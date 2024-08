Holzer-Doppelpack: SR Donaufeld jubelt gegen die Young Violets

Details Samstag, 24. August 2024 22:31

In der vierten Runde der Regionalliga Ost trafen SR Donaufeld und die Young Violets Austria Wien aufeinander. Die Gastgeber konnten sich letztlich klar und deutlich mit 3:0 durchsetzen, auch wenn das Ergebnis wohl deutlicher ist als der Spielverlauf. Für die jungen Veilchen setzt es damit jedenfalls die erste Saisonniederlage, während Donaufeld auf die Niederlage aus der Vorwoche antwortet.

SR Donaufeld geht früh in Führung

Das Spiel begann mit hohem Tempo und die SR Donaufeld setzte die Young Violets von Beginn an unter Druck. Bereits in der 19. Minute belohnten sich die Gastgeber für ihre Bemühungen. Lukas Schöfl erzielte das erste Tor der Partie und brachte die SR Donaufeld mit 1:0 in Führung. Die Abwehr der Young Violets wirkte in dieser Phase überfordert und konnte den Angriffen der Gastgeber kaum standhalten.

Im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit versuchten die Young Violets, das Spiel zu beruhigen und eigene Chancen zu kreieren, doch die Defensivarbeit von SR Donaufeld war an diesem Tag hervorragend. Kurz vor der Halbzeitpause hatte Donaufeld die Chance, die Führung auszubauen, doch ein verschossener Elfmeter in der 39. Minute ließ die Young Violets weiterhin hoffen.

Marcel Holzer macht alles klar

Nach der Pause kamen die Young Violets immer besser ins Spiel, ohne jedoch wirklich gefährlich zu werden. Die Michorl-Mannen behielten die Kontrolle und setzten immer wieder gefährliche Akzente. In der 61. Minute war es dann soweit: Marcel Holzer erhöhte auf 2:0 und brachte die Gastgeber damit auf die Siegerstraße. Der Treffer war das Resultat eines schön herausgespielten Angriffs, bei dem die Abwehr der Young Violets erneut schlecht aussah.

Die Young Violets versuchten, in den verbleibenden Minuten noch einmal alles nach vorne zu werfen, aber die Defensive von SR Donaufeld stand sicher. In der 84. Minute sorgte Holzer mit seinem zweiten Treffer des Tages für die endgültige Entscheidung. Mit dem 3:0 war das Spiel gelaufen.

Stimme zum Spiel:

Max Uhlig (Trainer Young Violets): "Ich glaube, wir haben ein sehr intensives Spiel gesehen. Extrem warme Verhältnisse. Extrem intensiver Gegner. Wir haben gewusst, was uns erwartet. Wir waren aber auch gut eingestellt. Es ging viel um lange Bälle, zweite Bälle, direkte Duelle. Da waren wir einfach unterlegen. Aber das brauchen wir auch. Das war also eine super Lernerfahrung. Wir werden da viel mitnehmen. Die Niederlage geht in Ordnung, auch wenn wir Chancen hatten, das Ergebnis enger zu gestalten. Aber der Gegner war heute besser. Das werden wir so akzeptieren."

Aufstellungen:

SR Donaufeld: Tobias Bencsics - Sandro Widni (K), Silvio Apollonio, Phoenix Dominique Missi Tomp, Philip Schneider - Antonio Babic, Floris Van Zaanen, Ilija Petkovic, Lukas Schöfl - Marcel Holzer, Florian Gerstl

Ersatzspieler: Jakob Neubauer, Lukas Gatti, David Strmsek, Tunahan Mercan, Mario Mandl, Moritz Luhn

Trainer: Josef Michorl

Young Violets Austria Wien: Jonas Überbacher - Valentin Toifl, Philipp Wiesinger, Nicola Wojnar - Fabian Jankovic, Dominik Nisandzic, Mikolaj Sawicki, Julian Roider - Marcel Stöger, Philipp Hosiner (K), Konstantin Aleksa

Ersatzspieler: Michel Dorow, Nermin Bajraktarevic, Romeo Mörth, Julian Höller, Lars Stöckl, Marko Raguz

Trainer: Maximilian Uhlig

Regionalliga Ost: SR Donaufeld : Young Violets - 3:0 (1:0)

84 Marcel Holzer 3:0

61 Marcel Holzer 2:0

19 Lukas Schöfl 1:0

Foto: Anja Haller - AH Sportfotos