Traiskirchen dominiert Siegendorf - 5:1-Auswärtssieg

Details Freitag, 30. August 2024 21:54

In der 5. Runde der Regionalliga Ost traf ASV Siegendorf 1930 auf FCM Traiskirchen und die Gäste aus Traiskirchen zeigten eine beeindruckende Leistung. Die Mannschaft von Trainer Stefan Horniatschek war vor allem vor der Pause im Konter eiskalt und zeigte in einer eigentlich ausgeglichenen Partie enorme Effizienz. Besonders herausragend war Philipp Schobesberger mit einem Doppelpack und der damit maßgeblich zum Erfolg beitrug. "Speziell vor der Pause war das Spiel nicht so klar, wie es das Ergebnis gezeigt hat. Trotzdem geht der Sieg mehr als in Ordnung", war Traiskirchen-Sektionsleiter Manuel Trost nach dem klaren Auswärtssieg sehr zufrieden.

Traiskirchen eiskalt

Beide Mannschaften zeigten von Beginn an ihre Offensivqualitäten und hatten gute Chancen Tore zu erzielen. Die Tore machten aber nur die Gäste aus Niederösterreich. Zunächst traf Robin Linhart aus einem Konter zum 1:0, nachdem zuvor die Burgenländer gefährlich vors Tor von Traiskirchen kamen (15.). "Danach haben sie uns hinten reingedrückt und wir sind in der Phase erneut eiskalt vor dem Tor gewesen." Philipp Schobesberger sorgte in der Drangperiode der Hausherren aus einem erneut schnellen Gegenzug für das 2:0 (23.). Trotzdem gab Siegendorf nicht auf.

In der 37. Minute erhöhte Georg Braun auf 3:0 für die Gäste. Mit diesem komfortablen Vorsprung ging es in die Halbzeitpause. Die Mannschaft von Trainer Stefan Horniatschek führte zwar klar, das Spiel hätte aber auch deutlich offener sein können, als es nach 45 Minuten tatsächlich war.

Traiskirchen baut Führung aus, Dostal erzielt Ehrentreffer

Nach dem Seitenwechsel setzten die Gäste ihren Sturmlauf fort. Bereits in der 52. Minute traf Julian Mihalits zum 4:0. "Spätestens dann hat man gemerkt, dass es vorbei ist. Wir waren dann deutlich überlegen." Traiskirchen ließ in weiterer Folge dann nicht nach, kontrollierte das Spiel nach Belieben und schoss durch Philipp Schobesberger auch noch das 5:0 (79.).

Erst in der 83. Minute gelang es Siegendorf, zumindest den Anschlusstreffer zu erzielen. Lukas Dostal traf zum 1:5 und erzielte damit den Ehrentreffer für die Hausherren. Es war jedoch nur ein kleiner Trost in einem Spiel, das von den Gästen aus Traiskirchen dominiert wurde.

Manuel Trost: "Wir haben vor allem in Halbzeit eins eine unglaubliche Kaltschnäuzigkeit an den Tag gelegt. Das Spiel selber war eigentlich ausgeglichen und speziell nach der 1:0-Führung hat uns Siegendorf stark hinten reingedrückt. Aber genau in der Phase sind wir durch einen Konter zum 2:0 gekommen und haben auch noch das dritte Tor nachgelegt. Trotzdem war die Partie offen, hat das Ergebnis nicht den Spielverlauf widergespiegelt. Nach der Pause waren wir dann aber spätestens nach dem 4:0 deutlich überlegen. Da haben wir dann auch sehr kontrollierten Fußball gezeigt. Am Ende geht der Sieg auf jeden Fall in Ordnung."

__________ ASV Siegendorf 1930: Fatih Bayram - Armin Pester, Dominik Wydra (K), Tin Zeco, Michael Tercek - Christoph Kröpfl, Mario Franz Stefel, Julian Pointner, Corvin Aussenegg - Lukas Grozurek, Antonín Svoboda



Ersatzspieler: Jakub Krepelka, Ivan Andrejevic, Lukas Dostal, Emmanuel Kande, Niko Frasz



Trainer: Nikolaus Schilhan , BSc



__________ FCM Traiskirchen: Aleksandar Mirkovic - Julian Mihalits, Denis Adamov, Luka Makrisevic, Georg Braun - Philipp Schobesberger, Robin Linhart, Niklas Schneider, Noah Lederer (K), Elias Felber - Stephan Schimandl



Ersatzspieler: Nick Giuliani, Marcel Prosic, Benoit Onambele Baulay, Kevin Sostarits, Julian Sams, Emre Yilmaz



Trainer: Stefan Horniatschek

Regionalliga Ost: Siegendorf : Traiskirchen - 1:5 (0:3)

83 Lukas Dostal 1:5

79 Philipp Schobesberger 0:5

52 Julian Mihalits 0:4

37 Georg Braun 0:3

23 Philipp Schobesberger 0:2

15 Robin Linhart 0:1