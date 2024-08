TWL Elektra triumphiert beim SV druckmittel.at Gloggnitz

Details Freitag, 23. August 2024 22:50

In der vierten Runde der Regionalliga Ost trafen die Sportvereinigung druckmittel.at Gloggnitz und TWL Elektra aufeinander. Vor heimischem Publikum musste die SV Gloggnitz eine bittere 0:2-Niederlage hinnehmen. Für die Mannschaft von Herbert Gager hingegen, war es der zweite Sieg in Folge. Dank der Tore von Trainer-Sohn Manuel Gager und Kengo Ohira, sind die Wiener auch nach drei Partie noch ungeschlagen.

Führung mit dem Pausenpfiff

Schon früh zeichnete sich ab, dass die Mannschaft von Herbert Gager entschlossen war, die drei Punkte mit nach Hause zu nehmen. Die ersten 20 Minuten gehörten klar den Gästen, die sich erste Halbchancen erspielen konnten. Nach dieser ersten Drankphase überließ man den Hausherren aber zusehends das Kommando. Die SV Gloggnitz, die in ihrer gewohnten Aufstellung antraten, versuchten zunächst, das Spielgeschehen unter Kontrolle zu bringen. "In der Phase hatten wir zuviele Eigenfehler und Ballverluste. So haben wir den Gegner unnötig stark gemacht", zeigte sich Gager mit der Spielphase wenig zufrieden.

Kurz vor dem Halbzeitpfiff schlug man dann aber eiskalt zu. Nach einem Pass in die Tiefe, setzte sich Tobias Fischer gut durch, legte im Sechzehner zurück auf Manuel Gager und der konnte beim zweiten Versuch den Abpraller per Kopf versenken (45.+1).

TWL Elektra macht den Sieg perfekt

In der 56. Minute dann der nächste Rückschlag für die Gastgeber: Kengo Ohira erhöhte für TWL Elektra auf 0:2. Der Torschütze setzte sich gekonnt gegen die Abwehr der Gloggnitzer durch und ließ dem Torhüter der SV Gloggnitz mit einem Schuss ins lange Eck keine Chance. Mit diesem Treffer war die Vorentscheidung gefallen.

Die Gloggnitzer kämpften zwar weiter und versuchten, den Anschluss zu erzielen, doch die Gäste standen defensiv sehr kompakt und ließen keine nennenswerten Chancen mehr zu.Selber hätten die Wiener aber sogar nachlegen können und das Ergebnis höher gestalten. Schlussendlich blieb es aber beim verdienten 2:0-Sieg in Niederösterreich.

Herbert Gager: "Spielerisch war es diesmal nicht so gut wie gegen die Wiener Viktoria. Das ist aber auch völlig in Ordnung, denn wenn du zum Aufsteiger fährst und man weiß, dass Gloggnitz zuhause keinen schlechten Fußball zeigt, kannst du dann auch zufrieden sein. Wir wollten Fußball spielen und im Ballbesitz sein. Das hat gut geklappt. Wir haben das Match und den Gegner über beinahe das ganze Match bestimmt. Somit können wir positiv nach Hause fahren."

__________ SV druckmittel.at Gloggnitz: Dominik Sulzer - Moritz Leo Kneißl, Gerald Peinsipp, Kevin Szar, Kenneth Hofer - Mathias Gruber (K), Raphael Pirollo, Daniel Pichler, Marc Ortner - Patrick Handler, Josef Pross

Ersatzspieler: Botond Fönyedi, Mathias Haller, Ömer Özbek, Manuel Schwarz, Frederik Großmann, Amin Mahmoudi



Trainer: MA Thomas Eckbauer

__________ TWL Elektra: Nikola Sarcevic - Lukas Grgic, Christoph Ochrana (K), Filip Drljepan, Antonio Paric - Kengo Ohira, Arben Kokollari, Manuel Gager, Josip Francesevic - Ognjen Sipka, Tobias Fischer



Ersatzspieler: Sebastian Bacu, David Jurcevic, Hamid Aminpur, Calvin Stifter, Merzak Bouguerzi, Oskar Neumann



Trainer: Herbert Gager

Regionalliga Ost: Gloggnitz : TWL Elektra - 0:2 (0:1)

56 Kengo Ohira 0:2

46 Manuel Gager 0:1