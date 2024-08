Riegler hält SG Kremser SC/Rehberg Punkt gegen FC Marchfeld Donauauen fest

Details Samstag, 24. August 2024 09:01

In der vierten Runde der Regionalliga Ost trafen der FC Marchfeld Donauauen und SG Kremser SC/Rehberg aufeinander. Die Hausherren gingen dabei früh in Führung, hatten in Summe auch mehr vom Spiel, Krems konnte aber noch in Halbzeit eins ausgleichen. Am Ende war es Christoph Riegler, im Tor der Gäste, der Krems den Punkt festhielt und die Hausherren mit unglaublichen Paraden zum Verzweifeln brachte. "Für uns sind es schon zwei verlorene Punkte, weil wir es einfach verabsäumt haben, weiterer Tore zu machen", war Marchfeld-Sportchef Ernst Baumeister nicht zufrieden.

Frühe Führung durch Mihailovic

Schon in der Anfangsphase des Spiels setzten die Gastgeber ein Ausrufezeichen. In der 4. Minute verwertete Zoran Mihailovic eine schöne Hereingabe von Amar Helic von der rechten Seite per Kopf zum 1:0 für die Gastgeber. Der frühe Treffer sorgte für Jubel bei den heimischen Fans und setzte Krems, das diese Saison noch ohne Sieg dasteht, unter Druck.

Krems schlägt zurück

Die frühe Führung gab dem FC Marchfeld Donauauen zunächst Sicherheit und sie kontrollierten das auch das Spielgeschehen. Aus der Überlegenheit konnte aber kein weiteres Kapital geschlagen werden - im Gegenteil. In der 29. Minute fiel der Ausgleich für die Mannschaft von Trainer Jochen Fallmann. Eine scharfe Hereingabe flach von rechts wurde von Benedikt Martic direkt aus 10 Metern übernommen und ins rechte untere Eck versenkt. Torhüter Mario Zocher stand am falschen Fuß und konnte den Ball nicht mehr parieren.

FCM drückt auf Sieg

Nach dem Seitenwechsel wurde das Spiel zunehmend einseitiger. Die Mannschaft von Trainer Christoph Knirsch übernahm immer mehr das Kommando und Krems musste sich in einigen Situationen bei seinem Keeper Christopher Riegler bedanken, der zweimal gegen Sagmeister, Tanzmayr und Bajrami rettete bzw. hielt.

In der 87. Minute hätte dann der Siegtreffer fallen können. Fabian Eggenfellner, foulte Benjamin Budimir auf dem Weg Richtung Kremser Tor und kassierte dafür wegen Torraubes die Ampelkarte. Aus der anschließenden Überzahl konnten die Hausherren kein Kapital mehr schlagen, es blieb beim letztlich für den FCM eher enttäuschenden 1:1.

Ernst Baumeister: "Im Großen und Ganzen war es ein gutes Spiel, auch Krems war nicht schlecht. Aber wir hätten deutlich mehr aus unseren Chancen machen müssen und so sind es jetzt zwei verlorene Punkte. Speziell nach der Pause hatten wir deutlich mehr vom Spiel. Da hat (Anm. Christopher) Riegler sie im Spiel gehalten und einige rausgefischt. Es war aber auch gut zu sehen, dass die Mannschaft wieder stark gespielt hat. Heute hat dann nur das Ergebnis nicht gepasst."

__________ FC Marchfeld Donauauen: Mario Zocher - Markus Nowotny, Amar Helic, Petar Gluhakovic - Eldis Bajrami (K), Benjamin Budimir, Stephan Auer, David Oroshi, Julian Buchta - Zoran Mihailovic, Marcel Tanzmayr



Ersatzspieler: Kilian Scharner, Pascal Sagmeister, Simeon Kohut, Yusuf Sahin, Emil Harrer



Trainer: Christoph Knirsch , MSc

__________ SG Kremser SC/Rehberg KM I: Christoph Riegler - Fabian Eggenfellner, Florian Bauer (K), Simon Temper, Florian Sittsam, Tobias Messing - Marcel Pemmer, Hakan Gökcek, Paolo Jager, Leo Vielgut - Benedikt Martic



Ersatzspieler: Christian Zwirner, Thomas Gurmann, Christoph Kolm, Marius Schmidt, Julian Kolm, Matthäus Halmer



Trainer: Jochen Fallmann

Regionalliga Ost: FC Marchfeld Donauauen : SG Kremser SC/Rehberg - 1:1 (1:1)

29 Benedikt Martic 1:1

4 Zoran Mihailovic 1:0