Pranjic schießt SV Leobendorf beim Wiener Sport-Club zu Last-Minute-Sieg

Details Sonntag, 25. August 2024 17:45

In einer über weite Strecken ausgeglichenen Partie in der 4. Runde der Regionalliga Ost sicherte sich der SV Leobendorf mit einem Last-Minute-Treffer durch Oliver Pranjic einen 2:1-Sieg gegen den Wiener Sport-Club. Nach einer torlosen ersten Halbzeit gingen die Hausherren zunächst in Führung, bevor Leobendorf das Spiel durch zwei Treffer in der zweiten Halbzeit drehte. "Leider eine komplett unnötige Niederlage nachdem wir 1:0 geführt, dann aber verpasst haben, den Sack zuzumachen", war WSC-Vizepräsident und Sektionsleiter David Krapf Günther entsprechend bedient.

Torflaute in der ersten Halbzeit

Das Spiel gehörte über weite Strecken der ersten Halbzeit den Gästen aus Leobendorf. Wirklich Gefahr konnte die Mannschaft von Trainer Lukas Fürhauser aber nicht ausstrahlen. Einen Sahanek-Versuch ließ WSC-Keeper Prögelhof klatschen, Budimir verpasste die Führung. Die Hausherren hatten ihrerseits aber auch nur wenig gefährliches anzubieten. Die letzten Minuten vor der Pause konnte man das Spiel aber dann zumindest an sich reißen. So blieb es nach 45 Minuten beim 0:0. Vor allem die sommerlichen Temperaturen merkte man den Mannschaften an.

Spannende zweite Halbzeit und dramatisches Ende

Nach der Pause kamen die Gastgeber deutlich entschlossener aus der Kabine und wurden dafür schnell belohnt. In der 52. Minute war es Nicholas Wunsch, der den Wiener Sport-Club nach "Stangl"-Pass von Eren Keles in Führung brachte. Die Fans der Hausherren jubelten, während die Gäste aus Leobendorf nun gefordert waren.

Die Antwort der Leobendorfer ließ nicht lange auf sich warten. In der 67. Minute bekamen die Gäste nach Foul an Oliver Pranjic einen Elfmeter zugesprochen. Marco Sahanek trat an und verwandelte sicher zum 1:1-Ausgleich. Das Spiel war wieder offen und beide Teams kämpften um jeden Ball. Michael Lechner hatte kurz darauf die Führung am Kopf, setzte den Ball aber am Tor vorbei. Pranjic verpasste ebenfalls das 2:1.

Als das Spiel in die Schlussminuten ging, schien es, als ob die Punkte geteilt würden. Doch die Gäste gaben sich nicht mit einem Unentschieden zufrieden und drängte weiter auf den Siegtreffer. Lukas Schwaiger schlug einen Ball weit ab, überraschte damit die Hintermannschaft des WSC und Oliver Pranjic schob jubelnd zum 2:1-Auswärtssieg ein (90.+4).

Mit dem Schlusspfiff in der 95. Minute war die Niederlage für die Hausherren besiegelt. Der SV Leobendorf sicherte sich somit drei wichtige Punkte und setzte ein deutliches Zeichen in der Regionalliga Ost.

David Krapf Günther: "Leider eine unglaublich unnötige und unverdiente Niederlage. Wir haben uns selbst geschlagen, nach der 1:0 Führung nicht den Sack zugemacht. In der Offensive aus den gefühlt 70% Ballbesitz zu selten gefährlich geworden, wenn wir im letzten Drittel und sogar schon im gegnerischen Sechzehner waren, hat plötzlich alles gefehlt, die Nerven, die Konzentration, die Genauigkeit und dann machst du aus Top-Gelegenheiten kein Tor und fängst dir noch ein zweites Gegentor aus dem Nichts.

Jetzt gerade unglaublich bitter, aber ich erwarte, dass wir eine Reaktion zeigen und uns solche Spiele nicht mehr nehmen lassen.“

__________ Wiener Sport-Club: Florian Prögelhof - Leonardo Ivkic, Marvin Schuster, Luka Gusic (K) - Martin Pajaczkowski, Nicholas Wunsch, Eren Keles, Emirhan Tütünci, Mirza Berkovic, Philip Buzuk - Felix Kerber



Ersatzspieler: Florian Steiger, Samuel Oppong, Emmanuel Ojukwu, Dominik Akrap, Miroslav Beljan, Pascal Macher



Trainer: Marcel Mujanovic

__________ SV Leobendorf: Lukas Schwaiger - Robert Bencun, Fabian Hauer, Thomas Bartholomay (K) - Abdul Barut, Sascha Viertl, Marco Sahanek, Oliver Pranjic, Bernhard Hahn, Luka Mirkovic - Benjamin Mustafic



Ersatzspieler: Marco Roskopf, Michael Lechner, Oliver Kruder, Philipp Klein, Marco Hofer, Jonathan Kellnreitner



Trainer: Lukas Fürhauser

Regionalliga Ost: Wiener Sport-Club : Leobendorf - 1:2 (0:0)

94 Oliver Pranjic 1:2

67 Marco Sahanek 1:1

52 Nicholas Wunsch 1:0