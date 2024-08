Umkämpftes Remis zwischen FavAC und ASV Siegendorf

Details Samstag, 24. August 2024 21:05

In einem über weite Strecken offenen Spiel der Regionalliga Ost trennten sich der Favoritner AthletikClub und der ASV Siegendorf 1930 mit einem 1:1-Unentschieden. Für die Favoritener ist es der erste Punkt in dieser Saison und man gibt die Rote Laterne damit an Gloggnitz ab.

Ausgeglichener Start und erste Torchancen

Von Beginn an zeigte sich das Spiel zwischen dem FavAC und ASV Siegendorf 1930 äußerst lebendig - und das trotz der hohen Temperaturen im zehnten Wiener Gemeindebezirk. Bereits in der fünften Minute prüfte Siegendorfs Christoph Kröpfl den Torhüter der Gastgeber mit einem ersten Schuss, der jedoch pariert wurde. Im Gegenzug erspielten sich die Gastgeber ebenfalls eine Möglichkeit, doch auch hier blieb der Torhüter der Sieger.

In der 23. Minute hatte der FavAC eine Riesenchance, das leere Tor zu treffen, doch die Hausherren brachten den Ball nicht im Netz unter. Die Gäste aus Siegendorf kamen ebenfalls zu mehreren tollen Gelegenheiten. Antonín Svoboda scheiterte gleich dreimal innerhalb weniger Minuten: In der 27. Minute köpfte er im Fünfmeterraum über das Tor, in der 31. Minute verfehlte sein Schuss knapp das Ziel und in der 39. Minute konnte der Torhüter des FavAC erneut parieren.

Spannende Tore vor der Halbzeit

Die entscheidenden Momente des Spiels ereigneten sich kurz vor dem Pausenpfiff. In der 45. Minute gelang dem FavAC durch Brooklyn Prela die 1:0-Führung. Der Ball schien bereits geklärt, kam jedoch zurück zu den Hausherren, und Prela verwandelte aus kurzer Distanz. Die Freude über die Führung währte jedoch nur kurz, denn wenige Augenblicke später glich Michael Tercek für Siegendorf aus. Nach einem Abstaubertor stand es zur Halbzeit 1:1.

Auch in der zweiten Halbzeit boten beide Mannschaften ein unterhaltsames Spiel. In der 69. Minute verpasste Corvin Aussenegg eine hervorragende Möglichkeit, als er freistehend am langen Eck das Tor nicht traf. Die Gäste hatten erneut die Chance, das Spiel für sich zu entscheiden, doch das Glück war nicht auf ihrer Seite.

Spannende Schlussphase und eine Gelb-Rote Karte

Die Schlussphase des Spiels blieb spannend. In der 90. Minute trafen die Gäste aus Siegendorf erneut das leere Tor nicht, was eine weitere verpasste Gelegenheit darstellte. Boris Jankovic vom FavAC sah kurz darauf die Gelb-Rote Karte und musste das Spielfeld verlassen - eine fragwürdige Entscheidung des Schiedsrichters. Trotz der numerischen Überlegenheit in den letzten Minuten konnte Siegendorf kein weiteres Tor erzielen.

Stimme zum Spiel:

Dozhghar Kadir (Trainer FavAC): "Ich bin sehr stolz auf die Leistung meiner Mannschaft. Wenn man bedenkt, welche Spieler mit Bundesliga-Erfahrung bei Siegendorf im Kader sind, ist der Punkt goldwert. Ich will immer drei Punkte, aber man muss auch sagen, dass beide Mannschaften drei Punkte holen hätten können. Insgesamt würden wir heuer aber schon bei mehr Punkten stehen, wenn die Punkte den Leistungen entsprechen würden. Aber leider ist es im Sport so, dass Leistung und Ergebnis nicht immer zusammenpassen. Für die Moral ist der Punkt sehr wichtig. Wir hätten uns aber natürlich lieber mit drei Punkten belohnt."

Aufstellungen:

FavAC: Stevica Zdravkovic (K) - Marko Stevanovic, Marko Markovic, Patryk Ciez - Rei Okada, Allan Wan Kut Kai, Karim Mohamed Diagne, Manuel Botic, Arnel Mandalovic, Cem Üstündag - Brooklyn Prela

Ersatzspieler: Nadi Zamani, Alphonse Denis Soppo, Sefiwu Abubakar, Gustavo Eduardo Castilho Silva, Toprak Galitekin, Boris Jankovic

Trainer: Dozhghar Kadir

ASV Siegendorf 1930: Fatih Bayram - Armin Pester, Dominik Wydra (K), Tin Zeco, Michael Tercek - Christoph Kröpfl, Mario Franz Stefel, Emmanuel Kande, Corvin Aussenegg - Lukas Grozurek, Antonín Svoboda

Ersatzspieler: Jakub Krepelka, Lukas Dostal, Julian Pointner, Deni Stoilov, Niko Frasz, Andreas Dostal

Trainer: Nikolaus Schilhan , BSc

Foto: FavAC