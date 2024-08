Lukas Ried lässt SV Oberwart bei SC Neusiedl/See jubeln

Details Freitag, 23. August 2024 22:31

In einem qualitativ eher überschaubaren Burgenland-Derby zwischen dem SC Neusiedl/See 1919 und dem SV Klöcher Bau Oberwart, konnten sich die Mannen von Oberwart-Trainer Gernot Plassnegger knapp mit 1:0 durchsetzen. Der entscheidende Treffer fiel erst spät in der zweiten Halbzeit und brachte den Auswärtssieg. Speziell Neusiedl zeigte sich in der ersten Halbzeit nicht bissig genug. "Am Ende wäre aufgrund der zweiten Halbzeit ein Punkt zwar in Ordnung gewesen, über die 90 Minuten hatte man aber das Gefühl, dass Oberwart den Sieg einfach mehr wollte", bilanzierte ein enttäuschter Neusiedl-Co-Trainer Norbert Pammer.

Enttäuschende Vorstellung der Hausherren

Die Startaufstellungen beider Teams ließen auf ein spannendes Spiel hoffen. Neusiedl am See trat mit Mathias Gindl im Tor an, unterstützt von einer Abwehrreihe um Niklas Streimelweger und Abdelrahman Shousha. Im Mittelfeld und Angriff waren unter anderem Daniel Toth und Arbnor Prenqi gesetzt.

Auf der Gegenseite stellte SV Oberwart unter Trainer Gernot Plassnegger eine schlagkräftige Truppe auf. Im Tor stand Christopher Stadler, in der Verteidigung dirigierten Adam Peter Woth und Stefan Johannes Pfeifer. In Mittelfeld und der Sturm agierten ua. Jürgen Lemmerer und Lukas Ried. Die Anfangsminuten des Spiels waren geprägt von einer starken Defensivarbeit beider Teams, wodurch es zu wenigen klaren Torchancen kam.

Oberwart war in Summe aber das deutlich aktivere Team. "Wir haben so gut wie gar nicht in die Partie gefunden und jetzt haben wir dafür auch keinerlei Erklärung", so Pammer enttäuscht. Die Zuschauer bekamen eine vor allem kämpferische Partie zu sehen, in der Oberwart zwar keine großen aber immerhin Möglichkeiten vorfand. Zur Pause stand es aber trotzdem 0:0.

Spannung bis zum Schlusspfiff

In der zweiten Halbzeit änderten die Hausherren ihr System von einer 5er- auf eine 4er-Kette im Mittelfeld und fortan kam man besser ins Spiel. Sie erhöhten den Druck, um den ersten Treffer zu erzielen. Die Abwehrreihen standen aber weiterhin sicher und es entwickelte sich ein offener Schlagabtausch. Die entscheidende Szene des Spiels ereignete sich in der 84. Minute: Lukas Ried brachte SV Oberwart mit 1:0 in Führung. Nach einem Einwurf, schlief die Neusiedler Hintermannschaft und Ried nutzte das eiskalt aus.

Die Schlussminuten waren von hoher Intensität geprägt. Neusiedl am See drängte auf den Ausgleich, während Oberwart die knappe Führung verteidigte. In der 93. Minute sollte es dann noch einmal drunter und drüber gehen: Christopher Stadler von SV Oberwart erhielt die Rote Karte wegen Torchancenverhinderung. Doch statt vermeintlich auf den Elfmeterpunkt zu zeigen, gab der Schiedsrichter Freistoß für Neusiedl an der Sechzehnerkante. Daniel Toth agierte in der letzten Aktion aber unüberlegt und vertendelte den Ball.

Damit sichert sich SV Oberwart drei wichtige Punkte in der 4. Runde der Regionalliga Ost.

Norbert Pammer: "Die Enttäuschung ist jetzt in dem Moment natürlich schon da. Wir haben es in der ersten Halbzeit überhaupt nicht verstanden engagierten Fußball zu zeigen. Oberwart wollte da den Sieg deutlich mehr als wir. Nach dem Seitenwechsel haben wir dann taktisch umgestellt und dann hat es auch besser funktioniert. Umso bitterer ist das Gegentor dann zu bewerten, zumal wir eigentlich einen Punkt verdient gehabt hätten. In der Situation haben wir uns aber auch sehr ungeschickt angestellt. Das war auch gegen Krems schon so, diesmal haben wir uns erneut spät Zähler nehmen lassen."

__________ SC Neusiedl am See 1919: Mathias Gindl - Niklas Streimelweger, Abdelrahman Shousha, Tomas Bockay, Maximilian Wodicka (K), Andre-Eric Tatzer - Marek Rigo, Lukas Umprecht, Daniel Toth - Arbnor Prenqi, Elias Tarzi



Ersatzspieler: Alexander Mödlhammer, Daniel Fischer, Daniel Markl, Gabriel Federer, Tarik Rusovic, Aleksa Markovic



Trainer: Stefan Rapp

__________ SV Klöcher Bau Oberwart: Christopher Stadler - Adam Peter Woth, Stefan Johannes Pfeifer, Michael Huber, Sam Schutti, Patrick Farkas - Simon Radostits, Stefan Wessely (K), Csaba Mester - Jürgen Lemmerer, Lukas Ried



Ersatzspieler: Daniel Glander, Milan Martinov, Dominik Doleschal, Lukas Zapfel, Sebastian Schwarz



Trainer: Gernot Plassnegger

Regionalliga Ost: Neusiedl : SV Oberwart - 0:1 (0:0)

84 Lukas Ried 0:1

Foto: Raphael Horn/SV Oberwart