriff den Ehrentreffer zum 1:3. Zwar schöpften die Gäste noch einmal Hoffnung, doch die Abwehr der Mauerer stand sicher und ließ keine weiteren Treffer mehr zu.

Stimme zum Spiel:

Ken Pokorny (Sportlicher Leiter Mauer): "Traiskirchen war wahrscheinlich optisch spielbestimmend, aber wir haben die Tore immer zum richtigen Zeitpunkt gemacht. Der Spielverlauf war sehr gut für uns. Traiskirchen offensiv in Schach zu halten, geht kaum mit der Qualität rund um Philipp Schobesberger. Wir haben das aber defensiv sehr gut gemacht. Es war eine kämpferische Top-Leistung von uns und am Ende glaub ich nicht komplett unverdient."

Regionalliga Ost: Sportunion Mauer : Traiskirchen - 3:1 (2:0)

60 Robin Linhart 3:1

53 Jason Sprinzer 3:0

36 Philip Kurz 2:0

8 Thomas Komornyik 1:0