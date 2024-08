FC Mauerwerk feiert Kantersieg gegen SC Wiener Viktoria

Details Freitag, 30. August 2024 22:17

In der Vorwoche verlor der FC Mauerwerk gegen Traiskirchen noch klar mit 1:5. Darauf wolllte man gegen SC Wiener Viktoria in der 5. Runde der Regionalliga Ost antworten, und das gelang auch. Die Gastgeber dominierten das Spiel von Anfang an und ließen ihren Gegnern kaum eine Chance - das Ergebnis: 5:1-Kantersieg! Besonders Ali Sahintürk zeigte sich in Torlaune und erzielte gleich drei Treffer.

Frühe Führung für FC Mauerwerk

Die Begegnung am Ostbahn XI Platz in Simmering startete furios für den FC Mauerwerk. Nach nur zwei Minuten gelang es Marko Grubesic, sein Team in Führung zu bringen. Ein starkes Dribbling und ein präziser Stangelpass führten zu seinem Treffer, der die Hausherren früh auf die Siegerstraße brachte. Die Gäste aus Meidling fanden kaum ins Spiel, und Mauerwerk dominierte den Spielbeginn klar.

In der 32. Minute konnte Ali Sahintürk die Führung für Mauerwerk ausbauen. Ein schöner Spielzug über die rechte Seite endete bei Sahintürk, der den Ball souverän im Netz versenkte. Mit dieser 2:0-Führung im Rücken schien es so, als würden die Gastgeber die Partie bereits zur Halbzeit entschieden haben.

Doch kurz vor dem Halbzeitpfiff konnte SC Wiener Viktoria zurückschlagen. Nach einem Foul im Strafraum entschied der Schiedsrichter auf Elfmeter. Dominik Rotter trat an und verwandelte sicher zum 2:1-Anschluss. Mit diesem Ergebnis gingen die Mannschaften in die Kabine.

Mauerwerk dreht in der zweiten Halbzeit auf

Nach der Pause erhöhten die Gastgeber den Druck und kamen in der 60. Minute zu ihrem dritten Treffer. Ertugrul Tuysuz setzte sich im Mittelfeld durch und schloss seinen Sololauf mit einem präzisen Schuss ins linke Eck ab. Die Gastgeber führten nun 3:1 und ließen keinen Zweifel mehr an ihrem Siegeswillen.

In der Folgezeit zog sich die Wiener Viktoria weit zurück und versuchte, das Ergebnis nicht weiter in die Höhe schnellen zu lassen. Doch Mauerwerk blieb am Drücker und erzielte in der 80. Minute das 4:1. Wieder war es Ali Sahintürk, der den Ball nach einem schönen Dribbling im gegnerischen Tor unterbringen konnte. Das Spiel war spätestens jetzt entschieden.

Die letzten Minuten des Spiels gehörten dann erneut Sahintürk. In der 88. Minute machte er sein Dreierpack perfekt und setzte mit dem 5:1 den Schlusspunkt. Die Viktorianer hatten dem nichts mehr entgegenzusetzen und mussten sich mit der deutlichen Niederlage abfinden.

Stimmen zum Spiel:

Ilco Naumoski (Trainer Mauerwerk): "Ich bin so stolz auf meine Mannschaft. Ich habe absichtlich keine Veränderungen zur Vorwoche vorgenommen, weil ich den Jungs die Möglichkeit geben wollte, auf die Niederlage in der Vorwoche zu reagieren. Das ist gelungen, die Jungs haben das großartig gemacht und haben auch verdient in dieser Höhe gewonnen. Sie haben gekämpft wie die Samuraikrieger. Die drei Punkte gehen mehr als in Ordnung. Wichtig ist, dass wir die Leistung von heute auch nächste Woche wieder bestätigen."

Kurt Castek (Co-Trainer Wiener Viktoria): "Das war heute ein rabenschwarzer Tag von der kompletten Mannschaft. Gleich nach 2 Minuten haben wir geschlafen und damit hat das Übel begonnen. Wir haben überhaupt keine Präsenz in den Zweikämpfen gezeigt, waren im Mittelfeld und in der Abwehr komplett offen und vorne überhaupt nicht präsent. Das habe ich bisher noch nicht erlebt. Kompliment an Mauerwerk, die haben heute wirklich gut gespielt aber so wie wir aufgetreten sind, haben wir es ihnen auch nicht schwer gemacht. Aber sie sind gelaufen, hatten Herz und deutlich konsequenter im taktischen Bereich. Für uns gilt es eine Nacht darüber zu schlafen und dann das Spiel und die Leistung zu analysieren. Es ist kein Vorwurf an einzelne Spieler, wir verlieren als Mannschaft. Aber das muss jedenfalls aufgearbeitet werden."

Regionalliga Ost: Mauerwerk : Wiener Viktoria - 5:1 (2:1)

88 Ali Sahintürk 5:1

80 Ali Sahintürk 4:1

60 Ertugrul Tuysuz 3:1

48 Dominik Rotter 2:1

32 Ali Sahintürk 2:0

2 Marko Grubesic 1:0