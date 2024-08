5:1! FCM Traiskirchen lässt FC Mauerwerk keine Chance

Details Freitag, 23. August 2024 23:49

Der FCM Traiskirchen traf am Freitagabend in der Regionalliga Ost auf den FC Mauerwerk. Die Gastgeber setzten sich klar und deutlich mit 5:1 durch. Von Anfang an dominierten die Hausherren das Spiel und setzten die Gäste unter Druck Durch Tore von Stephan Schimandl und Philipp Schobesberger konnte Traiskirchen schon in der ersten Halbzeit die Basis für die drei Punkte legen.

Frühe Führung durch Schimandl

Dabei ist das Spiel zunächst ausgeglichen. Zwar gehen die Hausherren schon nach 13 Minuten mit 1:0 durch einen Treffer von Stephan Schimandl in Führung, doch die Antwort von Mauerwerk ließ nicht lange auf sich warten. In der 32. Minute gelang es Leon Najdovski, den Ausgleich zu erzielen. Najdovski traf nach einer gut platzierten Flanke. Nur sieben Minuten später, in der 39. Minute, stellte Philipp Schobesberger die Führung für den FCM Traiskirchen wieder her. Nach einem schnellen Konter war Schobesberger zur Stelle und verwandelte sicher zum 2:1. Kurz vor dem Halbzeitpfiff erhöhte der Kapitän Marvin Trost auf 3:1 und sicherte seiner Mannschaft eine komfortable Führung zur Pause.

Dominanz in der zweiten Halbzeit

Nach der Halbzeitpause setzte der Traiskirchen seine Dominanz fort. Stephan Schimandl, der bereits in der ersten Halbzeit getroffen hatte, erhöhte in der 65. Minute auf 4:1. Schimandl nutzte eine Unachtsamkeit in der Verteidigung von Mauerwerk und schob den Ball gekonnt ins Tor.

Den Schlusspunkt setzte Robin Linhart in der 69. Minute, als er nach einer brillanten Vorlage von Philipp Schobesberger das 5:1 erzielte. Die Gastgeber spielten die klare Führung ohne Probleme nachhause.

Stimme zum Spiel:

Ilco Naumoski (Trainer Mauerwerk): "Das war heute einfach zu wenig. Der Gegner war in allen Belangen überlegen. Das muss man anerkennen und ich muss dem Gegner auch gratulieren. Wir müssen uns selbst an der Nase nehmen. Die Leistung war inferior, darüber müssen wir unter der Woche reden, keine Frage. Andererseits ist das Ergebnis aber vielleicht auch ein Aufwecker für die Spieler. Der Sieg geht auch in dieser Höhe absolut in Ordnung. Wenn man so auftritt wie wir es heute getan haben, dann kann man kein Spiel gewinnen und in der Regionalliga sowieso nicht."

Aufstellungen:

FCM Traiskirchen: Aleksandar Mirkovic - Julian Mihalits, Denis Adamov, Marvin Trost (K), Georg Braun - Philipp Schobesberger, Robin Linhart, Niklas Schneider, Noah Lederer, Elias Felber - Stephan Schimandl

Ersatzspieler: Nick Giuliani, Luka Makrisevic, Benoit Onambele Baulay, Kevin Sostarits, Julian Sams, Emre Yilmaz

Trainer: Stefan Horniatschek



FC Mauerwerk Immo: Ertan Uzun, Marko Grubesic, Leon Najdovski (K), Jovan Batuta, Dennis Schmutz, Ertugrul Tuysuz, Ali Sahintürk, Freud Codjo Gnindokponou, Mansour Kerime, Abdullah Alhassan, Petar Ljamchevski

Ersatzspieler: Tristan Mitchell da Costa, Clinton Osaro, Sandro Kristianidi, Kevin Elawure, Valdet Jakupi, Sabitu Issah

Trainer: Ilco Naumoski

Regionalliga Ost: Traiskirchen : Mauerwerk - 5:1 (3:1)

69 Robin Linhart 5:1

65 Stephan Schimandl 4:1

42 Marvin Trost 3:1

39 Philipp Schobesberger 2:1

32 Leon Najdovski 1:1

13 Stephan Schimandl 1:0