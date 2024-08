SC Wiener Viktoria schlägt Sportunion Mauer und schreibt erstmals voll an

Details Samstag, 24. August 2024 23:09

Der SC Wiener Viktoria traf am Samstagabend in der Regionalliga Ost auf die Sportunion Mauer. Die Viktorianer standen schon etwas unter Druck, nachdem man bisher nur einen Punkt holen konnte. Dieses Mal gab es die ersehnten drei Zähler gegen den Aufsteiger. Nico Ruziczka war der Goldtorschütze.

Frühe Führung für die Viktoria

Die Viktorianer starten gleich gut ins Match. In der 11. Minute gelang auch gleich das 1:0 und der später entscheidende Treffer. Nico Ruziczka brachte die Gastgeber mit einem platzierten Schuss von der rechten Seite in Führung.

Die Gäste aus Mauer steckten trotz des frühen Rückstandes aber nicht auf. Bis zur Trinkpause in der 24. Minute, bedingt durch die heißen 33 Grad in Meidling, blieb die Partie intensiv und umkämpft.

Kurz vor der Halbzeit wurde der Druck der Sportunion Mauer merklich erhöht. Die Gäste drängten auf den Ausgleich und versuchten, die Defensive der Heimmannschaft zu überwinden. Dennoch ging es mit einer 1:0-Führung für die SC Wiener Viktoria in die Kabine.

Spannung bis zur letzten Minute

Nach der Pause setzten beide Teams ihren Kampfgeist fort. Die Polster-Elf konzentrierte sich auf die Verteidigung ihrer knappen Führung, während die Sportunion Mauer weiterhin auf den Ausgleich drängte. Die Partie blieb bis zur letzten Minute spannend und von hoher Intensität geprägt.

Mika Friz von Viktoria sieht dann Gelb-Rot in der 90. Minute. In der 93. Minute kam es zu einer roten Karte für die Sportunion Mauer. Victor Quesada Hentschel wurde mit Rot des Feldes verwiesen.

Stimmen zum Spiel:

Dominik Rotter (Spieler Viktoria): "Endlich konnten wir die ersten drei Punkte anschreiben! Sonnencreme wäre heute trotzdem von Vorteil gewesen! Spaß beiseite! Der Sieg war ganz wichtig für die Teammoral. Es war ein gutes Spiel von uns, indem wir relativ wenig zugelassen haben. Jeder hat gefightet bis zur letzten Minute. Jetzt heißt es mit Freude und Ehrgeiz die nächste Woche zu starten und eine Punkte-Serie hinzulegen!"

Ken Pokorny (Sportlicher Leiter Mauer): "Eine unnötige Niederlage, die uns enttäuscht zurücklässt. Wir hatten gefühlt 80 Prozent Ballbesitz, aber leider fehlte es uns daran, viele klare Torchancen zu kreieren. Der Gegner hatte zwei bis drei Chancen und nutzte eine davon für ein Tor. Wir hatten ebenfalls einige Möglichkeiten, aber konnten kein Tor erzielen. Ein Unentschieden wäre meiner Meinung nach möglich und auch verdient gewesen. In der Regionalliga Ost wird jeder kleine Fehler bestraft, und das haben wir in beiden Auswärtsspielen schmerzhaft erfahren müssen. Es ist sehr schade, aber wir lassen uns davon nicht entmutigen und gehen motiviert in die nächsten Partien. Weiter geht’s!"

Aufstellungen:

Wiener Viktoria: Matthias Sadilek - Fränz Sinner, Borisz Grozdic (K), Arthur Vozenilek, Patrick Wessely, Paul Sahanek - Alexander Jovanovic, Nico Löffler, Clemens Seidl, Nico Ruziczka - Dominik Rotter

Ersatzspieler: Aleksandar Aleksic, Philipp Knasmüllner, Bough Kevin Guy Roland Bangai, Mika Friz, Paul Staudinger

Trainer: Anton Polster



Sportunion Mauer: Vladyslav Chanheliia - Predrag Ilic, Andre Necina, Hannes Küng - Felix Langbrucker, Lucas De Giacomo, Philip Kurz, Thomas Kindig (K) - Marco Elbl, Jason Sprinzer, Artem Gromov

Ersatzspieler: Nico Vollhofer, Nikola Ivic, Dominik Bartos, Luca Ruiss, Lukas Zadrazil, Victor Quesada Hentschel

Trainer: Hannes Friesenbichler , BSc

Regionalliga Ost: Wiener Viktoria : Sportunion Mauer - 1:0 (1:0)

11 Nico Ruziczka 1:0

Foto: SC Wiener Viktoria