TWL Elektra triumphiert souverän gegen den Wiener Sport-Club

Details Freitag, 30. August 2024 22:29

"Es war ein absolut verdienter Sieg weil wir taktisch und spielerisch wirklich gut gespielt haben." Herbert Gager's TWL Elektra zeigte beim klaren 3:0-Heimsieg gegen den Wiener Sport-Club eine bärenstarke Leistung, prolongierte die Erfolgsserie der letzten Wochen und feierte den dritten Sieg in Folge. Die Treffer von Tobias Fischer, Kengo Ohira und Hamid Aminpur sicherten TWL Elektra einen verdienten Heimsieg.

Starker Start für TWL Elektra

Das Spiel begann mit einem klaren Statement von TWL Elektra. Bereits nach zehn Minuten fiel das erste Tor der Partie. Tobias Fischer erzielte das 1:0 für die Gastgeber, nachdem diese aus der Abwehr mit einer tollen Ballstaffette bis in den Strafraum der Gäste kamen und dort behielt Fischer dann die Nerven. Der WSC wollte in weiterer Folge mitspielen, hatte gegen eine gut organisierte Mannschaft von Trainer Herbert Gager kaum nennenswerte Momente.

Man hatte Schwierigkeiten ins Spiel zu finden und konnte dem auch weiterhin druckvollen Spiel von TWL Elektra nur wenig entgegensetzen. Die Defensive der Gäste stand unter ständigem Beschuss und wurde immer wieder zu Fehlern gezwungen. In der 35. Minute gelang es Kengo Ohira mit einem abgefälschten Schuss das 2:0. Mit diesem komfortablen Vorsprung gingen die Gastgeber in die Halbzeitpause. "Wir hätten schon zur Pause deutlicher führen können", merkte Gager das deutliche Chancenplus an.

TWL Elektra lässt nichts anbrennen

Nach der Halbzeitpause stand der Wiener Sport-Club vor einer Mammutaufgabe. Die Gastgeber kontrollierten aber weiterhin das Spiel und ließen kaum gefährliche Aktionen der Gäste zu. Das einzige Manko des Tabellenführers war die Chancenverwertung. In Halbzeit zwei hätte man die Partie eigentlich früher entscheiden müssen.

In der 90. Minute erzielte Hamid Aminpur nach einem Konter aber dann doch noch das 3:0 und besiegelte damit den ohnehin schon längst festgestandenen Heimerfolg.

Mit diesem Sieg festigt TWL Elektra die Tabellenführung in der Regionalliga Ost und zeigt, dass sie in dieser Saison deutlich besser in Schuss sind als noch in der Vorsaison.

Herbert Gager: "Es war ein absolut verdienter Erfolg. Sowohl taktisch als auch spielerisch waren die Jungs wirklich stark und haben dem Sport-Club eigentlich fast keine Chance gelassen. Schon zur Pause hätten wir höher führen müssen, spätestens dann in Halbzeit zwei. Das Momentum ist auf unserer Seite, damit können wir zufrieden sein. Trotzdem müssen wir weiterarbeiten, um erfolgreich zu bleiben."

__________ TWL Elektra: Nikola Sarcevic - Lukas Grgic, Christoph Ochrana (K), Filip Drljepan, Antonio Paric - Kengo Ohira, Arben Kokollari, Manuel Gager, Josip Francesevic - Ognjen Sipka, Tobias Fischer



Ersatzspieler: Sebastian Bacu, Patrick Salomon, Hamid Aminpur, Calvin Stifter, Merzak Bouguerzi, Oskar Neumann



Trainer: Herbert Gager

__________ Wiener Sport-Club: Florian Prögelhof - Leonardo Ivkic, Marvin Schuster, Emmanuel Ojukwu - Nicholas Wunsch, Eren Keles, Emirhan Tütünci, Mirza Berkovic (K), Philip Buzuk - Felix Kerber, Joel Richards



Ersatzspieler: Florian Steiger, Martin Pajaczkowski, Dominik Akrap, Marcel Röhricht, Miroslav Beljan, Pascal Macher



Trainer: Marcel Mujanovic

Regionalliga Ost: TWL Elektra : Wiener Sport-Club - 3:0 (2:0)

94 Hamid Aminpur 3:0

35 Kengo Ohira 2:0

10 Tobias Fischer 1:0